Hrvatska ima neviđenu situaciju s mirovinama: Jedna grana penzionera dobila je privilegiju

Autor: Milan Dalmacija

Prije nešto više od godinu dana na snagu je stupila jedna od mnogobrojnih mini reformi mirovinskog sustava. No, ona je donijela nešto dosad neviđeno na ovim prostorima. Naime, obiteljski umirovljenici, mahom udovice, dobili su pravo izbora načina isplate mirovine.

Zadržan je postojeći model primanja obiteljske mirovine, a njen je udio sa 70 posto mirovine pokojnog bračnog partnera, povećan na 77 posto. Dodan je novi model po kojem udovica može primati vlastitu mirovinu, ali i 27 posto obiteljske mirovine, odnosno 27 posto od 77 posto mirovine preminulog partnera.

“S velikim zadovoljstvom mogu konstatirati da je prvi dio projekta ostvarivanja isplate dijela obiteljske mirovine u potpunosti uspio i sasvim blizu svom završetku, a rezultati se najbolje vide u preko 100.000 korisnika s mirovinom većom u prosjeku za preko 100 eura mjesečno dijela obiteljske mirovine. Isto tako, s velikim zadovoljstvom naglašavam da drugi dio projekta traje i trajat će i dalje, budući da odredba o korištenju dijela obiteljske mirovine uz osobnu mirovinu važi i za sve one koji će to pravo ostvarivati i u budućnosti”, rekao je Silvano Hrelja, saborski zastupnik koji je ujedno i najglasniji zagovaratelj ovog modela.

Djelomično zadovoljstvo

Djelomično zadovoljstvo ovim modelom obiteljskih mirovina dijeli i predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske, Jasna Petrović. Ona je sudjelovala u radnoj skupini koja je dvije godine tražila rješenje za povećanje prihoda obiteljskih umirovljenika. Iako ističe da je model, koji u drugačijim varijantama imaju Njemačka, Austrija, Slovenija i Italija, u svojoj suštini dobar, ipak nalazi neke bitne nedostatke.

“Ostalo je pitanje imovine, jer neki ljudi su dobili s dodatkom puno više nego neki koji su radili k’o konji i plaćali doprinose. Prema tome, ostao je problem stvarne imovine, odnosno koliko je tko stvarno siromašan od tih obiteljskih umirovljenika”, rekla je Petrović.

Statistika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kazuje kako dio obiteljske mirovine uz vlastitu prima oko 103.000 ljudi. U 83 posto slučajeva radi se o ženama, čija je prosječna dob 78 I pol godina. Prosječni dio dijela obiteljske mirovine iznosi 101 euro, ali ima onih kojima dio obiteljske mirovine iznosi čak 400 eura. Prosječna bruto svota mirovina onih koji uz vlastitu primaju i dio obiteljske mirovine je podignuta s 483 na 584 eura.

A što je s pravima drugih?

HZMO je do kraja siječnja zaprimio 162.253 zahtjeva vezana za ostvarivanje prava na isplatu dijela ili potpune obiteljske mirovine, a riješio je oko 90 posto tih zahtjeva. Naime, osim zahtjeva za isplatu dijela obiteljske mirovine, trebalo je utvrditi imaju li umirovljenici pravo na vlastitu mirovinu, bilo da je riječ o starosnoj, prijevremenoj i invalidskoj mirovini. Petrović tvrdi da su iz ove skupine izostavljeni rastavljeni i samci.

“Zanemarene su još razvedene osobe, kojih ima dosta u zadnje vrijeme. One nastavljaju živjeti zajedno, imaju zajednički stan i žive kao da su zapravo u braku. Samo na papiru nisu u braku, nego su u neregistriranoj bračnoj zajednici. Takvi ljudi nisu imali nikakvo pravo. Što je s pravom ljudi koji su samci? To je pitanje koje smo sami postavljali. Ima puno samaca koji su sami podizali i školovali djecu, kao samohrane majke”, rekla je Petrović dodavši da su oni tražili rješenje, koje na kraju nije prihvaćeno.









Da je novi model obiteljskih mirovina donio nešto dijelu obiteljskih mirovina smatra i Milivoj Špika, medijski koordinator platforme Umirovljenici zajedno. On kaže da je svako povećanje mirovina dobrodošlo. No, navodi kako je novi model obiteljskih mirovina prema inicijalnoj zamisli udovicama i udovcima trebao donijeti još više.

Treba učiniti više

“Kad gledamo proces o kojem smo pričali, prva ideja je bila da se može naslijediti dio od 50 posto mirovine preminulog partnera. Cijelo vrijeme smo to komunicirali dok je bilo minimalne suradnje sa Sindikatom, Maticom i Hrvatskom strankom umirovljenika, odnosno sa Silvanom Hreljom. Pojma nemamo zbog čega je to spušteno na 20 posto cijele mirovine preminulog partnera”, rekao je Špika i dodao da će zatražiti povećanje tog dijela, ako bude u poziciji to učiniti nakon parlamentarnih izbora.

Njemu je sporno ograničenje zbroja vlastite i dijela obiteljske mirovine od 80 aktualnih vrijednosti mirovina, odnosno iznosa koji je zakonski propisan za godinu dana staža. Trenutno to ograničenje iznosi 941,6‬0 eura, ali će se povećavati s budućim usklađivanjima. Špika kaže da zbog toga dio ljudi ne može u potpunosti ostvariti svoje pravo. Zbog toga je imao još jedan prijedlog koji nije prošao.

“Predložili smo da se ukine cenzus, odnosno ograničenje, a onda u kontekstu ovog prijedloga od 27 posto smo predlagali da se napravi obrnuta stvar – da umjesto svoje mirovine i tih 27 posto dijela mirovine preminulog partnera, može uzeti mirovinu preminulog partnera i dio svoje mirovine od 27 posto. Zašto? Iz prostog razloga što su preko 85 posto korisnika tog modela žene, a one imaju značajno manju mirovinu od muškaraca. Barem tim dijelom smo pokušali korigirati i popraviti situaciju kod obiteljskih mirovina da bi to bilo bolje od ovog što imamo”, rekao je Špika.

Šefica SUH-a i koordinator Umirovljenika zajedno smatraju da se Silvano Hrelja nema čime pohvaliti, jer su i sami bili u radnoj skupini te predlagali svoje prijedloge. Uz to, drže da novi model obiteljskih mirovina jest povećao prihode udovicama i udovcima, ali nije riješio problem siromaštva starijih osoba. Špika tvrdi da je za rješavanje toga, potrebno uvesti novi model izračuna svih mirovina.