Hrvati otkrili što nikad ne bi uzeli za pet eura: ‘Gadi mi se pohlepa našeg naroda’

Autor: M.D.

Turistička je sezona u punom jeku. Brojni gosti, domaći i strani, hrle na naše jadranske destinacije. Pritom ih nemali broj ostane iznenađen cijenama koje su sve više i više. Državni zavod za statistiku nedavno je objavio kako su u svibnju cijene usluga porasle za 5,5 posto u odnosu na isti mjesec lani. U travnju je poskupljenje usluga prelazilo 10 posto, pa je jasno da mnogi trgovci, ugostitelji i iznajmljivači smještaja vide priliku za dobru zaradu.

No, turisti troše onoliko koliko imaju i koliko žele potrošiti. Jasno, izbor je velik. Kako su temperature ovih dana izuzetno visoke, mnogi osim mora, osvježenje traže i u ugostiteljskim objektima. Pritom najčešće kupuju sladoled. Slatko osvježenje raznih okusa ove godine košta više nego ikad. U slastičarnicama kuglica običnog sladoleda košta između tri i pet eura. Doduše, ima mjesta gdje je ovo ljetno osvježenje znatno skuplje, što je otkrio jedan influencer iz BiH, koji je svoj sladoled platio 17 eura.

Ovih se dana u Njivicama na Krku održava festival sladoleda. Cijene su na njemu ujednačene, ali i donekle prihvatljive – za jednu kuglicu 2,50 eura. Jedan sladoledar je otkrio što misli o visokim cijenama sladoleda na Jadranu. “Recimo da je pet eura previše, ali kao što kažu, svaka cijena ima svog kupca. To ovisi od prostora do prostora, od lokacije do lokacije, tako da ne bih htio ulaziti u cijene pojedinih objekata. Mi imamo svoju cijenu, kolege imaju svoju cijenu. Cijena je na festivalu ujednačena i nadam se da će svima odgovarati”, zaključio je proizvođač sladoleda, Igor Salamun.

Može se uštedjeti

A što javnost misli o cijenama sladoleda otkrila nam je u anketi koju smo objavili na Facebooku. Građane smo pitali bi li dali pet eura za kuglicu sladoleda. Očekivano, gotovo svi su odgovorili da ne bi potrošili toliko novca na kratkotrajno osvježenje. Neki su rekli da ne bi toliko platili sladoled “ni u ludilu”, ali ni “da je od zlata”.

“Ne, bez diskusije. Ne zato što ne mogu, nego iz principa”; “Da mi je iz oka ispao – nema šanse”; “Tko ima neka da, a mi koji nemamo, mi nećemo dati”; “Kako ne, jedva čekam otići na more, odmah idem po sladoled”, glase neki od komentara naših čitatelja.

Ipak, treba reći da su se neki snašli. Za pet eura ili koju kovanicu više dobili su puno više od jedne kuglice sladoleda. “Kupim obiteljsko pakiranje i uživam do mile volje”; “Evo kupila danas dva velika quattro sladoleda za 11 eura. Divota od okusa”; “Obožavam sladoled, ali ne bih dala toliki novac za jednu kuglicu sladoleda. Toliko platim obiteljsko pakiranje i podijelimo s najmilijima”; “Za te novce kupim dvije litre sladoleda”: “Ma nema šanse, kupim obiteljsko pakiranje u centrima i za tri eura za kilogram”, otkrili su mnogi kako štede na sladoledu.

Stigla turistička sezona, a cijene odletjele u nebo 😱





Objavljuje Dnevno.hr u Utorak, 9. srpnja 2024.

Negdje se može proći jeftinije

Dio naših građana bi pet eura potrošio na neko drugo osvježenje. Neki bi za pravu stvar dodali i koji euro više. Jasno, svatko ima stvari koje voli, pa im sladoled možda i nije na prvom mjestu, ali znakovite su usporedbe proizvoda koje se mogu kupiti po istoj ili sličnoj cijeni. Neki su svojim odgovorima dali naslutiti da zbog visokih cijena preferiraju “paradajz turizam”.

“Nadodat ću još 10 i uživati navečer u vrhunskoj čaši vina”; “Za pet eura kupim kilu i pol mesa! Ili 12 odličnih kornet sladoleda po 120 mililitara”; “Kupio bih radije par krpa mesa i paradajz”; “Sad jeftinije ispadne kifla, paradajz i pašteta”, zaključili su naši građani.









