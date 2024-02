Hrvati se žale da su sprovodi skupi: Pogrebnik otkrio koliko bi zapravo trebali koštati

Autor: Milan Dalmacija

U proteklih nekoliko godina u Hrvatskoj je poskupjelo gotovo sve. Mnogi će reći kako su skupi i sprovodi. Bez obzira je li riječ o kremaciji ili klasičnom ukopu, treba platiti mnoštvo stavki, od lijesa ili urne, pa do svećenika, cvijeća i svijeća te druge pogrebne opreme.

Pogrebnici tvrde kako je cijena posljednjeg ispraćaja u prosjeku 2000 eura. No, cijena može biti viša ili niža, ovisno o tome kakva se oprema uzima te dodatnim sadržajima koji se dogovaraju s pogrebnicima. Uz njih, komunalna poduzeća, koja prema zakonu obavljaju poslove ukopa i održavanja groblja, imaju i svoje tarife. Tako je, primjerice, cijena kremiranja u Zagrebu, prema cjeniku Gradskih groblja, 146 eura. Tome treba dodati trošak kontrolnog pregleda prije kremiranja koji stoji 21,40 eura, ali i ležarinu koja po danu košta 16,46 eura. Primjerice, u Splitu ležarina košta 11,75 eura i odnosi se na one koji neće biti ukopani na Lovrincu.

Iako neki pogrebnici tvrde da su poskupjeli svoje usluge, predsjednik Udruge pogrebnika Hrvatske, Damir Sapanjoš tvrdi da većina njegovih kolega nije bitno mijenjala cijene. Istaknuo je da su troškovi rada i opreme pogrebnika znatno poskupjeli te da eventualni rast cijena njihovih usluga to ne prati.

Životna matematika

“Što se tiče naše struke, od covid krize naovamo, troškovi goriva i roba su išli tri, četiri, pet puta gore. Dobavljači, ne zato što su oni htjeli, nego je to išlo od proizvođača, transport i sve ostalo je išlo gore, tako da smo i mi nešto parirali. Govorim o pogrebnicima. Nešto smo dizali, ali ne onoliko koliko je to zapravo otišlo gore. Nama je dobit manja”, rekao je Sapanjoš.

Dodao je da prosječan sprovod košta oko 2000 eura, ali da se ta cijena može popeti i do tri ili četiri tisuće eura, ovisno o tome treba li prevesti pokojnika iz drugog grada te opremi i usluzi koju klijenti traže prilikom posljednjeg ispraćaja svojih najmilijih. Ipak, drži da ljudi neopravdano tvrde kako je to skupo. To je pokazao i svojom matematikom, usporedivši troškove sprovoda s troškovima za koje ljudi izdvajaju tijekom cijelog svog života.

“Svi mi pojedemo pola kruha. To više nije pola kile, već 300, 350 grama. Neka je štruca euro, pola kruha, pola eura. Pedeset centi puta 365 dana puta 70 godina života i dali smo 12.775 eura za pola artikla, bez kapi vode potrošene. Idu žene na nokte, a neka niža cijena toga kod nas je 26 eura, u Njemačkoj 50 eura. Neka idu jedanput mjesečno, dakle 12 mjeseci puta toliko, pa barem 30 godina i matematika kaže da su žene za to dale 9360 eura. Kutija cigareta košta barem četiri eura. Četiri eura dnevno, puta 365 dana i hajmo uzeti 50 godina iznosi 73.000 eura”, nabraja Sapanjoš.

Dodatni troškovi

Doduše, treba reći da pogrebne usluge koje treba platiti prilikom ukopa uključuju veliki broj stavki. Sprovodi su svakako skuplja ako preminula osoba ili njena obitelj nemaju grobno mjesto. Tad je potrebno zakupiti grob, koji se u pravilu sastoji od tri ukopna mjesta. Cijene grobova variraju od nešto manje od 1000 eura, koliko koštaju na većini manjih groblja u Hrvatskoj pa sve do 12.276,86 eura, koliko košta grobno mjesto u Velikoj arkadi ili kapeli na Mirogoju. Cijene kazeta za urne, primjerice, na Mirogoju koštaju nešto više od 600 eura.









Cijene na oglasnicima, koje nude trenutni korisnici grobova, znaju biti i znatno više. Ipak, treba znati da plaćajući to, građani zapravo ne kupuju grobno mjesto, već plaćaju prijenos prava korištenja grobnog mjesta. Naime, zemljišta na kojima se nalaze groblja, pa tako i grobovi, u vlasništvu su jedinica lokalne samouprave, odnosno gradova i općina.

