Hrvati u raspravi masovno otkrivali kolike imaju plaće: ‘Žena i ja ne znamo kud ćemo od para’

Nakon što je Vlada obznanila na koji način i za koliko će povećati plaće 244.000 zaposlenih u državnoj i javnoj službi, stižu kritike sa svih strana. Suci su jedno vrijeme bili u bijelom štrajku jer su smatrali da se predloženi koeficijenti za rast plaća nedovoljni. Štrajkom prijete i drugi sindikati, naročito oni u području zdravstva i obrazovanja. No, ima i onih koji smatraju kako je svako povećanje plaća, ma koliko ono bilo, dobrodošlo.

Rasprava između socijalnih partnera proširila se i na pučanstvo. Tako se po društvenim mrežama već raspredaju, ne samo reakcije na najavljena povećanja, već i međusobne prepirke oko toga tko bi koliko trebao dobiti. Stoga je jedan Hrvat na Redditu postavio vrlo škakljivo pitanje.

“Što mislite kolika je plaća potrebna za dostojanstven život? Suci kažu 3000 eura, a neki sindikat za dostojanstven život kaže 1800 eura”, naveo je primjer rasprave koja se vodi ovih dana u političkoj, ali i široj javnosti.

Potreba ili konformizam

Odgovori su, dakako bili različiti. Dio građana se očitovao i navodio cifre s kojima smatra da bi mogao dostojanstveno ili barem dobro živjeti. Najčešće svote koje su se spominjale kreću se oko 2000 eura, ali ima i onih koji bi nešto više i onih kojima bi i nešto manje novca bilo dovoljno. I jedni i drugi su se našli na udaru kritika.

“Čekaj, je l’ ovo neki novi trend da se stan mora uzeti u kešu sa ušteđevinom u roku od tri godine? Sad više nije dostojanstveno otplatiti kredit ili? Iduće pitanje – što imate za ponuditi da mislite da zaslužujete 5000 eura mjesečno?”; “Ne znam u kojem svijetu žive ostali komentatori i koji se to ‘high life’ živi pa vam treba 5000 eura mjesečno za normalan život”, glasili su neki od komentara na konkretne svote.

Doduše, puno je više ljudi ustvrdilo kako je cifra za dostojanstven život zapravo subjektivna i drugačija iz razno-raznih razloga. Neki su se zapitali što je uopće dostojan život i koja je njegova definicija. Dakako, i tu je dosta kritičara došlo na svoje.

‘1500 eura bi bilo ok’

“To je toliko subjektivno da se poserem i na suce i na sindikat. Živio sam dostojanstveno i s 1000 eura u Splitu, ali netko komu je danas stanarina 600 eura, sigurno neće. S druge strane, sad mi je nekako malo i 2000 (ali budimo realni, lako je biti razmažen)”, komentirao je jedan Hrvat, a drugi se nadovezao: “Živio sam dostojanstveno s plaćom od 500 eura i sada s 3000 eura. Dostojanstvo ne vežem za materijalne stvari.”









Neki su to ipak učinili, ali samo kako bi ilustrirali svoj stav o novcu i dostojanstvu. “Poimanje dostojanstvenog života nije isto među ljudima. Nekome je dostojanstven život moći staviti kruh na stol svaki dan, a nekome na ruci nositi skupi sat i skijati u St. Moritzu svake zime, a ljeti se kupati na Capriju. Isto ovisi o samcu ili paru, gdje tko živi, manje mjesto ili velik grad. Ali, ja bih rekla da bi najmanje 1500 eura po osobi bilo ok za ne strepiti svaki mjesec, dakle moći platiti kredit/podstanarinu, imati za špeceraj, kavu s prijateljima, pizzu s obitelji”, javila se jedna komentatorica.

Naravno, splet životnih okolnosti i želja je neizvjestan, zbog čega su mnogi upozorili one koji su odmah izašli s iznosom plaće dovoljnim za dostojanstven život da se sve može preokrenuti u trenutku. Ima i onih koji su to odlučili pokazati na vlastitom primjeru.

‘1800 je luksuz za samca’

Jedan komentator raspisao se detaljno o tome koliko je dovoljno za život.









“Subjektivno. Jer ovisi što želiš u životu. 1800 je luksuz za samca u stanu bez djece. Ako ima samokontrolu i nema potrebe da kupuje neke skupe krpice, može da živi bez brige.

