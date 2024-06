Hrvatima ostaje sve manje vremena: Ako u banci ne učine ovo, natovarit će si kredit na vrat

Autor: M.D.

Posljednjeg dana lipnja istječe rok u kojem građani koji još to nisu učinili mogu svoje prešutne minuse na računima prebaciti u dopuštene. Naime, prema memorandumu o razumijevanju u vezi prekoračenja po tekućem računu, kojeg su u srpnju 2022. godine potpisale Vlada i 13 hrvatskih banaka, umjesto prešutnog uvodi se dopušteno prekoračenje. Ono se do 30. lipnja može ugovoriti u bilo kojoj poslovnici banke u istom iznosu.

“Glavni cilj cijele ove inicijative je bio pokrenut inicijativom HNB-a iz razloga što je situacija na tržištu bila takva da je većina klijenata banaka koristila prešutno prekoračenje, a oni su htjeli da se koristi dopušteno koje je ugovorni odnos i koje je više regulirano te time doprinosi većoj zaštiti potrošača”, objasnio je za N1 Ivan Hrvoje Maljković iz Hrvatske udruge banaka.

Kako prešutni i dopušteni minus zvuče slično, mnogi građani nisu svjesni razlike između ta dva pojma. Ona je drastična i može znatno utjecati na financije. “Ključna razlika je što je dopušteno prekoračenje ugovorni odnos u kojem postoji maksimalna efektivna kamatna stopa i osim toga, ako vam se smanje primanja iz nekog razloga, banka vam je dužna minimalno ponuditi 12 rata uz istu kamatnu stopu koju ste i prije imali”, objasnio je Maljković.

Ostat će bez minusa

Oko 800.000 građana, od ukupno 1,63 milijuna ljudi koji u ovom trenutku koriste minuse na bankovnim računima, ugovorilo je prebacivanje s prešutnog na dopušteno prekoračenje. Vrijedi spomenuti da je, prema podacima HNB-a, krajem travnja ove godine ukupan minus građana po tekućim računima iznosio 790,7 milijuna eura. Ostali imaju rok do 30. lipnja, no kako je riječ o nedjelji, tehnički gledano, posljednji dan u kojem to mogu učiniti je zapravo danas. Doduše, u pojedinim je bankama moguće ugovoriti dopušteno prekoračenje i putem internetskog bankarstva, za što radno vrijeme poslovnica nije prepreka.

“Oni koji nisu bili u minusu i koji minus nisu ni koristili, ako ga ne ugovore, za njih se neće dogoditi ništa značajno. Oni će ga u budućnosti moći ugovoriti u banci. Međutim, ako ste imali određeni iznos u minusu i želite ga nastaviti koristiti svakako je važno da ga ugovorite jer u protivnom će vam banka minimalno 30 dana poslati obavijest o ukidanju i ponuditi minimalno 12 rata uz istu kamatnu stopu da otplatite taj minus”, otkrio je Maljković što će se dogoditi onima koji ne ugovore dopušteno prekoračenje.









Pojednostavljeno, oni koji ne prebace svoje prekoračenje po računu iz prešutnog u dopušteno, već u ponedjeljak će ostati bez minusa. Dosadašnje dugovanje će morati vratiti kroz kredit s jednakom kamatom u 12 rata.