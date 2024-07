Hrvati se požalili na opasnu pojavu u Jadranskom moru: ‘Od tada ni tamo, ni u more’

Autor: F.F

Na hrvatskom Redditu često se raspravlja o razno raznim temama. Mnogi pričaju o aktualnostima, bilo da je riječ o politici ili kakvim vijestima, često se traže razni savjeti prilikom kupovine, ljetovanja i slično. Jedan Hrvat sada je započeo temu o sve češćoj pojavi meduza u Jadranskom moru.

Njegova cijela objava glasi ovako: “Ove godine je izašlo dosta članaka u vezi veće količine meduza u cijelom Jadranu. Ja sam trenutno na Korčuli i ima ih posvuda. Nije to neka velika najezda da ih vidim stotine, ali 3-4 svakih sat vremena sigurno. Pogotovo me smeta jer je riječ o malo opasnijim vrstama (Morska mjesečina) čije opekline nisu bezazlene. Jedna me opekla neki dan, ali imao sam sreće jer me samo okrznula. Koja su vaša iskustva ove godine?”, upisao je korisnik Reddita.

Ubrzo je na Redditu počela prava rasprava, a među prvim se javio Hrvat s fotografijom neobičnih ožiljaka na ruci uz komentar: “Nećete vjerovati od čega nastaje propolis”.

Neobična bića

Meduze su fascinantna, ali i potencijalno opasna morska stvorenja koja se sve češće susreću u hrvatskim vodama, osobito tijekom ljetnih mjeseci. U Jadranskom moru najčešće vrste meduza uključuju mjesečarke (Aurelia aurita) i morska pluća (Rhizostoma pulmo). Najčešća staništa su u obalnim područjima, posebno u zaljevima i u blizini plaža, gdje se temperature vode brže zagrijavaju.

Susreti s meduzama u Hrvatskoj nisu rijetkost, osobito u turističkim središtima poput Istre, Kvarnera i Dalmacije. Iako većina meduza u Jadranu nije smrtonosna, njihov dodir može izazvati bol, crvenilo i peckanje, a u nekim slučajevima i alergijske reakcije.









Svake godine zabilježi se nekoliko stotina slučajeva uboda meduza, ali ozbiljne komplikacije su rijetke.









Sve ih je više

Njegovo tijelo je neobično reagiralo na napad meduze, što je mnogima bilo nevjerojatno. Drugi su pak, pokušavali objasniti zašto ih ima tako puno ove godine.

“Toplije more. Bit će ih sve više. Za 10tak god se možemo reklamirati kao tropska zemlja”, “Meduze vole toplo more. More najtoplije u pisanoj povijest. Tek je 7. mjesec”, pisali su korisnici Reddita. Dosta njih otkrilo je kako je situacija na Korčuli poprilično neugodna.

“Također na Korčuli, prije 2 tjedna je bio kaos. Sad je ok kod mene u vali. Vidio jednu zadnjih par dana”, “Viđene su na svakoj plaži za koju znam na Korčuli. Onako neznanstveno, rekao bi da ih ima manje na sjevernoj strani otoka”, pisali su ljudi, prije nego što su počeli pričati svoja loša iskustva s meduzama.

Često se spominje Korčula

“Nisam dugo bio na moru ali kad sam imao 16 otišao sam sa svojima na Vir i dok sam ronio stvorila se iz vedra neba (mora?) i drito meni na facu, faca mi je bila otečena do kraja dana i jedva da sam vidio ista od oteknutih kapaka haha. Otad ni na Vir ni u more”, požalio se jedan Hrvat.

“Pretprošle godine sam ljetovala u Istri i okupala sam se ravno jednom na Brijunima i onda skužila koliko je meduza u moru. Samo sam se sunčala ostatak ljetovanja”, dodala je jedna Hrvatica, dok je jedan korisnik Reddita pokušao “otjerati” strah prema meduzama:

“Prošle godine plivao oko 100m od obale. Odjednom jato meduza ispred mene kroz koje sam morao proći plivajući. Malo reći da me panika uhvatila. Ali uglavnom sam ih rukom gurao na stranu. Unatoč tome završim s 20-25 opekotina po cijelom tijelu, osim na rukama. Isiječem list aloe vere i namažem opekotine. Sljedeći dan sve bilo ok. Nema previše razloga bojati se. Vise meduza su nova normala klimatskih promjena”, pojasnio je.

Kako je bilo prije?

“Sjećam se prije kojih 15 godina (stara sam) da ih je jugo dovelo do otoka i bilo ih je na stotine doslovce. Nisi mogao se normalno okupat, vadili ih onim dječjim mrežicama, kanticama, ma i golim rukama. Glavna zanimacija čišćenje uvale od meduza. Ali bile su male, i opekotine nisu jako boljele. Malo jače od koprive. Pa nas je i iznenadilo kako nisu toliko bolne nego što smo u medijima čuli.

Edit: evo gledam koja je to vrsta bila i da, to je bila morska mjesečina. Ne sjećam se da su prouzrokovale puno zdravstvenih problema na otoku (a znali bi jer otok nema ni hitne) a možda je to zbog toga jer su ih struje polu-umrtvile”, napisala je jedna Hrvatica.