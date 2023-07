Hrvatima prijeti golem gubitak štednje i kupovne moći: Jedna skupina građana posebno ugrožena

Autor: Ratko Bošković/7dnevno

Apeliramo na sve poslovne subjekte, iako je turistička sezona u punom jeku, da odgovorno utvrđuju cijene – rekao je pretprošlog tjedna hrvatski ministar financija Marko Primorac.

“Ovaj gospodin može masno zaraditi savjetujući LV, Gucci, BMW, Mercedes, Zaru, Nike i ostale budale koji do danas nisu kužili kako se odgovorno određuju cijene proizvoda”, napisao je odmah na Facebooku jedan od vodećih hrvatskih menadžera koji je veći dio radnog vijeka proveo radeći upravo s tim svjetskim kompanijama.

Još kad se istakne da je Marko Primorac profesionalni ekonomist, i to ne bilo kakav, nego profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, za kojega pouzdano možemo reći da vrlo dobro zna kako je savjet o “odgovornom utvrđivanju cijena” u tržišnoj ekonomiji posve promašen, vidi se koliko je Vlada premijera Plenkovića dešperatna.





Naime, nakon što je posljednjega dana lipnja Državni zavod za statistiku objavio prvu procjenu po kojoj je inflacija u lipnju u odnosu na svibanj, umjesto da uspori, porasla za gotovo cijeli postotak, po kojoj su hrana, pića i duhan i u posljednjih godinu dana poskupjeli ogromnih 13,6 posto, pa čak i industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije za velikih 8,1 posto, i to sve unatoč pojeftinjenju energije za 3,3 posto, vidi se da je Vlada izgubila svaku moć upravljanja hrvatskom makroekonomijom i da nema pojma što bi činila, osim apelirala na poduzetnike da prestanu dizati cijene “iako je turistička sezona u punom jeku”.

Usporena inflacija

Jer, što za građane znači da su hrana, pića i cigarete u posljednjih godinu dana poskupjeli 13,6 posto?

To znači da je za građane koji imaju dohodak manji od medijalnih oko 900 eura na mjesec, a njih je polovica ukupnog broja, tih 13,6 posto ujedno i ukupna inflacija u državi, a nije to “usporena” inflacija od 7,7 posto kojom se vlasti hvale.

To znači da su poskupljenja robe na koju oni troše gotovo sav svoj dohodak i u posljednjih godinu dana, nakon katastrofalne prethodne godine u kojoj su ti isti proizvodi statistički poskupjeli i 19 posto, za jednu sedminu smanjili njihov životni standard, kupovnu moć, mogućnost egzistencije i svaku egzistencijalnu perspektivu.

Pritom, svodeći borbu s inflacijom na “apel” da “cijene utvrđuju na temelju troškova, marže i poreznog okvira, a ne na temelju onoga koliko misle da bi netko bio spreman za određeno dobro ili uslugu platiti”, jer “neopravdano povećanje cijena u postojećim okolnostima može imati vrlo negativne dugoročne posljedice, kako za hrvatski turizam tako i za gospodarstvo općenito”, ministar Primorac vraća hrvatsko gospodarstvo na marksistički model kakav je u Hrvatskoj postojao od 1945. do 1990.

I tada su fanatični socijalisti pokušavali prisiliti vodu da teče uzbrdo, nastojeći ukinuti “neopravdano” i “pohlepno” formiranje cijena i uvesti cijene “opravdano” kalkulirane na temelju stvarnih troškova u dobavnom lancu. Jedino što bi uvijek netko u tom lancu podlegao svojoj urođenoj ljudskoj lihvarskoj prirodi pa bi za svoj proizvod ili uslugu nastojao dobiti “onoliko koliko misli da bi mu netko bio spreman platiti”. Dobavni bi se lanci raspadali, zemlja grcala u hiperinflaciji, a s hiperinflacijom je na smetlište povijesti otišao i komunizam.









Nakon toga i Hrvati su se vratili prirodnom poretku, građanskoj, tržišnoj ekonomiji u kojoj se cijene formiraju slobodno i jednostavno, jednoznačno, svima razumljivo, tako da svatko za svoj proizvod ili uslugu neometano nastoji naplatiti najviše što može. A onda su tu monetarna, fiskalna – politika plaća, razvojna i druge politike (antimonopolska, antikorupcijska, obrazovna, socijalna…) koje ta prirodna nastojanja za neprekidnim dizanjem cijena obuzdavaju na ukupni maksimalni rast “blizu, ali ne veći od dva posto na godinu”, što je danas proklamirani cilj gotovo svih središnjih banaka u svijetu.

