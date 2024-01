Hrvati otkrili u kojim stranim državama kupuju nekretnine: ‘Cijene su 15 posto niže nego u Zagrebu’

Autor: Dnevno.hr

Stručnjaci za tržište nekretnina kažu da primjećuju prve znakove usporavanja cijena kuća, stanova i zemljišta u Hrvatskoj. No, kako su tijekom trećeg tromjesečja prošle godine cijene nekretnina u Lijepoj našoj rasle najviše u cijeloj Europskoj uniji, čak 10,9 posto, mnogima je ovakvo “olakšanje” stiglo prekasno. Prema dostupnim statistikama, čak su i stranci počeli dizati ruke od domaćih nekretnina. Stoga ne čudi što ima Hrvata koji bi rado kupili nekretninu u inozemstvu.

Tako je na Redditu osvanula anketa u kojoj se građane pita gdje bi kupili sljedeću nekretninu, ako već posjeduju jednu u Hrvatskoj? Kao odgovori su bile ponuđene: Bugarska, Rumunjska, Slovenija, Mađarska, Slovačka te Bosna i Hercegovina. Na anketu je odgovorilo 428 osoba, a najveći broj njih (280 ili 65,42 posto), svoju bi sljedeću nekretninu kupio u Sloveniji. BiH je izbila na drugo mjesto sa 71 osobom (16,59 posto) koja bi ondje kupila nekretninu. Najmanji interes Hrvati su pokazali za nekretninama u Rumunjskoj. Ondje bi samo 17 ljudi (3,97) kupilo nekretnine.

“Pričala sam s nekim tko kaže da planira kupiti nekretninu vani, jer su jeftinije, a i troškovi života i da mu nisu ‘sva jaja u istoj košari’, zlu ne trebalo… Meni, recimo, Bugarska nikad ne bi bila prva opcija. Ne znam evo”, objasnila je svoju anketu Hrvatica koja je odlučila provjeriti javno mnijenje na Redditu.

Bolje posložena od Hrvatske

Osim odabira jedne zemlje, ispod ankete su se namnožili brojni komentari. Nekolicina Hrvata se zapitala zbog čega bi itko išao kupovati nekretninu u Bugarskoj. No, jedan ih je razuvjerio vlastitim iskustvom.

“U Sofiji sam zapravo i kupio stan prije nekoliko godina. Živio sam tamo nekoliko godina i tamo sam zaradio neku veću lovu i nekretnina mi se činila kao dobra ideja. Dugoročno cijene su cirka 10-15 posto jeftinije nego u Zagrebu, i 15-20 posto jeftinije nego u Beogradu za usporedivu nekretninu.

Sofija je sjajan grad ako imaš malo viša primanja, prometno dobro povezan (avionom), ispod planine je i blizu mora. Idealan za ‘weekend gateway’ ili digitalne nomade. U zadnjih 15-ak godina jako su okrenuti privlačenju kapitala, razvijaju startup ekosistem, jako puno ljudi je u IT-ju ili srodnim zanimanjima s dosta velikim primanjima, i mislio sam da je dobar grad za kupnju stana. Plan mi je bio preko neke airbnb agencije, pa kao imam i ja biti kad budem dolazio, ali sam na kraju uzeo nekoga u dugoročan najam”, rekao je jedan Hrvat dodavši da je za gotovinu uspio kupiti stan od 80 kvadrata za 1200 eura po kvadratu te ga iznajmljuje jednoj tvrtci za 6000 eura godišnje.

Pogled na rastuću turističku destinaciju

Još se jedan Hrvat nadovezao komentarom kako Bugarska ima “daleko jeftinije stanovanje nego u iti jednoj od nabrojenih zapadnijih zemalja, ima puno više industrije i mogućnosti zaposlenja nego u Hrvatskoj, također ima neoporezive kapitalne dobiti i općenito jako povoljno posložene poreze”.

Ipak, ima i onih koji su bacili oko na nekretnine u Albaniji. Ta se zemlja smatra znatno povoljnijom od Hrvatske, a mnogi u njoj vide i puno veći razvojni potencijal pa tako bi jednog dana i nekretnine mogle postići veću vrijednost. Jedan je komentator priznao da već neko vrijeme zbog toga razmišlja o kupnji zemljišta u toj zemlji. Drugi, pak, misli da bi mogli biti vrhunska turistička destinacija za desetak godina. Naravno, javio se i Hrvat koji ima nekretninu u toj zemlji.









“Albanija. To je bilo aktualno prije 10-ak godina. Novi stan u novom naselju, svega 20 metara od početka velike pješčane plaže, s pogledom na more, 52 kvadrata sam platio 60.000 eura. Par godina sam dolazio tamo svakih par mjeseci na odmor, u zadnje vrijeme ga rentam. isplatio se prije par godina i još mi nude i do 100.000 eura da prodam. A za život i selidbu? Slovenija ili Slovačka zbog prirode… Ovo ostalo ni u ludilu”, otkrio je u komentaru. Neki su jednostavno odlučili stvarati bolji život izvan Hrvatske: “Upravo prodali stan u Zagrebu, slijedi selidba u Malagu i kupnja stana tamo”, zaključili su.