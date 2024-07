Hrvati po namirnice idu u zemlju s boljim standardom: ‘Natrpali kolica i iznenadili se cifrom’

Autor: M.P.

Guverner HNB-a Boris Vujčić sinoć je odgovorio na kritike da HNB nije dovoljno snažno reagirao i da se moglo učiniti više da stopa inflacije ne bude među višima u eurozoni.

“Ono što se pokazuje jest da je kumulativna stopa inflacije u Hrvatskoj bila, osim Slovenije, najniža u EU od svih zemalja Centralne i Istočne Europe. Znači samo je Slovenija imala nižu stopu inflacije. Mi smo vodili de facto politiku Europske središnje banke jer smo bili već na kraju 2022. na putu u eurozonu i od 1. 1. 2023. u eurozoni. Prema tome naša politika je bila zapravo politika ESB. Možete vidjeti ESB, pa tako i Hrvatska, polako spuštaju stopu inflacije prema našoj željenoj razini od 2%”, naglasio je.

No, slaba je to utjeha za brojne Hrvate koji sve češće u trgovinu odlaze s grčom u želucu. “Kako se nosite sa svekolikim cijenama koje divljaju? Kupujete li gdje je jeftinije, kako nas je guverner podučavao? U velikim trgovačkim centrima građevinskog materijala neki proizvodi su 2-3 puta skuplji nego u malim dućanima. Nezasitnom duopolu ipak se može odoljeti zdravom konkurencijom. No treba je puno više”, napisala je ova razočarana Hrvatica na Redditu.

Neki Hrvati po špeceraj idu u Italiju

Mnogi su otkrili svoje tajne kako se hvataju u koštac sa sveopćom skupoćom. “Kupujem najjeftinije brašno, najjeftiniji šećer, najjeftinije ulje i sezonsko voće i povrće. Ne volim šparati na tenisicama, ali nastojim kupiti neki bolji model na sniženju. Tu i tamo priuštim si skuplji komad robe. U skupe restorane ne ulazim i smatram da rijetko koji uopće vrijedi tih para. Ne pušim i ne pijem kave od 2 eura svaki dan. Zadovoljna sam i ne fali mi ništa, ali isto tako ne znam mogu li živjeti skromnije od ovog. Mogu, ali to bi već naginjalo siromaštvu”, otkrila je jedna korisnica Reddita u komentarima.

Zanimljivo, neki su rekli da u šoping odlaze u Italiju. “Neki dan smo došli na blagajnu s punim kolicima, očekivali smo da će račun biti stotinjak eura, a kad ono 65 eura. Žao mi je što nisam uzeo još šest paketa tune. Cijene u startu manje nego naše, akcije znaju biti brutalne”. To su potvrdili i drugi.

“Bolja kvaliteta svega, obožavam po špeceraj u Italiju”, “Možda sam lud, ali prodavačice su ugodnije. Došli smo na kasu 20 minuta prije kraja radnog vremena, a žena je bila tako draga. Moja žena je išla po još par gluposti, prodavačica je rekla da nema problema, ako netko dođe u red, malo će pričekati”.

‘Jeli smo kruh i paštetu da riješimo stambeno pitanje, a sad opet štednja’

Spomenimo samo da je po pitanju standarda u EU, iskazanom stvarnom individualnom potrošnjom po stanovniku, Luksemburg na prvom mjestu, slijede Austrija, Nizozemska i Njemačka s potrošnjom oko 17 posto iznad prosjeka Unije. Najbliži su prosjeku Italija i Cipar. Hrvatska je svrstala uz bok Estoniji i Grčkoj sa stvarnom individualnom potrošnjom po stanovniku u 2023. nižom za 22 posto od prosjeka EU-a.









U komentarima su nadalje ljudi otkrili da im se ovakve cijene sve više gade. “Toliko smo dugo štedjeli, jeli kruh i paštetu za ručak da bismo se stambeno riješili. I sad kada je to sve ok, ne možeš potrošiti ni na što jer je sve luksuz. Jedva sam čekala otići u špeceraj i ne gledati marku proizvoda, kad evo proklete inflacije i sve opet isto”.

Od ostalih ‘trikova’ kako preživjeti s ovakvim cijenama Hrvati ističu da kupuju putem interneta, a nerijetko odjeću kupuju u second hand trgovinama. “Mislim, jednostavno je, nemojte bit glupi Hrvati koji kupuju nešto što je očito preskupo je eto ”mora se imat”, ne, ne mora. Otišao sam na more dva dana i to je to”.

Dodaju, pažljivo analiziraju što im treba, a što ne. “Ako imam osam pari tenisica, neću kupovati još, ako me stariji auto dobro služi, ne treba mi novi. S druge strane, nikad ne bih štedio na hrani koju jedem, na sigurnosti s, primjerice, prastarim gumama i ponekom putovanju. To diže kvalitetu života”, zaključuju.