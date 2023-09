Hrvati na mukama, omiljena večera više nije jeftina: ‘Molim? Prošli su lipi dani’

Autor: D.V

Prije nekoliko dana, taman kad sam završila s višetjednom dijetom, odlučila sam se počastiti s jednim velikim masnim komadom slavonske pizze prije odlaska na piće s prijateljicom. Otišla sam u mnogima omiljenu zagrebačku pekaru tik do tramvajske stanice, a tamo sam se poprilično neugodno iznenadila.

Za taj jedan komad pizze, koji je – moram priznati – izgledao slasno, morala sam izdvojiti 2,15 eura, tj. 16,20 kuna za sve one koji se još uvijek nisu navikli na novu valutu. “Molim?”, upitala sam se nakon što sam se maknula od pulta, a onda sam si kao mnogi Hrvati počela negodovati u bradu kako su “prošli lipi dani”.

A evo i zašto. Kada pogledamo nelagodne brojke koje je objavio Eurostat za lanjsku godinu jasno je da je u Hrvatskoj pizza, povijesno gledajući jedno sirotinjsko talijansko jelo, poskupjela za 28 posto, što je četvrto najveće poskupljenje u EU. No, čisto da nam bude malo lakše, Europska federacija sindikata izračunala je da su najgore prošli susjedi Slovenci.





Naime, pizza je u Sloveniji poskupjela 23,2 posto, a plaća je u istom razdoblju porasla 2,5 posto. Cijena pizze u Hrvatskoj pak je rasla 3,5 puta brže od rasta plaće po čemu je Hrvatska po poskupljenu mnogima omiljenog jela među prvih deset članica Unije, ali tek na devetom mjestu koje dijeli s Litvom.

Jednostavnijim rječnikom rečeno, loše nam se piše. Osim što pizza iz pekare više nije jeftina kao što je nekad bila, tako nije jeftina ni ona koju naručimo iz restorana. Letke u kaslićima i naručivanje kućnim telefonom danas su zamijenile aplikacije sa mega skupom dostavom, pa je gotovo nemoguće “proći” ispod 10 eura.

Zagreb je pionir

Uzmimo za primjer jednu poznatu zagrebačku pizzeriju koju možemo pronaći i na Glovu. Za malu vegetarijanu morat ćete izdvojiti osam eura, a ako ste stvarno gladni velika će vas koštati dva eura više. Oni koji bi na to i malo šunkice malu capricciosu će platiti osam i pol eura, a veliku deset i pol. Sve “egzotičnije” koštaju koji euro više pa popularna “četiri sira” koštaju devet i pol eura, “dimsi” deset eura, kao i ona koja je specijalitet kuće. Ako želite dodatke poput ajvara, cherry rajčica, feferona ili kajmaka, sve će vas to stajati dodatnih dva eura, a tu je i dostava koja će vas minimalno koštati dva eura i 2o centi, ako imate sreće i vani ne pada kiša.

Usporedbe radi, prije dvije godine cijene su u ovoj istoj pizzeriji bile pristojnije, skromno bismo rekli, pa je tada mala “vegetarijana” koštala 36 kuna (4,78 €), capricciosu 38 kuna (5,04 €), a dimsi 48 kuna (6,37 €). O otužnoj novoj realnosti porazgovarali smo s ekonomskim analitičarom Damirom Novotnyjem koji nam je pojasnio kontekst ovih zbivanja. Za početak, veli, Zagreb je ipak bio pionir u cijeloj Istočnoj Europi.

“Prva pizzerija na tom cijelom prostoru bila je Purger u tadašnjoj Končarevoj ulici, a tada su pizze bile nepodnošljivo skupe. Danas pak najskuplja pizza u Zagrebu iznosi 15 eura, i to u nagrađivanim pizzerijama. Gledajte, to vam je kao kod vina, imate boce za tri eura, kao i one za 33. Cijene pizza je uostalom nezahvalno uspoređivati jer su velike razlike u cijenama sastojaka koje stavljate na nju”, pojasnio je Novotny nešto što zapravo već znamo. No, iduća stvar i nije toliko poznata.

‘Neka plati tko želi’

“Poznata pekara koju spominjete je, pretpostavljam, u svojim počecima pekla pizze koristeći najjeftinije sastojke. Nekada su pizzerije koje možemo nazvati jeftinijima kupovale sir koji se ne proizvodi od mlijeka već od palminog ulja, iz i to jedne velike tvornice u Makedoniji. No ulaskom u Europsku uniju taj im sir više nije nadohvat ruke jer su carine visoke pa se sada nabavlja recimo mozzarella iz Italije”, govori nam analitičar koji ne negira da je i sama inflacija “odradila svoj dio posla”.

Troškovi su narasli. HEP je, kaže, početkom godine podigao cijene električne energije, a poskupjela je i radna snaga.









“Vi da danas dobijete kvalitetnog pizzaiola morate platiti neusporedivo više nego prije nekoliko godina. Pogledate li recimo danas cijenu craft vrhunskog kruha odmah ćete vidjeti koliko je skuplji, ali i kvalitetniji od onog iz pekara”, nastavlja Novotny pa dolazi do najvažnije stavke, samog potrošača. Upravo su oni ti koji će odrediti “plafon”.

“Cijene su onakve kakve potrošači žele platiti i njihova će biti zadnja. Ako neka cijena dođe do razine da je potrošači odbiju platiti, ona će pasti. Danas čujem da je kava u Orebiću 2.60 eura. Ja tamo nikad ne bih otišao i platio toliko. Prema tome neka plati tko želi. Ali otići ću u sjevernu Italiju gdje kava košta euro i 20”, zaključuje slikovito Damir Novotny.