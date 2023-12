Hrvatica zavapila iz trgovačkog lanca: ‘Postoji li način da se tome stane na kraj’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Jeste li ikada otišli u trgovinu, oduševili se niskom cijenom proizvoda na polici da biste onda samo nekoliko minuta kasnije na blagajni isti proizvod platili puno skuplje? Sudeći po Facebook stranici “Halo, inspektore” sve je više naših građana koji se suočava s ovim problemom.

Jedna od njih je i gospođa iz Crikvenice koja se na Facebook stranici koju je pokrenuo Europski centar izvrsnosti potrošača (ECIP) požalila da je u Plodinama jabuke na blagajni platila po znatno višoj cijeni nego što je pisalo kraj samog proizvoda.

Jedna cijena uz artikl, druga na blagajni

“Opet Plodine u Crikvenici. Jedna cijena uz artikl (jabuka crvena), druga na blagajni. Platila sam i vratila se uslikati. Ma, nije toliko meni za taj mali, preplaćeni iznos, koji je nevelik i ne radi se uopće o tome nego me ljuti što je to njihova uobičajena praksa, što se to uredno svakodnevno događa. Vjerujem kako mnogo kupaca to ni ne primjećuje, naročito slabovidni, stariji ili oni koji kupuju više artikala. Ali, strašno je to što moraš stalno biti na oprezu ako ne želiš biti – prevaren! Postoji li način da se tome stane na kraj?!” pita se gospođa. Na priloženim fotografijama se jasno može vidjeti da su jabuke izložene po cijeni od 1,09 eura, ali su ih gospođi na blagajni naplatili po skupljoj cijeni od 1,39 eura.

Iz “Halo, inspektore” komentiraju da se sve može “posložiti” i funkcionirati po propisima, ali zato treba više djelatnika, bolja organizacija od strane voditelja poslovnice, odluka Uprave, unos pravovremenih izmjena i promjena u sustavu naplate Plodina itd.

“I ako to sve bude funkcioniralo, tek tada treba doći na red i eventualni inspekcijski nadzor i sankcioniranje takvih i sličnih slučajeva isticanja dvostrukih cijena”, stoji u njihovom komentaru.

Čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene

Iz Državnog inspektorata ističu da se sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača člankom 7. stavkom 1. Zakona o zaštiti potrošača propisano da trgovac mora jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda koju pruža.









“Stavkom 2. istog članka Zakona o zaštiti potrošača je propisano da trgovac na proizvodu ili na prodajnom mjestu, osim cijena iz stavka 1. ovoga članka, ne smiju istaknuti druge cijene, osim u slučajevima iz članka 8. stavka 4. i glave II. ovoga dijela Zakona, a stavkom 7. istog članka Zakona o zaštiti potrošača je propisano da se trgovac mora pridržavati istaknute maloprodajne cijene”, ističu iz Državnog inspektorata.

Kako je došlo do različitog iskazivanja cijena u Plodinama, nije nam poznato, ali zato smo poslali upit spomenutom trgovačkom lancu, a njihov ćemo odgovor objaviti čim ga dobijemo.