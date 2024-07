Hrvati u nevjerici zbog cijene lubenica: ‘Ovdje ih nikako ne kupujte, pa tko je tu lud’

Autor: M.P.

Jedan se Hrvat požalio na cijenu omiljenog ljetnog voća, lubenice. Kaže da ne shvaća kako je moguće da lubenica košta i do 10 eura. “Jedino voće koje je prije uvođenja eura koštalo 99 lipa po kili. Tko je tu lud?”, pitao je u nevjerici na Redditu. Naravno, mislio je na cijenu lubenice od jednog eura po kilogramu.

Javili su se mnogi koji također ne shvaćaju odakle takve cijene. “Moj tata je lubenicu na jednom štandu platio čak 20 eura”, priznao je čovjek u komentarima. “Ovo je ostalo smiješno i pomalo žalosno. Koliko onda košta cijeli domaći pršut, 1000 ili 2000 eura? Da ne spominjem da je klip kukuruza šećerca jedan euro. Ajmo mi Hrvati”, žale se ljudi. Da ima i skuplje kaže drugi korisnik Reddita te navodi da na Pagu kukuruz košta i dva eura.

No, javili su se oni koji tvrde da je suludo kupovati lubenice na štandu. “Dok je ljudi poput tvog tate bit će lubenica po 20 eura. Ja sam lubenicu od 10 kilograma platio 4,5 eura u trgovini na akciji. Bila je slatka i fina, ne pada mi na pamet dati više”, “Iste lubenice imate u trgovini za 0.44 eura po kilogramu. Štandove izbjegavati”, slažu se.

Hrvat otkrio kako operiraju prekupci

Odakle takva razlika, pitaju se mnogi. Odgovor je ponudio jedan Hrvat čiji otac ima iskustva s prekupcima. “Ako pokušate plasirati robu velikim trgovačkim lancima to možete zaboraviti. Ne ide. Svi plaćaju s odgodom do šest mjeseci ili neki, kao što je to radio Todorić, i po godinu dana. A onda ta lova više ne vrijedi. Vi morate financirati sjetvu pa pristajete da vas plate u sjemenu, gnojivu, a jednom čak i građevinskom željezu. I cijene su slične kao kod prekupaca.

Ako se seljaci bune i neće prodavati robu po smiješnim cijenama, primjerice, krumpir mladi po 3 kune po kilogramu, oni kupe krumpir, žito ili lubenice na međunarodnom tržištu. Prekupci najčešće plate odmah, ali je cijena uvijek niža od one koju vrte veliki lanci. Neki su pošteniji neki nisu, sve ovisi na koga naletiš. Sam ne možeš plasirati velike količine i tako nemaš izbora. Moraš se okretati njima”, poručuje.

Proizvođači iz doline Neretve otkrili klasičnu prevaru

Što se onda događa s cijenama lubenice? Podsjetimo, početkom srpnja smo pisali upravo o prevarama s lubenicama na hrvatskom tržištu. Naime, na štandove i tržnice tada su stigle neretvanske lubenice. Prodavači ih nude po 1,5 € po kilogramu. Istovremeno, trgovački centri te iste neretvanske lubenice prodaju po 0,49 € po kilogramu.

Ono što su uzgajivači iz doline Neretve otkrili je klasična prevara. Preprodavači od njih uzmu za 0,25 – 0,35 € po kili i odvezu do Zagreba, Splita, Rijeke, Pule, Osijeka te uredno prodaju po 1,50 € po kilogramu. Proizvođači iz doline Neretve tvrde, još je i gore jer su otkrili da su njihove lubenice, koje su prodali trgovačkim lancima, razne ‘bakice’ kupile u trgovačkim centrima pa uvalile naivnim kupcima pod brendom ‘iz Neretve’ i to po astronomskim cijenama.









“Prestala sam kupovati na placu otkad ne za pola kile blitve, dva komada paprike i pola kile luka oženilo za sedam eura. Ja si to ne mogu priuštiti. Uopće ne znam kako žive ljudi s djecom i s manjim primanjima. Mi u dvočlanom kućanstvu imamo dvije prosječne plaće, nije da gladujemo, ali bogme ne živimo u raskoši”, poručuje na kraju jedna razočarana Hrvatica.