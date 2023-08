Hrvati rekli što zaista misle o neradnim nedjeljama: ‘Sad konačno mogu s mamom na misu’

Autor: Dnevno.hr

Nove odredbe Zakona o trgovini koje su stupile na snagu 1. srpnja, kao jednu od najvažnijih promjena za poslodavce, radnike i građane donijele su stavku o ograničavanju rada na sveukupno 16 nedjelja u godini.

Ove godine trgovcima je lakše bilo odabrati kojim će nedjeljama vrata njihovih poslovnica biti otvorena budući da se one raspoređuju na šest mjeseci, odnosno 27 mogućih nedjelja.

Od početka 2024. godine pak, brojku od 16 radnih nedjelja morat će rasporediti unutar cijele godine – što će iznositi 52 nedjelje.





Čitatelji su bili jasni

A što misle naši dragi čitatelji, upitali smo vas na našoj Facebook stranici.

Pitanje je glasilo: “Kako podnosite nedjelje bez trgovina?”

Čitatelji su nam ostavili preko 1000 komentara, a jednostavnom analizom lako je uočiti da je najviše odgovora: ‘Super!’.

Neki su si ipak dali ‘malo truda’ pa su se više raspisali: ‘Prije neradne nedjelje, za opskrbu imam 6 radnih dana’, napisala je jedna komentatorica. Jedan od komentatora je napisao: ‘Super, napokon nedjelja s obitelji!’.

‘Super, ne radim!’, komentar je radosne čitateljice koja nedjelju ostaje doma.









“Odlično, samo neka ostane tako. Neka se ljudi organiziraju do nedjelje”, “Odlično i ti djelatnici neka znaju što je nedjelja pa da mogu biti sa svojom obitelji”, neki su od komentara.









Vjerska strana

Neki su se dotaknuli i vjerske strane.

“Super, nedjelja je dan za odmor i Boga(tko ga štuje)”, “Sjajno, sad mogu u miru s mamom na misu”, komentirali su čitatelji…

Uz detaljno ‘skrolanje’ teško je bilo pronaći komentar koji ne ide u prilog zadovoljstvu neradnom nedjeljom, pronašli smo samo komentar čitatelja koji je na pitanje ‘ ‘kako podnosi nedjelju bez trgovina’ odgovorio: “Teško…”.

Poslodavci nezadovoljni

Ipak, iako su čitatelji zadovoljni, brojni poslodavci ističu svoje nezadovoljstvo ovakvim zakonskim uredbama te čak najavljuju i prosvjede.

I dok neki smatraju kako je nedjelja dan za odmor, neki govore da bi tako bilo koji dan u tjednu mogao biti slobodan.

Poslodavci iz trgovačkih lanaca napominju kako nije istina da blagajnice nemaju slobodne dane jer neke od njih su dosad imale i po dva dana tjedno slobodno. Samo što to nije morala biti nedjelja…

Bilo kako bilo, čitatelji našeg portala sjajno podnose to što je većina trgovina zatvorena nedjeljom, no fotografije koje dolaze u medije nedjeljom pokazuju kako građani ipak odlaze u kupovinu te one trgovine koje pojedinu nedjelju ostaju otvorene vrlo dobro posluju.

Također, benzinske su postale mjesta gdje se nedjeljom također jako povećava promet i kupuje osnovne potrepštine…