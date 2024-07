Hrvatica pokazala najčudnije proizvode u trgovini u Americi: ‘Ajme što ovi jedu, gadi mi se’

Mnogi Hrvati svoju sreću traže “preko bare” te su se zbog posla ili životne situacije preselili u SAD. Jedna od njih je i hrvatska tiktokerica Andrea Burtina. Ona trenutno živi i radi u Americi, a u jednoj od nedavnih objava na titoku pokazala je nekoliko fotografija namirnica i stvari iz trgovina koje bi, kaže, poslale Balkance u komu. “Drugačija vrsta ljudi”, napisala je Andrea u opisu objave.

Prva se na njezinoj listi našla krema za lice sa zaštitnim faktorom 100, što je navodno puno s obzirom na to da se na Balkanu uglavnom mogu pronaći kreme sa zaštitnim faktorima 20, 30 i 50, kaže ona.

Nakon toga, Andrea je pokazala da se u američkim trgovinama prodaju kuhana jaja – oguljena i zapakirana. Ovo je naišlo na čuđenje mnogih komentatora na objavi tiktoterice: “Gadi mi se”. “Ajme, šta ovi jedu”, pisali su neki ispod objave. Inače, ovakva praksa poznata je u još mnogim zemljama, čak i u relativno nam blizoj i bliskoj Njemačkoj.

Također, američke trgovine čini se imaju i puno više okusa popularne čokoladice KitKat pa se time pohvalila i ova tiktoterica. To je izazvalo zazubice brojnim komentatorima, no neki smatraju i da je “manje ponekad – više”.

Nakon toga, podijelila je fotografiju velike tegle krastavaca što je mnoge iznenadilo jer se kod nas uglavnom takvi kiseli krastavci ne prodaju. “Sve može, ali tko jede takve krastavce?!”, pisali su joj i pitali se ljudi s Balkana.

I to nije sve. Amerikanci imaju i ogromne boce soka od krastavaca. Istaknula je i kako su automobili puno veći od onih koje se može vidjeti na Balkanu. Video objave inače možete vidjeti OVDJE.









Njezina objava ubrzo je postala viralna te izazvala komentare ljudi s Balkana. Najviše ih je iznenadio sok od krastavaca.

“Prvi put vidim zapakirana kuhana jaja. Odvratno”, “Ovo zadnja za mamurluk dušu dalo”, “Amerika je socijalni eksperiment”, “Tko pije sok od krastavaca?”, “Jedino me sok od krastavaca baka u komu, ostalo je ok”, “Ta tegla kiselih krastavaca bi me poslala u komu od sreće”, “Što je s njihovim automobilima?” “A kod nas zapakirani kuhani žganci”, pisali su Balkanci ispod objave.

Nedavno je sličan video objavila i Srpkinja Tamara koja studira u New Yorku. I ona smatra kako bi neke stvari u Americi Balkance “bacile u komu”. “Gužve su prevelike. Mislim na gužve s ljudima gdje ja kroz ulice nekad ne mogu proći ni 30 minuta. Tko je klaustrofobičan, mislim da se ovdje ne bi snašao. Sve je preskupo. Da biste živjeli u New Yorku, za najam stana vam treba i do 5000 dolara mjesečno, plus hrana, izlasci u restoran… Mislim da nikad nisam sjela na ručak a da nisam potrošila minimalno 200 dolara za dvije osobe. Dva sladoleda smo platili 10 dolara, čisto da znate”, ispričala je Tamara.











Istaknula je i što ju je najviše začudilo. “Mislila sam da sam vidjela psa pa sam potrčala k njemu, no onda sam shvatila da je to štakor. Ljudi, toliko je štakora, možda čak i više nego ljudi, očajno”, ispričala je. Jako joj je teško palo i što nikamo ne može bez automobila. Naposljetku se dotaknula napojnica i krađa.

“Kad popijete ili pojedete nešto bilo gdje, napojnice su uključene u cijenu. Uopće se ne trebate pitati biste li ostavili napojnicu ili ne. Na računu vam ne piše 20-30 posto i ne možete reći da ne želite to platiti. Sljedeća stvar je ta da nitko ne smije piti alkohol do 21. godine na ulici ili u baru i to je jako strogo”, dodala je Tamara.

“Ono što me najviše šokiralo jest da ljudi ovdje kradu po trgovinama i to je njima kao dobar dan. Kradu i oni koji ne moraju, kradu svugdje i uvijek”, zaključila je.