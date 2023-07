Hrvati ogorčeni, cijelo ljeto na plažama pronalaze odvratnu stvarčicu: ‘Zašto je problem to baciti’

Autor: H.B.

Hrvati se ovih dana uglavnom žale na visoke cijene namirnica, pića i hrane u ugostiteljskim objektima, pa čak i skupoće apartmana. Možda je to opravdano, možda i ne, ali na jednu se stvar apsolutno s pravom žale i ona je dosta velik problem.





Naime, na Redditu se dosta ljudi žali da na plažama konstantno pronalaze opuške cigareta. Zašto i dalje pušači ostavljaju čikove na plažama, toliko odvratno da bih takve globio s minimalno 1000 eura. Najgori su zapravo domaći turisti koji bi valjda trebali poštivat naše more. Zašto to radite ljudi? U Pagu sam i gradska plaža je odvratna, onda odem u malu izoliranu plažu i opet čikovi. Ja zaista ne kužim više da je tak teško stavit u neku kutijicu i bacit”, pitao je jedan korisnik Reddita, i dobio podosta odgovora.

‘Treba zabraniti pušenje na plažama’

“Definitivno jedna od odvratnijih stvari. Dođeš na plažu, osjećaš se kao da si u pepeljari”, odgovorio je drugi korisnik.

“Znači, pušio sam 23 godine i nedavno na to dodaj još pol godine i u to vrijeme niti jedan čik nisam ostavio na plaži. Stvarno ne kužim ljude kojima je to pod normalno. Jučer ja i draga skoknemo do plaže i tamo doslovno u svaku grotu zabijeni čikovi”, nadovezao se treći.

“Kakvi turisti. To lokalci desetljećima rade. Trebalo bi zabranit pušenje na plažama”, piše još jedan redditovac. “U Hrvatskoj općenito prevladava mišljenje da se čikovi mogu baciti bilo gdje”, zaključio je drugi.

Inače, u Hrvatskoj je zakonom zabranjeno bacati opuške kroz prozore vozila. Za ostavljanje, nanošenje ili bacanje otpadaka ili predmete i tvari koje mogu ometati ili ugroziti sigurnost prometa ili onečistiti ili ugroziti promet za fizičke osobe propisana je novčana kazna u iznosu od 1000 kn, a ako čin ispuštanja gorućeg opuška izazove požar osobe mogu biti uhićene i protiv njih podnijeta kaznena prijava za počinjenje kaznenoga djela dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom i sredstvom.

Što se gašenja i ostavljanja opušaka na plažama tiče, neki su gradovi postavili table na kojima traže od posjetitelja da ne ostavljaju opuške za sobom jer su oni jedni od najvećih zagađivača mora.