Sama pomisao na supruga/u i djecu? 3000 minimalno za ‘dostojanstvo’. To bi bila 2 partnera koja zarađuju svaki bar 1500. S time da se sve raspada čim jedan dobije otkaz. Ne daj boze da ti auto treba popravak ili bojler da krepa a klinac ti ima izlet u Italiju na tjedan dana. Račun ti se preko noći iz plusa stavi u minus. Dijete ti hoće studirati u drugom gradu? Too bad. Izmisli 100-200€ za dom/stan i još toliko i vise za džeparac da ne umre od gladi. I još dodatno za bus/vlak da ga bar za vikend vidiš. Pa si sad izračunaj sta ti ostane. Tako da ova ekipa koja vam govori 5000 i nisu toliko nadobudni koliko se cine. Jer realno – da. 3k je minimalan iznos da stvarno budeš bez brige ako imaš djecu. To je middle class u većini EU. Muževi zarađuju oko 2k a žene rade za minimalac od 1400. I to vam je to. 3k. I to je taman dovoljno za 1-2 djece. Nadodaj vise od 3 i treba ti minimalno 3500 sto ide u 4k teritorij.

Većina Hrvata radi za minimalac koji je cca 800 eura. To je jedva 2000 po kućanstvu. Ljudi jedva preživljavaju i krpaju kraj s krajem sa 2k. Tih 2k kurca ne znaci danas. Pitanje nije koliko para je dovoljno da preživiš mjesec. Pitanje je koliko para je dovoljno da ti i tvoja djeca žive život bez brige aka ‘dostojanstven’.

Ovi što pišu ispod 1500 su mi najjači. Ili nemaju djecu ili ih ni ne planiraju. A ako ih planirate dobro si razmislite kakve gluposti pišete. Danas sa 1300 imate za najbolje suze i iPhone za sebe. Sutradan će vam dijete htjeti te iste suze i iPhone, po uzoru na mamicu, pa ćete oboje imati Xiaomi a tenisice ćete obavezno tražiti na popustima. Ako ne i u second handu. Jos to malo zapapri s razvodom braka (50% šansa) i onda si kućanstvo s djetetom a nemaš ni 2k ni partnera. Onda vas se može opet za 10 godina pitati da li vam je 1300 dostojanstven život o kojem ste sanjali.

Da nije tragedija bila bi komedija”, zaključio je on.

‘Ne znamo kud ćemo od para’

“Mi smo s circa 2000 eura mojih mjesečnih primanja uzeli trosobni stan (malo ušteđevine, ostatak kredit koji dosta komotno vraćamo, ne na neki predug rok) u pristojnom naselju dobro skupog grada, vozimo pristojan automobil i imamo za neke luksuziće. Otkad ona radi i otkad sam ja proširio biznis i napredovao, sad imamo cca 4000 eura mjesečno i ‘ne znamo kud ćemo od para’. Istini za volju, kad vidim kako neki žive, nije mi jasno kako im i 10.000 mjesečno dotekne”, otkrio je jedan Hrvat koji se kasnije morao braniti od onih koji su pitali kako je to moguće.

No, da se vratimo na početak i priču od državnim službama. Jedan je Redditovac otkrio što mu se dogodilo dok je radio u državnoj instituciji. Iz njegova iskustva moguće je zaključiti kako mnogi ljudi, kad je u pitanju novac, zapravo gube doticaj sa stvarnošću.

“Jednom mi se dogodilo, radio sam u HGK, da mi je jedna direktorica rekla: ‘Ti ne razumiješ, mojih 15 tisuća kuna i tvojih pet je zapravo isto. Znaš, ja ti imam veće troškove’. U glavi mi je tada bilo kako mi ruke kreću oko njenog vrata i kako završavam tu priču na licu mjesta”, priznao je jedan komentator i odmah dobio odgovor kako je to zapravo i moguće:

“Ono što je time htjela reći jest da ona otplaćuje BMW-a, stan od 200 kvadrata u centru grada, vikendicu na moru i kreditnu karticu na koju je uzela tri ormara prnja, pa iz tog razloga oboje jedete istu posebnu salamu. Nećeš vjerovati, ali mnogo Hrvata razmišlja i troši novce na takav način. Većini nije bitno štedjeti, da nisu u kreditu, da jedu kvalitetnu hranu ili žive neki kvalitetniji život – bitno je zaraditi i pokazati da imaš bolji auto i kuću od susjeda. Zato ti je to rekla. Jer na početku mjeseca, sve što ona vidi jest da i ona isto, nakon svega navedenog, jedva skupi novac da plati struju. Šta ćeš, ljudi su smeća”, zaključio je jedan Redditovac.