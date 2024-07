Hrvati se bune na pohlepu u sezoni: ‘I u Jugoslaviji smo bili jaki, ali ovo nismo radili’

Čeka li nas još jedna uspješna turistička sezona ili se trendovi polagano mijenjaju? Ovisi koga pitate, a svakako treba pričekati službene brojke za objektivnu ocjenu. Premijer Andrej Plenković u utorak je otkrio da je dobio podatke kako je sezona na taj dan bila pet posto bolja po pitanju dolazaka i jedan posto po pitanju noćenja u odnosu na lani te da će prihodi biti veći.

“Tko formira cijene, mora vidjeti da postoje i druge destinacije Mediterana. Onaj tko pretjera u cijeni sigurno ne investira u budućnost”, komentirao je premijer. S druge strane, neki se iznajmljivači bune da su im apartmani ove godine prazni, slabije su popunjene i vile s bazenima. Naravno, situacija nije ista svugdje na Jadranu. “Kaže lik, cijena od 140 do 150 eura u Crikvenici. I onda se čudi da popunjenost nije baš neka. Ponuda je veća od potražnje. U hotelu kažu, 195 eura za sobu. Usporedbe radi, ja platim hotel od četiri zvjezdice u centru Milana za 120 eura. Dakle, ista kategorija, 195 eura Crikvenica i 120 eura Milano”, piše jedan korisnik Reddita.

“Imate li dojam da je pohlepa u Hrvatskoj otišla zaista predaleko? Meni se čini da u Hrvatskoj svi dižu cijene bez ikakve mjere, tako da je sada Hrvatska toliko poskupila da nema smisla ići na hrvatsku obalu. Lijepa je, ali definitivno nije jedina lijepa, plus što ima teret loše infrastrukture koji nikada neće biti riješen. Čak niti sirenski zov ‘odlaska autom’ vise nije prednost nego mana, kad pogledam crvenilo od Lučkog do obale i nazad. Pa manje je stresa ukrcati se u avion i odletjeti nekamo”, sažetak je teme koju je pokrenuo.

‘Naši konkurenti se otvaraju, sad ćemo vidjeti koliko vrijedimo’

U komentarima ima raznih mišljenja. Neki se prisjećaju loših iskustava. “Jednom sam došao u prestižni apartman na moru, a vlasnica je sakrila daljinski od klime jer je korištenje klime dodatnih 10 eura dnevno. To je bilo 2022. godine”.

Drugi smatraju, sve će to riješiti tržište. “Ako smo preskupi, iznajmljivači i hoteli će smanjiti cijene da popune kapacitete. Svi u svakom poslu, a i privatno, pokušavaju maksimizirati svoju cijenu, tako i iznajmljivači i hotelijeri. Sigurno bi ti iznajmljivao za 50 eura, ako tvoj susjed iznajmljuje isti ili sličan apartman za 100 eura”, ocjenjuju u komentarima.

Jedna skupina Redditora smatra da su se turisti već preselili na druge, povoljnije lokacije. “Zadnje tri godine smo se izvlačili na činjenicu da su naši glavni konkurenti zatvoreniji od nas zbog Covida. Sad kad se polako otvaraju, sada ćemo vidjeti koliko zapravo vrijedimo. Gledam moje kolege i poznanike, svi su otišli u Grčku, Tursku i Albaniju. Ne žele na Jadran”, pišu, a jedan je Hrvat otkrio da ove godine neće na ljetovanje u Hrvatsku.

"Ovo ljeto s curom idem u jugoistočnu Aziju. Hotel od 4 zvjezdice s doručkom i ocjenom 9 plus na Bookingu, 90 eura noćenje. Iskreno, da nisam gledao nešto otmjeno, može se normalan smještaj naći i za 30-40 eura. Još je to jedna od najrazvikanijih lokacija u toj državi. Ekvivalent ovdje bi bio hotel u Rovinju koji s takvim uvjetima ne može biti ispod 300 eura za noć. Nakon 10 dana dolaze još dva para i zajedno rentamo vilu s bazenom isto u full turističkom mjestu, 20 eura po osobi po danu na dva tjedna. Istina avionske karte su 900 eura, ali nemamo djecu, tako da je i dalje jeftinije, a i da malo svijeta vidimo".









Javio se ogorčeni Dalmatinac: U Jugi smo imali jak turizam bez uništene obale

Neki su mišljenja da kod naših iznajmljivača i ugostitelja nedostaje poslovne logike jer se njihova temelji na ‘oderi što više i čim prije’ bez dugoročnog razmišljanja. “Meni bi cilj bio zadržati uvijek isti broj gostiju koji mi dolaze svake godine. Ako ne oni, kroz preporuku će doći neki drugi. E sad je druga stvar što je došlo do strašne apartmanizacije i mnogi su ulupali brdo para pa žele to čim prije vratiti, ali to ne ide tako. I k tomu moraš i sam podbaciti leđa, a ne kukati kako ne možeš nikoga naći da ti sprema apartmane. Brajko moj, upregni sebe, ženu, djecu pa pospremaj i pripremaj, a ne sjedit u debeloj ‘ladovini i hladit ja*a”.

Na kraju se javio jedan Dalmatinac koji je ogorčen situacijom u hrvatskom turizmu. “Otkako se razmahalo iza 2000-tih, sve je otišlo u onu stvar. Od gospodarstva, gdje se sve zatvorilo, pretvorili smo se u konobare, kuhare i recepcionere. Svi su prepohlepni i svi bi u dva mjeseca 100 tisuća eura, to se grade zgradurine, beton na betonu, ništa lijepo više nema u tim malim dalmatinskim mjestima jer su ih doslovno uništili, što domaći što stranci, kojima su domaći prodavali djedovinu u bescjenje. Tako da će za 10, 20 ili 30 godina turizam kod nas biti kao turizam u Egiptu, pogodovanje hotelskim lancima. Ako pad turizma znači neki povrat industrije i proizvodnje u Hrvatskoj, onda neka sve propadne do kraja. Uvijek se sjetim otoka Brača i onog hotela zbog kojeg to mjesto sad izgleda kao indijski slum, samo s betonom. Mi, umjesto da budemo kakvi smo bili u Jugoslaviji, jer i u Jugi je bio jak turizam, a nije se cijela obala devastirala i uništila”, zaključuje.