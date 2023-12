Hrvatska banka je od građana ubrala čak milijardu eura: Uspjelo im je na nevjerojatan način

Autor: Dnevno.hr

Milijardu eura štednih uloga je od početka listopada pa sve do danas od građana prikupila Hrvatska poštanska banka. Uspjelo im je to zahvaljujući novoj opciji HPB Super štednja. Ovaj paket nudi kamatnu stopu do tri posto na oročenu štednju od godinu dana, što je daleko više od ostatka ponude u tom dijelu bankarskog tržišta.

To je privuklo 30.000 građana koji su potpisali ugovore o depozitu. Priljev novih depozita čini preko 60 posto ukupnog volumena u ovoj usluzi. Banka je, uz to, zadržala svoje klijente, ali i zadržala razinu inflacije, piše Poslovni dnevnik.

Ali, to nije sve. Od 2. siječnja, HPB će umjesto nenamjenskih oročenih depozita u domaćoj valuti uvesti HPB Super štednju 2. Oročenje će biti moguće na šest ili 12 mjeseci uz nove iznose kamatnih stopa. Za klijente HPB-a koji imaju račun u toj banci odobravat će se kamata od tri posto na šestomjesečno oročenje depozita, dok će kamata od 2,30 posto biti dostupna onima koji će oročiti svoj depozit na godinu dana. Za poslovne subjekte i klinete bez redovitih primanja odobravat će se kamate od 2,70, odnosno dva posto.

Oročenu štednju građani će moći ugovoriti u 69 poslovnica banke, ali i u 1000 poštanskih ureda diljem Hrvatske. S obzirom na to da je HPB u protekle četiri godine udvostručio vrijednost svoje imovine, vjerojatno će ovim potezom privući još novca.