‘HRVATI TREBAJU IMATI ŠTO ZA REĆI U FORTENOVI!’ Vujnovac želi preuzeti i Todorićevo carstvo: ‘Svoje novce ne investiram van Hrvatske’

Autor: N.K

Pavao Vujnovac, vlasnik i predsjednik uprave ENNA grupe, bio je gost na N1 televiziji gdje je govorio o svojem poslovnom carstvu. U desetak godina od preuzimanja PPD-a, od male vukovarske plinarske kompanije u gubitcima, stvorio je moćno poslovno carstvo uz koje danas i nekadašnje Todorićevo izgleda kao blijeda sjena. A upravo ovih dana u završnici je operacija i formalnog preuzimanja upravljačkih poluga u ex Agrokoru – Fortenovi.

Ruski plin i solarne elektrane, vlakovi i lučki dokovi, prehrambeni lanci i turistička zemljišta, kruške i jabuke – sve je to danas u vlasničkom protfelju Pavla Vujnovca.

“Vidio sam perspektivu s liberalizacijom tržišta koja je trebala doći. Preuzeo sam rizik, ali nisam dao neka sredstva. Procijenio sam svojom poslovnom odlukom da mi je to velika tema u životu koju ću sigurno pamtiti”, rekao je Vujnovac na pitanje novinarke zašto je preuzeo tvrtku s velikim gubicima.





“Radi se na tome da oni izađu iz Foretnove”

Vujnovac je više puta pitan o vezama s politikom, pa je tako postavljeno i pitanje je li njegov prijatelj Ivan Vrdoljak, HNS-ovac koji je od 2011. bio ministar gospodarstva imao kakvu ulogu u svemu tome.

“Tu tezu da je Ivan Vrdoljak pridonio razvoju PPD-a i mene i rastu biznisa ne stoji. Osim te teze s Vrdoljakom postoji još mnogo teza, ali to je čak malo uvredljivo. Mislim i znam da razvoj tih kompetencija ljudi u mojoj firmi, razvoj naših znanja i komunikacija s partnerima, u početku 2010. do 2012. liberalizacije smo učili od Eona. Išli smo u Mađarsku i učili. Dvije godine smo se pripremali za liberalizaciju. Liberalizacija tržišta se trebala formalno dogoditi 1. siječnja 2011. No tad je zbog cjenovnih pomaka, Popijač je bio ministar, donesena odluka da se zaustavi liberalizacija na godinu dana. Vrdoljak s liberalzacijom nema veze, a mi smo pioniri liberalizacije tržišta. Prva firma koja je uvezla plin u Hrvatsku mimo Ine bio je PPD, tad smo prodali dio plina Gradskoj plinari Zagreb na natječaju. Kasnije su došli HEP, Petrokemija itd”, rekao je Vujnovac koji želi preuzeti i upravljački dio u Fortenovi, bivšem Todorićevom Agrokoru.

“Sber kao vlasnik je realno teret kompaniji jer je pod sankcijama. Sad se radi na tom nekom rješenju da oni izađu. Sber pod sankcijama nema pravo glasa na skupštini. Ja imam 60 posto glasova sa svojim udjelima, oni su sporili samo jednu točku u kojoj se mijenjaju upravljački akti. Dobili su prvostupanjsku presudu da mogu glasati na toj specifičnoj točki. Tu sam se žalio, vidjet ćemo što će biti. Za druge odluke o upravljanju firmom ne mogu glasati. Kad bi Sber izašao iz vlasništva, onda bismo radili na refinanciranju duga od Fortenove”, rekao je Vujnovac.

“Hrvati trebaju imati što za reći u Fortenovi”

Novinarka ga je upitala zašto je odlučio uložiti u bivši Agrokor.

“Uložio sam značajan dio svoje imovine. Prvenstveno sam vidio određeni potencijal kompanije koja je izlazila iz stresnog perioda. S druge strane smatrao sam da mi Hrvati u Fortenovoj trebamo imati što za reći. Svoje novce ne investiram van Hrvatske, zato pričamo o gomili biznisa. Možda bih danas bio manje pod reflektorima da sam investirao van, što ljudi rade. Dosad sam u sve što sam investirao donio dodanu vrijednost. Nisam mogao gledati da hrvatska gospodarska zajednica nema što za reći, ali sam prvenstveno vidio perspektivu. To što me uspoređuju s Todorićem, jako mi smeta. Ni ja ni jedna moja kompanija nismo narasli na privatizaciji, meni nitko nije nešto pogodovao. S druge strane nije narastao ni PPD ni ENNA na tuđim novcima, nisam dizao dugove, uzimao od dobavljača novce, cijeli sustav raste organski. Reinvestiram dobiti. Spominjalo se u usporedbama s Agrokorom sistemski rizik. Ja imam dva sustava – ENNA-u (holding firma) i PPD. Imam privatne investicije gdje je i Fortenova, Pevex, neke nekretnine. Ne postoji povezanost ta dva sustava što se tiče dugova – ne postoje dugovi koji bi srušili taj sustav. To je velika razlika u modusu operandi – mi nismo rasli na dugovima i tuđim novcima nego organski. U strateškim investicijama – ja sam partner u projektima s velikim firmama, to Agrokor nije imao. Imam mnogo partnerstava koje puno govore o nama, od njih smo mi učili i nismo došli u loše odnose. Nema tog sistemskog rizika.