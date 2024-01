Hrvati u obećanoj zemlji mogu znatno povećati svoje mirovine: Ne moraju ni raditi

Autor: Dnevno.hr/M.D.

Iako mirovine često nisu dovoljne za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba postoje načini kako ih povećati. U pojedinim zemljama postoje razvijeni sustavi socijalnih mjera koji se uzimaju u obzir prilikom izračuna mirovine. Tako u Njemačkoj građani mogu predati zahtjev za priznavanje razdoblja za odgoj djeteta.

Naime, njemačko mirovinsko osiguranje (DRV) priznaje prve tri godine nakon rođenja djeteta, ako je ono rođeno 1992. godine ili kasnije. Za ranije rođenu djecu priznaju se prve dvije i pol godine, što se kolokvijalno naziva “majčinom mirovinom”. Naravno, ako netko ima više djece, sve se množi na pravilan način, piše Fenix-magazin.de.

Godina dana priznatog odgoja djece donosi gotovo jedan cijeli mirovinski bod pri izračunu mirovine. U prijevodu, zahtjevom za priznavanjem razdoblja za odgoj djeteta biološki roditelji, posvojitelji, udomitelji i očusi, a u iznimnim slučajevima bake i djedovi te istospolni partneri, na ovaj način mogu podići svoju mirovinu za čak 110 eura mjesečno.

Moguće dobiti mirovinu i bez staža

Kako se u Njemačkoj zakonsko pravo na mirovinu ostvaruje uplatom doprinosa za najmanje pet godina, u pojedinim slučajevima ova mjera znači i ispunjavanje kriterija za mirovinu. Razlog tomu je što se vrijeme uračunato u odgoj djeteta smatra jednakim uplati doprinosa u tom razdoblju.

“Razdoblja odgoja djeteta obvezni su doprinosi koji izravno utječu na iznos vaše mirovine. Za vrijeme podizanja djece bit ćete otprilike u istom položaju kao da ste plaćali doprinose na temelju prosječnih primanja svih osiguranika”, objašnjavaju iz DRV-a.

Konkretno, to znači da za jednu godinu odgoja djeteta, roditelji mogu dobiti 37,60 eura mjesečno. Kako se može priznati najviše tri godine, to daje iznos od 112,80 eura svakog mjeseca i to za samo jedno dijete. No, postoji nekoliko trikova. Ovaj zahtjev može podnijeti samo jedan roditelj, najčešće majka. Uz to, pravo na mirovinu temeljem odgoja djeteta ostvaruje posvojitelj koji je prvi posvojio dijete, a kod istospolnih parova biološki roditelj. Bake i djedovi mogu ostvariti ovo pravo ako njihovi unuci žive s njima u kućanstvu te su udomljeni. Ako se ništa od navedenog ne može dokazati, roditeljski se dopust naizmjenično dijeli na jednake dijelove.

Hrvatski model

Prema podacima DRV-a za 2021. godinu, njemačku je mirovinu primalo 98.055 hrvatskih državljana. Od toga je više od polovice, njih 55.038, živjelo u Njemačkoj. Koliko ih je iskoristilo ovo pravo nije poznato. Nije zgorega spomenuti i kako Hrvatska ima sličan model.

Naime, od 1. siječnja 2019. godine, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje svim ženama koje su od tog datuma otišle u mirovinu “daje” šest mjeseci dodatnog staža po rođenom ili posvojenom djetetu. Premijer Andrej Plenković najavio je mogućnost povećanja dodanog staža na godinu dana po djetetu, piše Mirovina.hr.









No, ovaj model ima nekoliko mana. Prije svega zanemaruje sve majke koje su u mirovinu otišle prije 1. siječnja 2019. godine. Spomenutih šest mjeseci, za razliku od Njemačke, ne obračunava se kao razdoblje uplate mirovinskih doprinosa, odnosno mirovinski staž, već ide povrh toga, a po zakonu roditeljski dopust traje dulje od tih šest mjeseci. Uz to, umirovljenice u Hrvatskoj po djetetu mogu dobiti svega 5,89 eura. Početkom prosinca, ovu su mjeru koristile 74.992 osobe, a umirovljeničke udruge, koje traže njeno proširenje na sve umirovljene žene, tvrde da bi ih moglo biti još 350.000.