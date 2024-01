Hrvati upozorili na veliki problem u budućnosti: ‘Tek sada nam predstoji prava borba’

Od danas trgovine prestaju sa dvojnim iskazivanjem cijenama, a kuna zauvijek odlazi u povijest. Kuna je od 30. svibnja 1994. kada je zamijenila hrvatski dinar do 31. prosinca 2022. bila službena hrvatska valuta, dok je 1. siječnja 2023. godine nije zamijenio euro.

Kune su se prisjetili i na hrvatskom Redditu gdje je većina izrazila žaljenje za valutom koja je vladala hrvatskim monetarnim prostorom 29 godina.

“HNB ju pod pritiskom Bečkog dvora prerano povukao iz upotrebe”, “He he, očekujte nova poskupljenja”, “Konačno, možda se ljudi sad naviknu na novu valutu”, “Šteta. Ode jedan komad Hrvatskog identiteta u povijest”, bili su neki od komentara na konačno zbogom kuni.

‘Tek nam slijedi nova prilagodba’

Mnogi su komentirali da nam tek sada slijedi prava prilagodba. “Već su ih jutros maknuli iz aplikacije moje banke i tek sada mi predstoji prava borba i prilagodba. Žao mi je što su to napravili, nije ih ništa koštalo da su ostavili kune u zagradama kao dosad. Bilo mi je daleko lakše kada sam još uvijek gledao u kunama kako stojim do kraja mjeseca i što smijem. Plus, možda sam paranoičan, ali sve me strah hoće li trgovci opet zavući ruke u naše novčanike sada kada cijene više neće morati izražavati i u kunama”, bio je jedan komentar.

Većina je komentirala da će trgovci vjerojatno iskoristiti priliku i opet dignuti cijene.

‘Cijele godine sam gledao cijene samo u kunama’

“Sve će poskupiti, ali to više ni nema veze s eurom koliko s činjenicom da sve konstantno poskupljuje godinama. Ali da, naravno da će se brojni trgovci okoristiti ovime i vjerojatno zaokružiti na višu cifru”.

“Moram javno priznati da sam cijele godine gledao samo cijene u kunama, bez obzira što se plaća u eurima. U mojoj glavi prave cijene su one iz 2019. godine, a kako tada nije bilo eura nemam pravi dojam koliko me žele opljačkati za neki proizvod”, bili su neki od komentara.

Podsjetimo, Financijska agencija (Fina) i Hrvatska pošta su od 1. siječnja prestale pružati uslugu zamjene kune, a novčanice i kovanice kune sada se mogu zamijeniti isključivo u Hrvatskoj narodnoj banci (HNB). Prilikom zamjene kune u euro u HNB-u neće biti ograničenja u količini koja se mijenja, a također neće biti ni naknade za tu uslugu. Hrvatska narodna banka će neprekidno obavljati zamjenu novčanica kune, dok će zamjena kovanica biti moguća tijekom trogodišnjeg razdoblja od dana uvođenja eura, zaključno s 31. prosincem 2025. godine.

Građani će imati mogućnost zamijeniti preostale kune dolaskom osobno na šalter HNB-a, smještenog na adresi Franje Račkog 5 u Zagrebu. Također, iznosi manji od 15.000,00 kuna moguće je, na osobnu odgovornost, dostaviti na zamjenu i putem poštanskih usluga na adresu Hrvatska narodna banka, Direkcija za pohranu, obradu i opskrbu gotovim novcem, Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb.

Za zamjenu gotovog novca kune u iznosu od 40.000,00 kuna i više ili za zamjenu kovanica u broju većem od tisuću komada, potrebno je unaprijed najaviti svoj dolazak putem elektroničke pošte: [email protected], uz precizno navođenje iznosa gotovog novca kune koji će se zamijeniti.