Zanimljivo, oni koji su bili na moru ove godine kažu da su pojedinim mjestima plaćali sladoled po bitno nižim cijenama. No, moguće je da su na Jadranu boravili u predsezoni, kad cijene nisu toliko velike. Poznato je, naime, da zbog povećane potrošnje tijekom ljeta, uzrokovane priljevom stranih gostiju, mnogi podižu svoje cijene upravo u srpnju i kolovozu.

“Ja sam plaćala po dva eura odličan sladoled i ogromne kugle u Tisnom”, otkrila je jedna čitateljica, dok je jedan Hrvat nadodao: “Nije istina da je svugdje pet eura kuglica, možda u hotelu s pet zvjezdica. Vratio sam se prije par dana s mora, konkretno iz Biograda. Kuglica sladoleda u slastičarnicama je dva eura. Restorani uz samu plažu imaju sasvim korektne cijene. Jesu više nego prije, ali nisu tolike da bi bila panika. Sve se napuhuje samo da se omete zarada u turizmu. To rade mrzitelji hrvatske države”, ustvrdio je.

Pohlepa ili ispravna računica?

Neki su upozorili baš na pohlepu pojedinih ugostitelja: “Gadi mi se pohlepa našeg naroda”, ustvrdio je jedan naš čitatelj. Neki se nadaju da ipak ima razumnih sladoledara. “Možda u nekoj zakutnoj ulici postoji netko od slastičara zdravog razuma, koji prodaje ukusan ‘slamboš’, a ne ovi, koji bi za dva mjeseca živjeli cijelu godinu, bez obzira koliki im je najam. Nije ‘slamboš’ pravljen od suhog zlata! A postoji i pakirani sladoled na štapiću”, ustvrdila je jedna čitateljica.

Poslovično pedantni Nijemci nedavno su izračunali da su hoteli i restorani u Hrvatskoj jeftiniji 18 posto nego u Njemačkoj. Doduše, izračunali su i da su brojne druge zemlje, poput Španjolske, Portugala i Turske puno jeftinije, čak i od Hrvatske. No, iz perspektive hrvatskih građana čini se da je Hrvatska najskuplja. Nedavno nam se javila jedna čitateljica koja je boravila u Veneciji. Iako je dala 4,50 eura, iznenadilo ju je nešto drugo.

“Ja sam već zaboravila da sladoled može imati takav okus. Umjesto šećerne bombe koja nema ni okusa ni mirisa i koju mi u Dalmaciji redovito naplate najmanje dva eura po kuglici, ovaj sladoled je bio nevjerojatan. Točno se moglo osjetiti mlijeko, vrhnje i voće, nešto što sam ne znam kad zadnji put osjetila u sladoledu u Hrvatskoj”, ispričala nam je naša čitateljica.

Talijanski standard

Bilo je još onih koji su uživali u talijanskom sladoledu i njegovim cijenama. “To ima samo kod nas. U Italiji, koja ima prema nama standard, košta 2,50 eura. Bitno je da smo mi u takozvanoj Europi”; “Dva eura u Italiji, u Genovi”; “Ja i tako više volim napolitanku. Sladoled mi nije napet, osim u Italiji”, navodili su ljudi.

Našao se i jedan domaći turisti koji je izvidio kakva je situacija u Austriji. Blago rečeno, po cijenama sladoleda pratimo njihov standard. “Pa i u Austriji je pet eura kugla u turističkim mjestima. Tko hoće kupi, tko ne u Lidlu kupi dvije litre za te pare i još mu ostane”, zaključio je.

Kako bilo, ponuda sladoleda postoji i po različitim cijenama diljem naše obale. Nešto su više cijene na razvikanijim lokacijama. Doduše, priča o cijenama sladoleda je aktualna svake godine, pa je ministar financija Marko Primorac još lani upozoravao ugostitelje da smire strasti s cijenama.

“Apeliramo na sve poslovne subjekte, iako je turistička sezona u punom jeku, da odgovorno utvrđuju cijene – na temelju troškova, marže i poreznog okvira, a ne na temelju onoga koliko misle da bi netko bio spreman za određeno dobro ili uslugu platiti. Neopravdano povećanje cijena u postojećim okolnostima može imati vrlo negativne dugoročne posljedice, kako po hrvatski turizam tako i po gospodarstvo općenito”, komentirao je tada Primorac, a novi ministar turizma Tonči Glavina poručio je prije nekoliko dana da “nema razloga da budemo jeftiniji od, recimo, Italije ili Španjolske, ali ne smijemo biti ni skuplji”.