Hrvati u Austriji pobjesnili nakon ove vijesti: Koja bi civilizirana država to dozvolila?

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Dok se Austrijanci suočavaju s ekstremno visokim temperaturama do 37 stupnjeva Celzijevih i traže osvježenje na moru, jezerima i planinama, nezaposleni građani Austrije ne znaju smiju li i oni otputovati na ljetovanje ili posjetiti obitelj u inozemstvu, piše Fenix magazin.

“Smiju, ali za to se vrijeme moraju odjaviti od AMS-a. Zakon o osiguranju nezaposlenih propisuje da moraju ostati u zemlji, a kako mi nemamo more, smije se ići na Nežidersko jezero (op. Neusiedlersee u Gradišću), ali ne i na more. Naravno da se može prijaviti godišnji, ali za to se vrijeme ne može dobiti naknada za nezaposlene”, pojasnio je šef AMS-a Johannes Kopf.

Do kraja lipnja ove godine, u Austriji je bilo 307.732 prijavljenih nezaposlenih osoba kod AMS-a. Od tog broja, 239.301 osoba bila je bez posla, dok je 68.431 osoba bila na doškolovanju.





Nedostatak radne snage

Nedavno je donijeta odluka da AMS nezaposlene osobe može poslati u druge austrijske pokrajine ako postoji potreba za određenim radnim profilom, kojeg ta osoba ima. Međutim, ovo vrijedi samo za one koji nemaju obiteljske obaveze prema djeci ili drugoj rodbini.

Austrija se poput brojnih drugih zemalja muči s nedostatkom radne snage, zbog čega je prisiljena regrutirati stručno osoblje iz inozemstva, posebice u sektorima turizma, njege i IT-a.

Prošle godine u Austriju je došlo rekordnih 6.000 stručnih radnika iz inozemstva, dok se inače u prosjeku godišnje očekuje oko 2.000 stručnjaka. Ove godine očekuje se još veći broj, s očekivanih 8.000 inozemnih stručnjaka koji će raditi u Austriji.