Hrvatske su se državne vlasti, međutim, monetarne politike odrekle, za razvojnu uopće ne znaju što bi to moglo biti, a s proračunskom politikom državnih plaća upale su u inflacijski začarani krug, vrte se poput psa koji pokušava uhvatiti vlastiti rep.









Mnogi “lijevi” političari i danas vjeruju da to nikako ne može biti uzročno-posljedično povezano. Međutim, nastojeći nadoknaditi zaostajanje plaća za visokom inflacijom koju su izazvali pandemija i prekidi međunarodne trgovine, energetski šok i ruska agresija na Ukrajinu, i nakon što je energetski šok postao stvar prošlosti, a međunarodna trgovina obnovljena, čak su i isporuke jeftinijih žitarica iz Ukrajine općenito snizile cijene hrane u svijetu, vlasti dijele državni novac svojim zaposlenicima, a s isplatama novca neminovno povećavaju potražnju za robom i uslugama. A ona, pak, neizbježno potpiruje inflaciju.

Kao i svake godine, eksperti Međunarodnog monetarnog fonda i ljetos su u svibnju boravili u Hrvatskoj i u skladu s člankom 4 MMF-ova Statuta s predstavnicima hrvatskih vlasti pretresli stanje i probleme hrvatske ekonomije te im u svojem posebnom izvješću prošlog tjedna iznijeli preporuke MMF-a za vođenje ekonomskih politika u neposrednoj budućnosti.

Prva njihova preporuka glasi: hrvatska “fiskalna politika kratkoročno mora nastojati izbjeći povećavati agregatnu potražnju”.

Također, “fokus rasprave (MMF-ovih analitičara i hrvatskih Vladinih dužnosnika) bio je na nastavku razborite fiskalne politike koja će biti komplementarna monetarnom stezanju Europske središnje banke”.

Napregnuto tržište

Isti stav ima i Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda: “Očekuje se da će inflacija (u Hrvatskoj) biti ustrajna, dosežući u 2023. u prosjeku sedam i pol posto, te će postupno do potkraj 2025. padati prema ESB-ovu cilju od dva posto. No izgledi za to ostaju podložni značajnoj neizvjesnosti.”

U takvim okolnostima hrvatska “fiskalna politika u bliskoj budućnosti mora biti komplementarna monetarnom stezanju i mora izbjeći dodavanje agregatne potražnje na postojeću. Tržište rada je napregnuto, temeljna inflacija i dalje je povišena, a usvajanje eura ublažilo je utjecaj ESB-ova stezanja. Prema tome, ekspanzivna fiskalna politika riskira potpirivanje domaće potražnje i inflacije te nanošenje štete hrvatskoj konkurentnosti. Široke mjere potpora – primjerice ograničavanje cijene energije i porezne olakšice – trebaju biti ukinute”.

Tomu treba dodati i “osuvremenjivanje poreza na imovinu te reduciranje povoljnog oporezivanja dohotka od kratkoročnog (turističkog) iznajmljivanja, što će pomoći stišavanju potražnje za nekretninama, ojačati ponudu i ohrabriti zapošljavanje”.

I ovogodišnje izvješće MMF-ovih eksperata te mišljenje MMF-ova Upravnog odbora po članku 4 puno je standardnih MMF-ovih fraza koje u stvarnosti znače malo ili ništa, poput “održavanja fiskalne konsolidacije poticajne za rast (eng. growth-friendly), ublažavanje krutosti državne potrošnje i povećanje učinkovitosti trošenja”, no dio koji se odnosi na fiskalnu prilagodbu monetarnim potezima Europske središnje banke nešto je nad čime bi se premijer Plenković i njegovi ministri financija i gospodarstva trebali zamisliti i zabrinuti.

Hrvatska inflacija, naime, već dulje vrijeme nije (samo) proizvod međunarodne inflacije, rasta svjetskih cijena energije i hrane ili industrijskih proizvoda zbog pandemije koronavirusa. Ona je postala autohtona i autonomna, psihološka, kao posljedica općeg očekivanja nekog budućeg rasta cijena koji vlastitim poskupljenjem treba preduhitriti.

