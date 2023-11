Hrvatica na rubu sloma zbog poslodavca, ‘pomozite’: ‘Koka, ti radiš u logoru, bježi’

Jedna je Hrvatica na Redditu zatražila pomoć zbog posla koji ju već dovodi na sam rub živaca.

Detaljno je opisala što se sve od nje traži i kakva su pravila na njezinom radnom mjestu u firmi čije ime nije htjela otkriti da ne dobije otkaz.





Nedavno je počela raditi i kaže, svakim danom sazna za neka nova pravila.

‘Pauza nam se štopa, ne smiješ pogriješiti inače ideš na popravni’

“Moramo slati dnevne izvještaje o svemu što smo napravili tog dana i to šaljemo, ne putem jednog, nego čak putem dva različita portala. Putem prvog, okvirna lista zadataka, putem drugog potanko svaki detalj što smo napravili taj dan. Pauza je točno 30 minuta i broji se na štopericu. Može biti manje od 30 minuta, ali ne smije biti ni 31 ni 32. To je znak slabog menadžmenta vremena. Zatim, ne smijemo pogriješiti. Nikada. Svaka je greška zabilježena i sve se prenosi direktoru koji te potom zove na razgovor. Sve što govorimo, netko negdje zapisuje, mislim doslovno. Očekuje se da poznaješ proizvod firme nakon vrlo kratkog vremena čak i ako nikad prije nisi radio u tom tipu industrije. Razumijevanje za radnika je nula. Ako nisu zadovoljni s nečim što si napravio moraš na popravni. Da, doslovno se zove popravni. Kao u školi. I onda taj popravni radiš pred komisijom”, rekla je te dodala da ima još puno toga, no ovo je dovoljno da se osjeća spremnom ‘za jednu od mentalnih ustanova’.

‘Tražim novi posao, ali teško je’

Kolege Redditore je pitala je li problem u njoj ili poslodavcu.

“Jesam li preosjetljiva? Svi u firmi dijele isto mišljenje, ali trpe jer im je dobra plaća. Ja bih pristala i na manju kada bih mogla na posao bez grča u želudcu. Molim, pomozite”, napisala je.

U jednom od komentara dodatno je pojasnila neke od problema.

“Ako kasniš s bilo kakvim zadatkom, skida ti se s plaće kao oblik kažnjavanja, a neki čak dobiju otkaz zbog banalnih grešaka, npr. krivi unos jedne stavke u sustav (ne radi se o računovodstvu). I da, stalno se mijenjaju radnici. I da – tražim novi posao, ali nije baš lako kad morate naći posao s kojim možete samostalno živjeti u Zagrebu”, objasnila je svoju situaciju.

Pljušte komentari: To je robija, a ne posao

U komentarima se zaredalo mnogo odgovora, a mišljenja su gotovo jednoglasna – to je previše, iako se radi o korporaciji gdje se takva pravila mogu očekivati i trebala bi spasiti svoje zdravlje te otići s tog radnog mjesta.

“Ja to ne bih trpio”.

“Imao sam u nekoj manjoj mjeri slična iskustva. Prestao sam im udovoljavati s tim glupostima i nakon nekog vremena dobio otkaz. Najbolja stvar koja mi se ikad desila. Bio sam glup da ga ja nisam dao puno ranije. Sad sam promijenio već drugu firmu iza te, i u narednoj firmi sam ja na vrijeme dao otkaz i našao nešto još bolje. Sve je to skupljanje iskustva, i treba biti zahvalan na svakoj toj situaciji, i učiti iz grešaka. Možeš evo i iz mojih”.

“Otiđi. Nemoj prihvatiti takav režim niti u jednoj firmi. Disciplina je nužna, ali ugnjetavanje nikad”.

“To nije posao, to je robija. Ako imaš bilo kakve šanse – promijeni posao. Hvala Bogu posla ima, je*eš ove budale”.

“Osim ovoga da ne smiješ pogriješiti, sve drugo mi zvuči “normalno” za veliku firmu i veliki sustav. Samo što je onboarding očito katastrofalan. Što se poznavanja proizvoda i neiskustva u industriji tiče, u prvom redu je debilno da su ti uopće dali posao ako su znali da nemaš iskustva u toj industriji, a traže određenu razinu znanja. Ovo sve me jako podsjeća na razgovor kod Rimca koji sam imao prije cca 6 godina”.

“Koka, ti radiš u koncentracijskom logoru! Bježi odatle čim prije, prosvirat ćeš!”, poručuju joj u komentarima.