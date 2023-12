Hrvati se gužvaju po dućanima u zadnji tren, a Nijemci imaju rješenje: Ključ je u radnom vremenu

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Njemački trgovački lanac Aldi Nord je na svojoj web stranici objavio da se mijenja mijenja radno vrijeme njihovih trgovina u Njemačkoj. Mnoge od dvije tisuće trgovina će umjesto od osam sati ujutro, početi raditi od sedam ujutro, piše Fenix magazin.

Promjena stupa na snagu 28. prosinca i vrijedit će do 30. prosinca 2023., pišu njemački mediji. Ova izmjena stupa na snagu 28. prosinca i vrijedit će do 30. prosinca 2023. godine, sukladno informacijama objavljenim na službenoj web stranici Aldi Norda. Razlog produljenja radnog vremena leži u činjenici da 31. prosinca ove godine, dan prije Nove godine, pada u nedjelju, što može ograničiti dostupno vrijeme za kupnju.

Posebna regulacija

Izvori iz Aldija dodaju da će određene poslovnice Aldi Norda u saveznim pokrajinama Mecklenburg-Zapadnom Pomorju, Donjoj Saskoj i Schleswig-Holsteinu biti otvorene čak i na sam doček Nove godine, Silvestrovo. Važno je napomenuti da neke poslovnice trgovina, poput onih na glavnim željezničkim kolodvorima ili u zračnim lukama, mogu imati posebno radno vrijeme i tijekom prazničnih dana.

U skladu s Odredbom o kupalištima (BäderVO), turistička odredišta koja očekuju velik broj posjetitelja, poput lječilišta i odmarališta, također mogu produljiti radno vrijeme svojih trgovina tijekom određenih razdoblja, uključujući prosinac i siječanj ili ožujak i listopad. Ova posebna regulacija, međutim, odnosi se samo na trgovine koje prodaju potrepštine za svakodnevnu upotrebu, dok su željezarije, specijalizirane trgovine, trgovine namještajem i autosaloni isključeni iz ove posebne uredbe o radnom vremenu.

Razlog produženja radnog vremena diskontera je činjenica da je doček Nove godine, 31. prosinca, ove godine u nedjelju. Kako bi kupci imali dovoljno vremena za kupnju i kako poslovnice ne bi bile pretrpane, radno vrijeme se sukladno tome produljuje.

Mogu produljiti radno vrijeme

Pojedine trgovine, one koje rade na glavnom željezničkom kolodvoru ili u zračnoj luci, mogu biti otvorene i na Silvestrovo. Turistička mjesta koja imaju veliki broj gostiju – na primjer lječilišta i odmarališta – mogu produljiti radno vrijeme svojih trgovina u skladu s Odredbom o kupalištima (BäderVO). To znači da je nekim trgovcima dopušten rad nedjeljom i državnim praznicima. Ali samo na šest sati – i to samo između prosinca i siječnja ili ožujka i listopada.

Posebna regulacija radnog vremena odnosi se samo na trgovine koje prodaju robu svakodnevne upotrebe. Iz posebnog radnog vremena isključene su željezarije, specijalizirane trgovine, trgovine namještajem i autosaloni.