Monetarno stezanje

Dakako, i očekivanja da će turisti iz europskih i dalekih zemalja s puno većom kupovnom moći od hrvatske lako prihvatiti i podmiriti svako hrvatsko poskupljenje turističkih usluga, bez obzira na to što to poskupljenje kao naglo sezonsko ljudima osobito bode oči.

Otkako je Hrvatska postala dijelom područja eura, za borbu protiv njezine inflacije zadužena je i odgovorna Europska središnja banka, a njezin glavni alat je monetarno “stezanje”, poskupljivanje novca dizanjem kamate te povlačenje novca iz optjecaja, dok Hrvatska narodna banka kao nacionalna središnja banka samo provodi odluke i naputke ESB-a u Hrvatskoj.

Tako i HNB za prekonoćne kredite hrvatskih poslovnih banaka i glavne operacije refinanciranja banaka naplaćuje ESB-ove kamate od 4,25 posto i 4,00 posto, očekujući da će one povećati i kamate bankovnih komercijalnih kredita te prinose na zaduživanje putem izdavanja obveznica, što će sve “ohladiti” hrvatsku ekonomiju, smanjiti potražnju za kreditima, a potom i imovinom poput nekretnina i automobila, i tako naposljetku ugušiti inflaciju i svesti je na ciljanih dva posto.

To se zaista i događa i u Hrvatskoj, stopa ukupne inflacije iz godine u godinu se snižava, ali proizvođače hrane, pića i cigareta rast kamate očito previše ne zabrinjava i ne obeshrabruje u poskupljenjima.

Na tu “pregrijanu” podlogu sada padaju i povišice plaća koje Vlada odobrava državnim i javnim službenicima i namještenicima, a krajnja će posljedica biti da će i ti državni zaposlenici i svi ostali građani zbog inflacije trpjeti goleme gubitke štednje i kupovne moći, ponajviše oni s ispodprosječnim dohocima, dakle najsiromašniji građani koje bi država trebala najviše zaštititi.

Odatle i MMF-ova preporuka “ne povećavajte agregatnu potražnju” dizanjem plaća državnih namještenika. No može li Vlada Andreja Plenkovića taj savjet poslušati? Teško.

Statistička pogreška

Međutim, ni jedno uspješno savladavanje visoke inflacije u povijesti nije moglo biti obavljeno bez neke vrste ograničavanja rasta ili čak zamrzavanja plaća na koje državna ekonomska politika može utjecati, zakonima, sporazumima sa sindikatima ili nekako drukčije. Ekonomisti to vrlo dobro znaju.

Dosad je Plenkovićeva vlada taj recept primjenjivala s modifikacijom, dižući plaće prema inflaciji samo odabranima i sa zadrškom, no dobila je prosvjede i štrajkove, tako da je sada prisiljena postaviti se i oštrije, primjerice prema sudskim namještenicima kojima je poručila da za povećanje plaća kakvo oni traže Vlada “nema novca”. Problem, međutim, nije riješila, inflacija svejedno raste, zaposlenici sve odlučnije traže usklađivanje plaća s inflacijom, inflacija opet ubrzava… I što sad Vlada čini? “Očekuje” i “vjeruje” da će se inflacija smiriti sama od sebe. Očekivanje i nada jedino su što je Plenkovićevoj vladi preostalo.

Možda se Vladino “vjerovanje” i obistini, ali to je politika koja Hrvatsku vodi u osrednjost i stagnaciju. Vidi se to i po prognozama Međunarodnog monetarnog fonda, vrlo dobro upućeni MMF-ovci za Hrvatsku u idućim godinama ne očekuju ništa više od mizernoga, puzajućeg, siromaškog rasta: za 2023. i 2024. prognoziraju Hrvatskoj realni rast bruto domaćeg proizvoda od 2,4 posto, pa jedva 2,7 posto za 2025., nakon toga jađušnih 2,9 za 2026.

Hrvatski neto izvoz, procjenjuje Međunarodni monetarni fond, u 2023. smanjit će se za 1,1 posto, pa 0,2 posto dogodine, a tek 2025. i 2026. ostvarit će rast, ali na razini statističke pogreške. I s time bi Hrvati trebali biti sretni?