Čak i uz to, pogotovo u manjim mjestima, posljednji ispraćaj pokojnika jeftiniji je nego u drugim europskim zemljama. Sapanjoš tvrdi da je u zemljama poput Austrije, Njemačke i Italije, cijena ispraćaja pokojnika između 10 i 12 tisuća eura.

‘Nikom ne ulazimo rukom u džep’

“Ljudi mogu meni to zamjeriti, ali mi ovdje u Hrvatskoj radimo za džabe, radimo ispod jedne plaće komunalca. Moramo brinuti o cijelom sustavu, moramo biti gospoda, pijetetni, školovani, kulturni, jednom riječju profesionalci u struci. Nama su investicije velike, da ne govorim o uredima, skladišnim prostorima, koje opet moram servisirati uz energente”, govori šef Udruge pogrebnika Hrvatske.

Ističe da pogrebnici “nikome ne ulaze rukom u džep”. Naime, ožalošćena obitelj sama bira opremu i način na koji će se ispraćaj obaviti. O tome ovisi i krajnja cijena sprovoda. Primjerice, lijes visoke srednje klase u Hrvatskoj košta od 700 do 950 eura, dok se u inozemstvu cijene kreću od 1700 do 3000 eura, navodi Sapanjoš. Uz to, komunalna poduzeća, kaže on, imaju vlastite cjenike svojih usluga koje su niže od tržišnih, zbog čega su uglavnom u gubicima, koji se nadoknađuju kroz poreze.

“Naše usluge s PDV-om dođu na nekakvih 1000 eura, pa damo državi 25 posto, pa vrati opremu, plati gorivo, daj plaću, režije, servis auta. Sve što dobijemo od sprovoda nam je bruto”, istaknuo je Sapanjoš, dodavši da u 33 godine svog rada nikad nije imao dva sprovoda koji su jednako koštali, što samo govori o kompleksnosti i broju različitih stavki koje su na raspolaganju ožalošćenim obiteljima.

Životno osiguranje od troškova

S obzirom na to da smatra kako su sprovodi u Hrvatskoj zapravo jeftini, upitali smo ga koliko bi oni trebali koštati. Prema njegovim riječima, prosječan bi posljednji ispraćaj, zajedno s uslugama komunalnih poduzeća, trebao koštati između 3500 i 4000 eura, što je dvostruko više od sadašnjeg prosjeka, ali, kaže on, nije riječ o gramzivosti, već o osiguravanju kvalitetne usluge.

Ipak, tvrdi kako obitelji ne bi trebale snositi čitav trošak sprovoda. U nas, naime, nisu razvijene police životnog osiguranja koje uključuju i takozvani rizik smrti. Tek pojedine osiguravajuće kuće nude opciju pokrivanja troškova ili vraćanja depozita nakon smrti osigurane osobe. Sapanjoš tvrdi kako je ova opcija uobičajena u Americi. Naime, ukopi se ugovaraju predočenjem police životnog osiguranja, a nakon smrti korisnika, osiguravajuće kuće novac isplaćuju izravno pogrebnicima.

Doduše, u Hrvatskoj postoje dvije udruge građana koje brinu o troškovima ukopa prikupljanjem novca kroz mjesečne naknade. Tako, recimo, zagrebačka Posmrtna pripomoć, nudi dva pogrebna standarda koja se podmiruju mjesečnim uplatama. Ako netko nema grobno mjesto, u ponudi su zemljani grob, zemljani grob s okvirom, grobni uređaj (grob s pločom i nadgrobnim spomenikom, op.a.) ili grobnica.

Zalog za dostojan ispraćaj

Financiranje zemljanog groba bez okvira u potpunosti je pokriveno dvama standardima Posmrtne pripomoći, dok se kod jednog ipak treba nadoplatiti svota koja ovisi o cijeni ustupanja na pojedinom groblju. Ostale vrste grobnih mjesta su skuplje, a razliku podmiruju ožalošćene obitelji.

Postoji još olakotnih okolnosti. Sva grobna mjesta u Zagrebu predviđena su za ukop tri osobe. Prvi ukop se plaća 214,81 euro, a svaki sljedeći ukop je besplatan. Uz to, u klasično grobno mjesto moguće je položiti neograničen broj urni.