Hrvaticu u stanu njezine bake zaskočio ‘obalni vlastelin’: ‘Jetru bi nam pojeo od pohlepe’

Autor: M.D.

Brojni gosti ovih dana pristižu na Jadran kako bi se odmorili i uživali u ljepotama naše zemlje. Dio ljudi se odlučuje za boravak u hotelima i kampovima, no sve veća ponuda privatnog smještaja, odnosno apartmana i soba, navodi ih da se odluče i za tu opciju. Doduše, ove je godine apartmanski smještaj u blagoj krizi, zbog čega su neki iznajmljivači ljutiti.

Neki, pak, želeći zaraditi što više počinju naplaćivati razne postojeće i nepostojeće usluge, poput paljenja klime bez znanja vlasnika, često tako tjerajući goste. Sve veća apartmanizacija, s druge strane, smanjuje ponudu stanova za kupnju na obali. Poseban problem nastaje u objektima s više stanova u kojima se nalaze apartmani. Ako nema sloge između stanara, vlasnika apartmana i turista, neugodne situacije nisu neizbježne.

To se dogodilo i jednoj Hrvatici čija je baka kupila stan u zgradi na obali. Uz stan je dobila i parkirno mjesto te su uredno upisala u katastar i zemljišne knjige. No, ostale stanove posjeduje čovjek koji ih je pretvorio u apartmane i koji je djevojci stvorio neugodnost kad se došla odmoriti od posla u stan svoje bake.

Optužio je za krađu

“Radim k’o konj cijele godine i u svibnju sam našla pet dana da odem u taj stan, malo se odmorim i okupam i to je to od mojeg putovanja za godinu. Vratim se kući. Zove lik koji gospodari tom zgradom (iznajmljuje ostale stanove) i žali se mojoj baki da sam došla sa psom. Da sam bacala pseću hranu u neku kantu koja nije za taj otpad, da sam bila sumnjiva, motam se oko zgrade, da sam se parkirala na neko mjesto koje nije moje (parkirno mjesto od tog stana je bilo zauzeto, znači meni je prostor oduzet), da sam krala neke kekse i ulje iz njegovog stana i to bacila u krivu kantu?? I još nekakve nebuloze koje nemaju smisla (da sam vozila crni kombi baš tog tjedna, a imam mali Clio)”, opisuje djevojka svoju situaciju na Redditu.

Pritom otkriva svoju stranu priče. “Psa nisam imala, niti ga vodim sa sobom tamo i inače na duga putovanja. Parking je bio potpuno prazan, ali na bakino parkirno mjesto, označeno brojem stana, bio parkiran upravo taj ‘gazda’. Još sam reda radi otišla do njegovog stana da mu se javim kao unuka vlasnice, iako sam već prije najavljena. Nije otvarao vrata. Smeće nisam imala ni bacala. Onu malu vrećicu otpada nosila sam sa sobom kući. Drugi dan pokucam da pitam zašto nema struje. Ne otvara vrata. I još sam optužena da kradem namirnice iz njegova stana. Da ne govorim da stalno nagovara moju baku da mu taj stan proda (lik iznajmljuje 11 stanova). Evo toliko od mene. Samo sam željela podijeliti iskustvo s obalnim vlastelinom koji mi upravo uništio dan”, napisala je.

Ubrzo su joj se počeli javljati ljudi koji su doživjeli ili čuli za slična iskustva, ali i oni kojima nije bilo jasno što se tu, zaboga, događa. “Nisam znala da se treba najaviti kad dolaziš u svoj stan. Zašto to radite? Čovjek je očito nestabilan i ovo je samo početak za*ebavanja”, napisala je jedna komentatorica.

‘Frustrirajuće’

Pritom je djevojka koja se susrela s gramzivim stanoposjednikom otkrila još jedan detalj. “Pokvario mi je dan jer je ispalo da se moram očitovati kao neka balavica koja se ne zna ponašati. Imam 28 godina. I upravo to što kažeš, da sam imala prilike mu nešto u facu reći tad i tamo, itekako bi rekla. Ne ustručavam se i radim u industriji gdje takvi krkani rade. Ovako nisam imala prilike. Nemam ni njegov broj. Frustrirajuće. Ti prodani stanovi (koje je otac prodao) ga tako peku u srcu da bi nam jetru pojeo od pohlepe”, rekla je.

Neki su se komentatori stoga zapitali iznajmljuje li gazda preostale stanove turistima. “Ako da, 99 posto ih nije prijavio. A s obzirom da je š*pak, a ne vlastelin, sa takvima samo inspekciji anonimna prijava. Pa nek’ objašnjava državi zašto nije platio nužni dio”, objasnio je netko.









Drugi su, pak, savjetovali da nagovori baku da traži dvostruku vrijednost stana. “Zašto ne prodati stan po duploj cijeni kad se nađe bolje nekretnina na obali? Tužbu i globu možeš naknadno, prvo bježi od toga”, glasio je jedan od mnogobrojnih komentara koji su ciljali upravo na ovakvo rješenje problema.

Skriveni motiv

No, ima onih koji smatraju da bi to bilo praktički podizanje bijele zastave. “Neće to š*pku biti poseban problem platiti kad negdje u šteku ima masu keša koji je ubrao na turistima, a naravno, država ne zna za to. Zato prijava. Pa neka ga globe”, glasio je jedan komentar.

Neki su imali i druge savjete. “Ako nemaš dečka, nađi nekog frenda da ode s tobom drugi put na odmor i da mu se namršti. Ima da se drugi put obrati sa gospođica/gospođa i puno ime i prezime, te se nakloni Takvi mudrijaši najčešće na prvi povišen ton podvuku rep i kukaju, zovu okolo i žale se. Uh, kad čujem ovo, najradije bih platio da ga netko posjeti, ovako, čisto reda radi”, ponudio se netko za pomoć.

Ipak, čini se da je na kraju otkriven pravi motiv zbog kojeg je iznajmljivač odlučio maltretirati djevojku i njenu baku. Netko je zaključio da bi on htio cijelu zgradu za sebe kako bi je mogao neometano iznajmljivati po vlastitim uvjetima. “Mislim da mu je cilj da nas otjera da i taj stan uzme. Jer stan je baki prodao njegov otac s kojim nema više kontakta”, zaključio je netko.