Hrvaticu zbog kolača skoro uhitili u Aziji: ‘Upozoravali su me da prestanem to tražiti’

Autor: Ivana Jurišić

Cijene u Hrvatskoj su u zadnje dvije godine dosegle rekordne visine, ali to nije ništa u odnosu na cijene koje plaćaju građani najskupljeg grada na svijetu, Singapura.

Zna to Maja Šantić, 35-godišnja Hercegovka sa zagrebačkom adresom, koje se prije šest mjeseci iz Azije vratila u Hrvatsku i još uvijek pokušava naviknuti na niske cijene u hrvatskim trgovinama.

Vrhunska hrana za malo novaca

“Prvi dolazak u singapursku trgovinu za mene je bio veliki šok. Cijene su visoke, a poslije sam shvatila i zašto. Sve što se prodaje u njihovim trgovinama, osim nešto malo tropskog voća, dolazi iz uvoza. Sve zapadnjačko je još skuplje tako da se tamo uopće ne isplati kuhati osim ako vam nije baš gušt”, počinje svoju priču Maja koja kaže da je dugo tražila vrhnje za kuhanje da bi na kraju malo pakiranje od 200 ml platila 12 singapurskih dolara, odnosno nešto više od osam eura.

Stanovnici Singapura su poznati po malim kuhinjama u svojim stanovima u kojima često nema ni pećnice, pa tako nije nikakvo čudo da većina od njih jede vani na hawker štandovima gdje se za male novce mogu kupiti vrhunski pripremljena jela.

“Mi smo znali tamo uzeti ručak za nas troje za šest dolara (oko četiri eura) što je stvarno ništa za njihove plaće”, kaže Maja.

Posebno skupo voće i povrće

Dok se na štandovima može kupiti vrhunska hrana za malo novaca, u trgovinama je pak druga priča. Maja nam je poslala nekoliko fotografija s proizvodima koji se mogu naći i u hrvatskim trgovinama i cijene su takve da bi prosječni Hrvat pao u nesvijest. Za razliku od Hrvatske gdje je obveza trgovca da jasno, vidljivo i čitljivo istakne iznos maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda ili usluge koju pruža, u Singapuru to nije slučaj.

Maja objašnjava da je posebno skupo voće i povrće, što se može vidjeti i po cijenama. Tako ćete šest rajčica u njihovim trgovinama platiti 55 dolara (37,55 eura), jednu dinju (87,39 eura), jedno pakiranje grožđa 138 dolara (94,21 eura), dok ćete Wagyu, japansku govedine, najukusnija i najskuplja govedina na svijetu, platiti i 1092 dolara (745 eura).









Osim visokih cijena, šokiralo ju je što se u trgovinama ne mogu naći neke stvari koje su u Hrvatskoj i više nego uobičajene.

“Zaboravite na kruh kao onaj što se može kupiti kod nas, eventualno ćete naći tost koji je toliko sladak da ne znate kako biste ga jeli. Pekare kao kod nas ne postoje, eventualno ćete negdje naći pecivo.

Prvog našeg Božića u Singapuru sam htjela napraviti makovnjaču. Svugdje sam tražila mak, da bi mi nakon nekog vremena ljudi rekli da prestanem to raditi jer će me netko uhititi. Naime, mak je u Singapuru zakonom zabranjen jer se smatra opijatom”, smije se.









Umjesto pudinga djeca jedu žele

Maja je u Singapuru bila s mužem i sinom, a njezinom sinu su od hrvatske hrane najviše nedostajali dječji pudinzi.

“Tamo sva djeca jedu žele. Moj mali se preporodio u Hrvatskoj kada je napokon mogao pojesti puding”, smije se.

Na pitanje je li u Singapuru u trgovinama vidjela što hrvatskih proizvoda, kaže da nije vidjela ništa osim istarske paste s tartufima i maslinovog ulja s tartufima.

“Meni je mama stalno slala pakete i oni su obožavali našu hranu. Najviše su im se svidjeli babanko i smoki, a za rakiju nisu mogli doći k sebi koliko je to jako”, kaže.

I prije nego što je otišla u Singapur znala je da Azijati vole rižu, ali nije imala pojma koliko.

“Drugi dan u stanu odem do dućana i cijeli jedan dio trgovine je samo riža. Meni ništa nije bilo jasno koja je za što, pa sam pitala prodavača gdje im je najobičnija rižu. Pita on mene koliko mi treba, a ja mu kažem za mene, muža i malo dijete, da bi on meni izvadio vreću od 5 kilograma. Ja ga gledam i mislim si gdje ću ja to staviti”, priča nam Maja koja kaže da Azijati rižu jedu za doručak, ručak i večeru i nikad im ne dosadi.

“Sad imam i sina koji je pravi Azijat i koji bi isto jeo rižu tri puta dnevno”, zaključuje.