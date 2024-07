Hrvatska je u ovome prednjačila pred svima u Jugoslaviji: Danas se time ne možemo pohvaliti

Autor: M.D.

Socijalistička federativna republika Jugoslavija postojala je od 29. studenog 1943. do 15. siječnja 1992. godine te je brojala oko 24 milijuna stanovnika u najboljim godinama. U ekonomskom smislu bila je poznata po brojnim tvornicama i gospodarstvu orijentiranom na dogovornu, odnosno licencnu proizvodnju, koje je osiguravalo proizvode prije svega za domaće, a potom i za strano tržište.

No, neke su federalne republike bile u raznim stvarima bolje od drugih. Kako bi mlađi naraštaji mogli što bolje upoznati svoju tadašnju zemlju, u dječjem časopisu Kekec je 1984. godine objavljena statistika koja je ilustrirala kako je izgledala Jugoslavija i po čemu je bila specifična.

Tako je u osamdesetima u BiH zabilježena najmanja količina popijenog vina po stanovniku, dok su u isto vrijeme Crnogorci pili najviše mlijeka. U Srbiji je bilo najviše telefona, u Makedoniji trosobnih stanova, a u Hrvatskoj najveći broj liječnika specijalista na 1000 stanovnika, ali i automobila. Danas automobila u Hrvatskoj ima još i više, ali liječnika, naročito specijalista, nedostaje.

Demografska kretanja

Gledajući demografske podatke bivše Jugoslavije tih vremena, zanimljivo je vidjeti da je prosječna dob Jugoslavena iznosila 33 godine. Najmlađi su živjeli na Kosovu, a najstariji u Vojvodini. Zanimljivo, u bivšoj državi je bilo 250.000 žena više nego muškaraca, a u prosjeku su bile godinu dana starije od njih. Najmanji prirodni priraštaj i najveći broj razvoda zabilježeni su tih godina u Vojvodini, dok je na Kosovu, unatoč najnižem osobnom dohotku, bio zabilježen najveći rast zaposlenosti.

Kako smo već spomenuli u Jugoslaviji je živjelo oko 24 milijuna ljudi, raspoređenih u 6.196.000 kućanstava. Dvije trećine kućanstava činile su četveročlane obitelji, a tročlane su ih pratile u stopu. No, tu se ne treba zavaravati, jer se vrlo često radilo o mlađim parovima s jednim djetetom te bakom ili djedom u istom kućanstvu.

Čak 95 posto stanova u bivšoj Jugoslaviji bilo je opskrbljeno električnom energijom. Više od dvije trećine imale su priključak na vodovod, a nešto manje na kanalizaciju, stoga ne čudi da je tek svaki drugi stan imao kupaonicu i zahod. Bez ikakvih instalacija je bio svaki 27. stan.

Opsjednuti televizijom

Od prvog, poslijeratnog popisa stanovništva, povećao se broj zaposlenih u industriji, a smanjio u poljoprivredi. Te 1984. godine, koju je George Orwell prilično mračno zamislio u svom istoimenom romanu, zaposleno je bilo 6,5 milijuna ljudi. U usporedbi s 1948. godinom, otvoreno je četiri milijuna radnih mjesta. No, istovremeno je bilo nezaposleno 900.000 ljudi, što je 11 posto više nego tijekom ranih pedesetih godina prošlog stoljeća.

Od 1.790.900 nepismenih, čak milijun je bilo žena. Najmanje nepismenih je zabilježeno u Sloveniji. No, zato se od 1948. do 1984. povećao broj posjeta kazalištu i to za pet puta, dok je kino ostalo podjednako popularno u različitim epohama bivše zemlje. Statistike su otkrile da je čak 6,5 milijuna Jugoslavena svakog dana gledalo televiziju.

To je možda dovelo i do rastućeg dokoličarenja, jer je u dane vikenda tek svaki deveti punoljetni i svaki četvrti maloljetni Jugoslaven radije išao na sport i rekreaciju nego nekome u goste ili u kafić. Bilo je i onih koji su svoje slobodno vrijeme prepuštali hobijima.