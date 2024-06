Hrvatica otkrila trik za jeftinije ljetovanje s obitelji: ‘Ovo nigdje ne bih našla za te pare’

Oko 70 posto hrvatskih građana planira ljetovanje unutar Lijepe naše. Doduše, vjerojatno će biti u manjini, s obzirom na to da smo u predsezoni zabilježili drugi najveći rast posjeta stranih gostiju u cijeloj Europi.

Već je postalo jasno da našim građanima ljetovanje i nije baš jeftino. U travnju su, prema Državnom zavodu za statistiku, cijene hotela i restorana bile za 10,4 posto više nego u istom mjesecu lani. Na društvenim mrežama se već pojavljuju snimke računa s cijenama koje bismo prije mogli zamisliti u nekoj bogatijoj zemlji, a ne u Hrvatskoj. Čak se i pojedini stranci čude koliko je ovdje skupo.

Stoga je Index istražio koliko košta tjedan dana ljetovanja za četveročlanu obitelj u Hrvatskoj. U obzir su uzeli smještaj u hotelu ili apartmanu, ručak u restoranu, ali i sladoled. Doduše, u obzir nisu uzeli prijevoz, jer se u većinu naših destinacija može doći na razne načine, ali ni ulaznice za atrakcije, jer je to trošak koji ovisi o želji turista da ih posjete.

Gradić na cijeni

Najskupljim se pokazao Rovinj. Ondje će obitelj s dvoje djece za šest noćenja u hotelu trebati izdvojiti oko 3000 eura. Nešto jeftinije će proći u apartmanima, koji za tjedan dana koštaju 1000 eura. Za četiri pizze, gazirana soka i kuglice sladoleda u restoranu trebaju izdvojiti 70 eura. Tako bi za tjedan dana uz jedan obrok dnevno, obitelj koja se smjestila u hotelu, trebala potrošiti 3797 eura. Doduše, apartmani nude znatnu uštedu i trošak od samo 1500 eura.

Nešto južnije, u Primoštenu, nije teško pronaći apartman. Cijene smještaja se kreću od 472 do 1420 eura za šest noćenja. Hoteli se mahom nalaze u obližnjem Šibeniku, ali čini se da su za srpanj već bukirani. Tako boravak od tjedan dana u onome što je ostalo, a riječ je o sobi u hotelu s tri zvjezdice košta 2939 eura.

U konobama se može jesti po pristojnijim cijenama. Pašticada košta 21 euro, lignje na žaru 18, a dječji jelovnik 15 eura. Gazirani sok stoji 3,50 eura, a kuglica sladoleda dva eura. Tako će četveročlana obitelj za objed izdvojiti 68 eura. Uz to, za tjedan dana boravka, obitelj bi ovisno o smještaju trebala izdvojiti od tisuću do dvije eura.

Hvar je zaista elitna lokacija

Za ručak i sladoled će četveročlana obitelj koja odluči ljetovati u Splitu trebati izdvojiti u prosjeku 95 eura. Cijena hotelskog smještaja za tjedan dana varira od dvije do šest tisuća eura, ovisno o ponudi i blizini centra grada. Pizza košta oko 15 eura, pasta carbonara oko 19, sokovi 3,50, a kuglica sladoleda čak tri eura.

Na Hvaru se smještaj u hotelu s tri zvjezdice i doručkom kreće od 1400 do 3175 eura. Mnogi ovaj otok nazivaju elitnom destinacijom zbog nešto viših cijena. Tako je plata za dvije osobe u jednom restoranu 45 eura, a plodovi mora po 18 eura. Sok košta već uobičajenih tri i pol eura, kao i sladoled. Tako bi za jedan ručak potrebno izdvojiti nešto manje od 100 eura, što bi za tjedan dana iznosilo otprilike 785 eura. Nešto je povoljniji smještaj u apartmanima, naročito u Sućurju i Jelsi, gdje je noćenje otprilike 90 eura.

Dubrovnik koristi svoju slavu

Naša najpoznatija turistička destinacija, Dubrovnik, nudi dosta opcija smještaja i gastronomije. Cijena tjestenina i rižota se kreće od 17 do 30 eura, morskih plodova od 20 do 60, burgera od 15 do 25 eura… Sokovi su ovdje skuplji za jedan euro od drugih destinacija. Cijena sladoleda također obara rekorde i iznosi četiri eura. Tako bi četveročlana obitelj za ručak trebala izdvojiti 100 eura.

Kad se u računicu zbroji i šest noćenja, troškovi se penju na 4500 eura. Boravak u osrednjem apartmanu košta između 920 i 1050 eura. Pritom treba uzeti u obzir kako se ovo ne odnosi na dodatne obroke tijekom dana, prijevoz, turističke atrakcije ili najam ležaljki. Sve su to stavke koje mogu izbiti još dosta novca iz džepa.

No, treba reći kako ovo nisu najviše ni najniže cijene restorana i smještaja. Izbora je inače mnogo u svim našim priobalnim mjestima, ali ga je u špici sezone teško pronaći zbog velike navale gostiju. Oni snalažljiviji će ljetovati kod rodbine, prijatelja ili u vlastitim nekretninama, no oni koji nisu te sreće moraju se poslužiti trikovima.

Trik za jeftinije ljetovanje

Jedan od načina kako s obitelji proći jeftinije na jadranskoj obali otkrila nam je Zagrepčanka Antonija. Ona se odlučila na sedmodnevno ljetovanje sa suprugom i dvoje djece u istarskom ljetovalištu Valkanela.

“Sedam dana za 820 eura, ali to je rezervirano krajem prošle godine za nas četvero. Ima i predivnih kućica za dvoje, odmah uz more. Nigdje drugdje u Hrvatskoj ne bih našla ovako opremljenu kućicu, sa svim sadržajima, ovako blizu mora, sa tri bazena i svim ostalim za ove pare”, otkrila nam je Antonija dodavši da bi je ljetovanje s obitelji na istom mjestu koštalo 1400 eura da je rezervirala smještaj ovih dana.

Dodala je da kuglica sladoleda košta 2,50 eura i da su cijene turističkih sadržaja u pravilu prihvatljive. Jedino joj se nije svidio odlazak u trgovinu, jer su neke najosnovnije namirnice puno skuplje nego u Zagrebu.