Hrvati otkrili jeftiniji način odmora: Rezervacije padaju u rekordnom broju, uštede do 30 posto

Autor: M.D.

Iako se Hrvatska proteklih tjedana pržila na temperaturama blizu 40 stupnjeva, brojni su građani pohrlili u turističke agencije. Ali, umjesto ljetovanja, koje je ove godine skuplje nego ikad, odlučili su rezervirati termine za skijanje.

Povod je bila najava ministra obrazovanja Radovana Fuchsa kako će pomaknuti početak školske godine s 2. na 9. rujna, što posljedično znači i ukidanje drugog dijela zimskih praznika, jer se ta razlika mora nadoknaditi. Tako su domaći skijaši masovno počeli otkazivati rezervacije u veljači te rezervirati nove termine, u već poznatom “hrvatskom skijaškom tjednu”, od 4. do 11. siječnja.

“Tržište je jako brzo reagiralo nakon najave mogućnosti da se ukinu praznici u veljači, i imamo jako živahan tjedan oko skijanja. Nije tu bilo jako puno rezervacija za veljaču, ne toliko da ne uspijemo preraspodijeliti snage. Dio skijaša rezervira termin za Novu godinu, no dobar dio ih se odlučuje za ovaj tjedan od 4. do 11. siječnja, što je bio tradicionalno hrvatski tjedan. Mjesta još ima, no to se brzo puni, i mi vrlo aktivno tražimo nove termine s našim partnerima kako bi zadovoljili potražnju”, rekao je za Jutarnji Dalibor Čanaglić, direktor produkta skijanja u agenciji Palma travel, kojoj se neočekivano otvorio novi termin za aranžmane zahvaljujući najavama iz Vlade.

Manje gužve

Skijašima to odgovara, jer će na taj način uštedjeti 30 posto novca koji bi izdvojili da su išli u veljači, a već je poznato da su spremni opravdati djeci izostanke u školi zbog skijanja. Ako se uzme u obzir zimovanje za obitelj sa školskom djecom, prosječna cijena aranžmana, odnosno sedam polupansiona bez škole skijanja i ski karte, kreće se između 700 i 800 eura u terminu od 4. do 11. siječnja. Škola skijanja i ski karta za šest dana košta 350 eura za odrasle i 175 eura za djecu. Četveročlana bi obitelj tako na skijanje potrošila 3000 eura početkom siječnja, dok bi ih u veljači to koštalo oko 1000 eura više.

“Također, u tjednu od 4. do 11. siječnja značajno su manje gužve nego u veljači ili oko Nove godine, zato što u to vrijeme nijedna zemlja u okruženju nema praznike. Ako se dakle nastavi rast rezervacija u ovom tempu, možemo očekivati i rast broja skijaša u idućoj sezoni skijanja. Naša je preporuka da rezerviraju na vrijeme”, ističe Čanaglić.









Inflacija je zahvatila i skijališta. Već sad se primjećuje rast cijena ski karata za sedam posto, a smještaja za pet do sedam posto. Pritom prednjače slovenska skijališta. “Kako su u godinama korone bilježila dobar promet, Kranjska Gora i Rogla su se cjenovno približila Nassfeldu, napucali su cijene iako nisu povećali kvalitetu usluge, i pitanje je kako će se to odraziti na promet. Također, njihova skijališta imaju sve veći problem s nedostatkom snijega zbog globalnog zagrijavanja, pogotovo u ovom tjednu oko Nove godine. Pohorje je u posebno velikom problemu s tim, a u regiji to je i Jahorina, koja je jako puno uložila u infrastrukturu, a snjega nema ili se rastopi. Tu ne pomaže ni umjetni snijeg, kad je pretoplo. I hrvatski skijaši sve više se odlučuju za skijališta sa što većom nadmorskom visinom, kako bi bili sigurni da će imati gdje skijati”, zaključio je Čanaglić.