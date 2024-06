Foto: Ilustracija/Screenshot You Tube

Hrvati pukli kad su usporedili cijenu dezodoransa ovdje i u Njemačkoj: ‘Apsurdistan od države’

Autor: F.F

Na hrvatskom Redditu često se raspravlja o razno raznim temama. Mnogi pričaju o aktualnostima, bilo da je riječ o politici ili kakvim vijestima, često se traže razni savjeti prilikom kupovine, ljetovanja i slično. Jedan Hrvat sada je započeo temu o cijenama u dućanima van Hrvatske i onim u Lijepoj našoj.

Korisnik Reddita usporedio je cijene dezodoransa u Njemačkoj i Hrvatskoj te je pritom postavio fotografiju koja dokazuje cijene. Za isti dezodorans u Hrvatskoj ćete platiti 5,29 eura, dok u Njemačkoj jedan takav primjerak košta 1,79 eura, a paket od čak šest dezodoransa 11,94 eura.

“Koliko nas zapravo kradu u dućanima”, napisao je Hrvat koji je započeo temu i tako otvorio raspravu. Bilo je onih koji se nisu mogli načuditi ovim cijenama, ali i onih koji su pokušali objasniti zašto je to tako.

Mnogi se čude

“U Hrvatskoj kupujem samo hranu i tako te ostale potrepštine. Robu, tenisice, torbe, kozmetiku, poklone, stvari za kuću itd isključivo preko interneta. Zašto bi iste stvari plaćala duplo ili višestruko vise??? A poludim pogotovo kad vidim da se stvari s temua, alija i tako tih stranica prodaju za po 5-6 puta vise u našim trgovinama (fizičkim i online)”, komentirala je jedna Hrvatica.

“Volim ovaj apsurdistan od države… Živila naša krasna Hrvatska!”, “U Švedskoj je regularna cijena Nivea Roll-on Protect&Care 25 SEK (2.20€), ima i uvijek akcija 2 za 45 SEK (2 za 3.96€)”, “To je tako kada država živi od poreza(i turizma) umjesto od proizvodnje, prometa itd. Što misliš što će se dogoditi? Apsurdistan, eto što”, komentirali su Hrvati.









Bilo je čak i stranaca koji su se uključili u ovu temu pa je tako jedan Švicarac na engleskom jeziku napisao:









Ni strancima nije jasno

“Jako skupo, zar ne? U Švicarskoj jedan možeš kupiti za 3,95 ili dva za 5,50 eura. Zašto je toliko skupo u Hrvatskoj? Jesu li cijene tako visoke jer je turistička sezona ili je tako cijelu godinu?”, pitao se, a ubrzo mu je stigao odgovor:

“Cijelu godinu. Neke stvari su skuplje za vrijeme turističke sezone, ali kozmetika nije jedna od tih stvari”.

U komentarima se javio i jedan Srbin, koji se također čudio cijenama u Hrvatskoj: “Pitanje od komšije iz Srbije. Koji je razlog točno što su cijene kod vas skoro identične kao kod nas iako ste u EU i Eurozoni? Ja mislim da ovaj stick u Srbiji košta manje, oko 380 dinara (tri eura)”, napisao je.

‘Kartelski monopol’

Potom se javio Hrvat koji je pokušao objasniti zašto je to tako: “Ljudi shvatite da se cijene više ne formiraju po tome koliki su troškovi proizvodnje, transporta, marketinga i ostalo, nego koliko se može baviti cijena a da se i dalje prodaje. Marža nije fiksni pojam nego more or better”, a u komentarima se javio još jedan korisnik Reddita koji je sve pokušao pojasniti:

“Načelno točno. Dodao bih da se ovdje se radi o ilegalnom kartelskom udruženju trgovaca. Imamo čak 8 trgovačkih lanaca iz razloga što su marže u najmanju ruku bolesne. Neobjašnjiva je pojava da 8 lanaca nije sposobno konkurirati jedno drugome da se marže spuste.

Još je nevjerojatnija činjenica da je Eurospin relativno nedavno nakon što je istražio tržište i zaključio da u Hrvatskoj postoji 7 aktivnih trgovačkih lanaca te na to rekao, odlično, krenimo s investicijama, tu ima mjesta za još šišanja.

U stvarnom slobodnom tržištu samo bismo prestali kupovati kod jednih i išli kod jeftinijih. Međutim u kartelskom monopolu to ne postoji, osim ako ne planiramo umrijeti od gladi. Identična stvar se događa u drugim Europskim manje razvijenim državama, što je država manje razvijena i korumpiranija, cijene identičnih proizvoda su relativno veće naspram prosječne plaće”, napisao je.