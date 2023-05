HRVATSKA BOLJA OD DRUGIH! Ne možemo zauvijek biti na dnu EU: Stižu dobre vijesti o BDP-u

Hrvatsko gospodarstvo poraslo je i u prvom ovogodišnjem tromjesečju, iako je rast na godišnjoj razini usporen na 2,8 posto. Rast je to koji se bilježi osmi kvartal zaredom.

Državni zavod za statistiku objavio je prvu procjenu prema kojoj je bruto domaći proizvod (BDP) u prvom ovogodišnjem tromjesečju realno porastao 2,8 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Iako je to sporiji rast nego u četvrtom lanjskom tromjesečju, kada je BDP porastao 3,5 posto, no to je već osmi kvartal zaredom kako gospodarstvo raste.

Sve sastavnice BDP-a rastu

Sve sastavnice BDP-a rasle su, a posebice bruto investicija u fiksni kapital i izvoza roba i usluga. Tako je i potrošnja kućanstva porasla za 1,4 posto u odnosu na prošlogodišnje razdoblje, ali 1,3 posto rasta od prethodnog razdoblja.





Izvoz roba i usluga porastao je, pak, za 4,8 posto na godišnjoj razini, znatno sporije nego u prethodnom tromjesečju, kada je taj rast bio 14,2 posto.

Uvoz roba i usluga smanjen je istodobno za 0,8 posto, nakon što je u prethodnom kvartalu porastao za 14,6 posto. Pritom je uvoz roba smanjen za 1,5, dok je uvoz usluga porastao za 3,5 posto.

Bruto investicije u fiksni kapital porasle su, pak, u proteklom tromjesečju za 3,9 posto na godišnjoj razini, sporije nego u prethodnom kvartalu, kada je rast iznosio 9,6 posto. Porasla je i državna potrošnja, za 2,2 posto, nakon što je u prethodnom tromjesečju ojačala 7,6 posto.

Rastemo brže od EU

Prema sezonski prilagođenim podacima DZS-a, gospodarstvo je u prvom tromjesečju poraslo 2,6 posto na godišnjoj razini, dok je na kvartalnoj razini poraslo 1,4 posto., pa nam tako donose dobre vijesti a to su da je rast domaćeg gospodarstva, u odnosu na onaj od prosjeka EU, brži.