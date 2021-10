HRVATSKA KAO NJEMAČKA PRIJE 50 GODINA! Hrvati su iselili, nema više tko raditi… Nevjerojatno otkud sve radnici dolaze u potrazi za boljim životom!

Autor: Adriano Milovan

Oporavak gospodarstva od korona recesije potakao je novi val uvoza radne snage u Hrvatsku. Prema podacima koje je objavila središnja banka, u Hrvatskoj je u srpnju bilo gotovo 40 posto više stranih radnika nego u istom lanjskom mjesecu.

„U srpnju 2021. u Hrvatskoj je bilo 34 tisuće stranih radnika prijavljenih na Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO), što je 38 posto više nego prije godinu dana, pri čemu sustav evidentiranja vjerojatno ne obuhvaća sve takve radnike. Pritom je najveći dio stranih radnika zaposlen u građevinarstvu, djelatnosti usluživanja smještaja i hrane te prerađivačkoj industriji“, ocjenjuje se u posljednjem Biltenu Hrvatske narodne banke (HNB).

Najviše radnika uvozimo iz zemalja Zapadnog Balkana, ali sve više i iz Indije, Nepala i Filipina

Razlog sve većeg uvoza radne snage iz inozemstva posljedica je nedostatka radnika na domaćem tržištu, zbog čega se poslodavci sve više okreću uvozu radnika iz trećih zemalja. Iako poslodavci radnu snagu mogu slobodno uvoziti iz drugih članica EU-a, a s obzirom na to da je Unija i jedinstveno tržište rada, oni se uglavnom odlučuju za uvoz radnika iz zemalja Zapadnog Balkana. Kao razlog za to dosad su uglavnom navodili blizinu tih tržišta i slične jezike i mentalitet, ali i nižu cijenu rada.

Hrvatska tradicionalno najviše radnika uvozi iz Bosne i Hercegovine i Srbije te iz Sjeverne Makedonije i Kosova. Uvozu radne snage iz zemalja Zapadnog Balkana pridonosi i raširena praksa dvojnih državljanstava, s obzirom na to da velik broj državljana BiH, pa i Srbije, ima i hrvatsku putovnicu. Dvojna državljanstva ujedno su, čini se, i jedan od glavnih razloga zašto hrvatske statistike iskazuju manji broj stranaca na radu u Hrvatskoj od stvarnog, budući da se državljani drugih zemalja koji imaju i hrvatsko državljanstvo ne vode kao stranci.

„U mojoj tvrtki radi 15-ak stranih državljana, što čini oko 10 posto naše radne snage. Uglavnom je riječ o vozačima iz BiH i Srbije, s njima barem nema problema u sporazumijevanju“, kaže za dnevno.hr vlasnik jedne prijevozničke tvrtke.

No, i bazen radne snage sa Zapadnog Balkana sve je prazniji, s obzirom na to da i radnici iz tih zemalja masovno odlaze na Zapad, gdje su veće plaće. I tome pridonosi praksa dvojnih državljanstava pa, primjerice, državljani BiH s hrvatskom putovnicom, Srbije s mađarskom ili Sjeverne Makedonije s bugarskom putovnicom slobodno mogu raditi u Uniji.

Posljedica toga je da Hrvatska radnu snagu sve češće uvozi iz izvaneuropskih zemalja, poput Indije, Nepala ili Filipina. Razina životnog standarda u Hrvatskoj za naše je građane slaba, zbog čega mnogi i odlaze u Njemačku, Austriju, Irsku ili neku drugu, bogatiju i razvijeniju članicu EU, no za Nepalce, Indijce ili Filipince ona je očito dovoljna.

Hrvatska sada radi ono što je Njemačka radila prije 50-ak godina

„I u industriji u Vinkovcima radi dosta Indijaca, Nepalaca i Filipinaca. Izuzetno su dobri ljudi i vrijedni radnici. No, trebate voditi računa o tome da oni uglavnom rade fizičke poslove koji su slabije plaćeni i za koje je u Hrvatskoj teško naći radnike“, kaže za dnevno.hr Petar Šimić, vlasnik i direktor vinkovačke tvrtke Grad – Export, koja proizvodi dekorativne panele za ulazna vrata.









Dodaje kako njegova tvrtka ne uvozi radnu snagu iz inozemstva. Glavni razlog za to Šimić vidi u povećanju plaća radnika, što im omogućuju dobri poslovni rezultati, a zbog čega uspijeva naći radnu snagu na domaćem tržištu.

„Imamo 211 zaposlenih, čija je prosječna dob 29 godina. Povećali smo plaće i prosječna plaća kod nas je sada 6000 kuna, pa nemamo problem s radnom snagom“, ističe Šimić.

