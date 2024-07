Hrvati razotkrili podmukle trikove iznajmljivača apartmana: ‘Odmah smo shvatili da laže’

Autor: Milan Dalmacija

Tisuće turista koje dolaze na naše obale Jadrana odmoriti se i uživati u našim prirodnim i kulturnim ljepotama ostaju nemalo iznenađene cijenama usluga. Nije riječ samo o kafićima i restoranima, već i o smještaju u sve većem broju hotela i apartmana.

Austrijski su mediji već upozorili svoje građane na činjenicu da će ih tjedan dana boravka u Hrvatskoj koštati 945 eura po osobi, što između ostalog uključuje i smještaj u hotelu s tri zvjezdice. Ranije je domaćim medijima procirkulirala i računica po kojoj bi četveročlana obitelj za jednotjedni smještaj u pojedinim našim turističkim destinacijama trebala izdvojiti i više od 3000 eura.

Jasno, izbor je velik, kao i raspon cijena smještaja. Jedan od načina kako doći do jeftinijeg smještaja je i rezervacija unaprijed. No, to ostavlja prostor privatnim iznajmljivačima da se posluže podmuklim trikovima. U redakciju nam se javila čitateljica Maja iz Slavonskog Kobaša. Ona je, kako nam je ispričala, još na proljeće rezervirala smještaj u Puntu na otoku Krku kako bi s društvom mogla uživati u festivalu koji će se tamo održati početkom kolovoza. No, prije nekoliko dana dobila je poruku koja ju je šokirala.

Uredno platili

“Uredno smo platili rezervaciju uz opciju da je ne možemo besplatno otkazati. Krajem lipnja nam se javio vlasnik te nam objasnio kako je došlo do greške u kreiranju Booking računa te nam objasnio da se možemo besplatno odjaviti. Odmah smo shvatili da laže, jer je krenula sezona i cijene su podivljale, pa je i on vidio priliku da zaradi više, ali tako da otkaže boravak nama koji smo rezervirali ranije”, ustvrdila je Maja.

Kaže da je platila tri noćenja za četiri osobe 350 eura. Odmah je sve prijavila platformi Booking.com, preko koje je rezervirala smještaj. Otkrila nam je da nije sve išlo glatko, jer je procedura trajala dva ili tri dana. Naveli su joj da će vlasnik obrisati račun na Bookingu zbog čega je tražio odjavu gostiju. No, njegov račun još uvijek postoji. Tako se može vidjeti da je cijena jednog noćenja u istom apartmanu trenutno 120 eura po osobi, daleko više nego što je Maja platila prije nekoliko mjeseci.

“Našli su nam zamjenski smještaj na tri minute hoda od prethodnog apartmana, s obzirom na to da mi moramo biti tamo u to vrijeme. Ali, više nije za 350, već za 650 eura. Iz Bookinga su nam obećali nadoknaditi razliku u cijeni u kolovozu, nakon što se vratimo kući. Vidjet ćemo kako će to ispasti. Ako ne vrate novac, ide tužba”, revoltirana je Maja.

Posebno ju ljuti činjenica da je iznajmljivač još uvijek prisutan na platformi bez ikakvih sankcija te da iznajmljuje svoj apartman po znatno višim cijenama. Posebno ju je razljutilo to što su svi termini tijekom srpnja i kolovoza gotovo popunjeni.









Bečka avantura

No, čini se da ovakvi trikovi nisu svojstveni samo domaćim iznajmljivačima. Zagrepčanin Dario prepričao nam je svoje iskustvo s jednim iznajmljivačem iz Beča. Zajedno s prijateljima unajmio je stan s dnevnim boravkom i dvije spavaće sobe u prvoj polovici drugog tjedna kolovoza. Učinili su to još u prosincu prošle godine, nakon što su u prodaju puštene karte za koncert na koji žele ići. Sve skupa su platili 700 eura. Ali, ondje neće boraviti.

“Javio nam se vlasnik i jučer nam otkazao smještaj. U početku ga nismo mogli naći na Bookingu, ali onda se pojavio kasnije po duploj cijeni od 1450 eura. Naravno, odmah smo kontaktirali Booking. Obećali su nam da će reagirati pa smo za sljedeću rezervaciju dobili 25 posto popusta”, rekao nam je Dario.

Neki iznajmljivači ni ne pomišljaju na to da bi na ovakav način varali svoje goste, već odmah “nabiju” cijene. Tanja iz Sesveta odlučila je početkom kolovoza s dečkom krenuti na proputovanje Toskanom. Na kraju će ju, ako oduzme troškove puta, to ispasti povoljnije nego ljetovanje u bilo kojem mjestu na hrvatskoj obali.









Toskana jeftinija od Kraljevice

“Bez problema pronalazimo noćenja u Pisi, koja ipak nije neko selo, po 120, 130 ili 150 eura i to u dobrim hostelima i apartmanima. U isto vrijeme, u Kraljevici, u koju realno ne ide nitko, ispod 200 eura – ništa, u Malom Lošinju su cijene od 250 do 800 eura”, počela je nabrajati Tanja.

Ispričala nam je i svoje iskustvo s lanjskog proputovanja po obali od Grčke do Hrvatske. Kaže kako pri povratku u Hrvatsku nije mogla pronaći slobodan smještaj za jednu noć na makarskoj rivijeri, zbog čega je razmišljala malo produljiti putovanje i otići u Hercegovinu.

“Sad ima mjesta kao u priči. To je sigurno zbog visokih cijena koje su nabili. Nadam se da će im svima sezona podbaciti”, zaključila je Tanja, iako joj podaci o turističkoj posjećenosti ne idu u prilog.