Hrvatica u paklu utjerivača dugova: ‘Zovu moj broj telefona, traže mog mrtvog supruga’

Autor: Ivana Jurišić

Sabor je danas raspravljao o zakonu koji donosi nova pravila za utjerivanje dugova. Prema predloženom zakonu, komunikacija s dužnicima će biti ograničena na telefonski i pisani kontakt (poštom, e-mailom, SMS-om) isključivo radnim danom od 8 do 20 sati.

Prema novom prijedlogu zakona agencije za utjerivanje dugova neće smjeti kontaktirati dužnike više od jednom mjesečno, ometati ih na radnom mjestu, kontaktirati njihove poslodavce ili ih posjećivati kod kuće bez izričitog pisanog pristanka.

Veliko je to olakšanje za brojne naše građane koji su proteklih mjeseci i godina izloženi na milost i nemilost ovih agencija.





Otkup loših dugova

Riječ je o agencijama koje od banaka i teleoperatora otkupljuju dugove loših kredita da bi ih pri tom same naplatile. Ono što zabrinjava je da pri tome ne zovu samo vas, već i članove vaše obitelji, prijatelje, a znaju zvati i na posao.

Na Facebook stranici “Blokirani i ovršeni postanite odblokirani” mogu se pročitati mnoge bolne sudbine građana koji su ni krivi ni dužni upali u kandže ovih agencija.

“Koliko vremena treba ovim lihvarima iz Creditarie da mi pošalju ovrhu. Zovu svakodnevno mene, susjede, firmu. Uopće im se ne javljam. Davno sam tim lihvarima otplatila sve kroz kamate. Jedino sam ih prijavila policiji za uznemiravanje susjeda. Prijete da će doći plijeniti stvari, na sebi nemam apsolutno ništa. Da li mi se zbog njih može blokirati tekući račun? Na minimalcu sam i imam obustavu na plaći”, piše jedna žena u grupi.

I ona nije jedina. Ove agencije su samo od banaka u posljednjih desetak godina otkupile nešto manje od pet milijuna eura, a ako se tome dodaju dugovanja od teleoperatora, iznos je puno veći.

Svaki dan zovu tri-četiri puta

Prošle godine u travnju smo razgovarali s jednom gospođom koja je htjela ostati anonimna, a koja nam je ispričala o paklu koji je prošla nakon što joj je u kolovozu 2020. kada joj je umro suprug, a ona ostala sama s troje djece i dugovima.

“Morate razumjeti kako sam nakon smrti svog supruga ostala sama s troje djece i do grla u dugovima. U to vrijeme nisam baš bila svoja, jedva bih izdržala dan do kraja. I u takvoj jednoj situaciji oni mene zovu. Nisam ni razumjela o kome i čemu je riječ. Molim ih da mi objasne tko me zove, oni mi poklapaju slušalicu. I tako su zvali svaki dan tri do četiri puta. Riječ je o dugu na Erste kartici.









Zovu moj broj telefona, traže mog mrtvog supruga. Opet ih molim da mi kažu koja tvrtka ga zove nakon čega mi opet poklapaju slušalicu. Nikako ne mogu saznati o kome je riječ. Zvali su me s nekoliko raznih brojeva, a na povratni poziv nisu se htjeli javiti. Život su mi pretvorili u pakao”, rekla je tada naša sugovornica dodajući kako im je nekoliko puta pokušala objasniti kako joj je muž umro i kako ga nema, ali oni bi svaki put prekinuli liniju.

Nakon što je konačno otkrila o kojoj je agenciji riječ, pokušala ih je kontaktirati i telefonski i mailom, ali nitko nije s njom htio komunicirati na hrvatskom, već samo engleskom jeziku.

I tako dalje i tako dalje. Gotovo da i ne postoji netko tko nije sam ili ne poznaje nekoga kome su agencije život pretvorile u pakao.









Novi zakon bi trebao promijeniti barem nešto, ali pitanje je hoće li ove agencije naći novi način kako bi maltretirale građane.

Ne računajte na zastaru

Odvjetnik Frane Bazina nam je još ranije rekao kako se od agencija i njihovog terora, barem u teoriji, može pobjeći.

“Ako osoba nema nikakvu imovinu, ni pokretnine ni nekretnine, već ima samo plaću može pokrenuti stečaj potrošača. U praksi je potrebno nekih godinu dana da bi se pokrenuo cijeli postupak, a onda još tri godine da se osobi oproste svi dugovi. Ljudima je to nekako neugodno napraviti iako imaju na to pravo i to im je jedini način na koji mogu riješiti ovaj problem”, rekao je Bazina.

Što se tiče zastare, Bazina kaže kako ona nastupa nakon 10 godina, ali bolje je na nju ne računati.

“Jako su male šanse da će nastupiti zastara jer svakom radnjom poduzetom pred Finom i sudom se ona prekida. Može se dogoditi ako je agencija pasivna pa nije pokrenula nikakvu radnju pred sudom nije poduzela, ali prema mom iskustvu, agencije jako paze na te rokove te su male šanse da će se osoba oslobiti dugova nastupanjem zastare”, zaključuje Bazina.