Ipak, i naš sugovornik je svjestan da brojnim sektorima u Hrvatskoj nedostaju radnici i da je mnoge profile radnika, zbog masovnog iseljavanja posljednjih godina, poslodavcima vrlo teško naći. Hrvatska, dodaje, radi ono što je Njemačka radila prije 50-ak godina, kada je uvozila strane radnike za slabije plaćene fizičke poslove, među kojima je bilo i puno Hrvata. Za Hrvatsku je, smatra, najveći problem kako zadržati mlade i obrazovane radnike.

„Nemam ništa protiv da i Hrvatska uvozi stranu radnu snagu, ali žao mi je što ne uspijevamo zadržati mlade i školovane. Mislim da će trebati osmisliti politiku zadržavanja prije svega mladih i školovanih radnika“, napominje Šimić.









U Hrvatskoj se sada traže kuhari, konobari, sobari, zidari, medicinske sestre…

Uz to, dodaju ekonomisti, trebat će osmisliti i kako aktivirati velik broj dugotrajno nezaposlenih. Na burzi rada trenutno je, prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), prijavljeno oko 120.000 nezaposlenih. Mnogi od njih spadaju u kategoriju dugotrajno nezaposlenih pa stručnjaci smatraju da će trebati potaknuti programe prekvalifikacija i dokvalifikacija. U velikom broju slučajeva to će značiti i da će trenutno nezaposleni koji traže posao morati raditi poslove za koje se nisu školovali i koji su slabije plaćeni od poslova koje su radili prije.

Tako podaci HZZ-a pokazuju da se trenutno najviše traže prodavači, konobari, kuhari, čistači, vozači, zidari, njegovatelji i medicinske sestre. Upravo su to profesije iz kojih se posljednjih godina regrutirala većina novog hrvatskog iseljeništva, a njihova radna mjesta dijelom su popunili stranci.

„Radi se o poslovima koji su slabije plaćeni i koji baš i ne osiguravaju neku perspektivu pa ih naši ljudi ovdje uglavnom ne žele raditi. Zato i pribjegavamo uvozu radne snage iz okolnih i drugih zemalja. Gotovo je sigurno da će se to nastaviti“, komentira za dnevno.hr Predrag Bejaković iz Instituta za javne financije.

No, manjak radne snage ne može se riješiti samo njenim uvozom. Naime, i radna snaga iz inozemstva ima svoju cijenu, a ona se ne svodi samo na plaću, već se kod tih radnika poslodavci, u pravilu, moraju potruditi i oko smještaja radnika i hrane, pa su i troškovi angažiranja stranih radnika veći nego što to na prvi pogled izgleda. Sve to poslodavce u konačnici prilično košta. Uzmemo li u obzir da je nedostatak radne snage izražen upravo u djelatnostima kojima je koronakriza nanijela veliku štetu, uvoz radne snage postaje sve teži financijski uteg za brojne tvrtke.

Rješenje za probleme na hrvatskom tržištu nije samo u povećanju plaća, nedostaje nam jasna politika tržišta rada

Sindikalci već godinama upozoravaju i da će uvoz radne snage srušiti cijenu rada u Hrvatskoj. No, podaci državne statistike pokazuju da su plaće u Hrvatskoj posljednjih značajno porasle, neovisno o uvozu radnika. Jedan od ključnih razloga za to je masovno iseljavanje iz Hrvatske, zbog čega su mnogi sektori ostali bez radnika.

Tako je prosječna neto plaća u srpnju ove godine, prema podacima DZS-a, iznosila 7046 kuna, što je za četvrtinu više nego u 2015. godini, u kojoj je prosječna neto plaća bila 5594 kuna. Istu stopu rasta, otprilike za četvrtinu, imale su i bruto plaće, koje su u srpnju ove godine iznosile 9488 kuna, dok je njihov prosjek na razini 2015. godine iznosio 7610 kuna. Naravno, porasli su i troškovi života. Ipak, ekonomisti upozoravaju da takav trend rast plaća ne prati i rast produktivnosti, što znači da on nije održiv.

„Plaće u Hrvatskoj su male u odnosu na razinu cijena, ali velike u odnosu na produktivnost“, zaključuje Bejaković, dodajući kako bi rast plaća trebao pratiti rast produktivnosti.

Kada je riječ o nedostatku radne snage, valja naglasiti i da njen nedostatak postaje sve veća prepreka ubrzanju gospodarskog rasta u Hrvatskoj. Već i to govori u prilog očekivanjima da u budućnosti možemo očekivati još veći uvoz stranih radnika.

Ipak, otvorenim ostaju pitanja kako zadržati domaću radnu snagu i kako na tržištu rada aktivirati dugotrajno nezaposlene. Poslodavci i država tu će morati balansirati između pokušaja zadržavanja radnika samo povećanjem plaća i održivog poslovanja. U mnogim slučajevima, to će biti pravi hod po žici. Uvoz radnika izvana u tome može biti samo dopunska mjera, tim više što i mnogi od onih koji dođu u Hrvatsku bolje sutra u narednim godinama ipak pokušavaju naći u bogatijim i razvijenijim zemljama Zapadne Europe.