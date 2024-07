Hrvati mogu odraditi sezonu i u Njemačkoj: Evo koji su uvjeti i kolike su satnice

Autor: M.D.

Dok deseci tisuća sezonskih radnika iz zemlje i inozemstva već naveliko rade na jadranskoj obali, donedavno najmoćnija europska ekonomija muči se s pronalaskom sezonskog kadra. Njemačka stalno traži visokokvalificirane profesionalce, a u posljednje vrijeme i sezonske radnike, naročito tijekom turističke sezone. Naime, tamošnji ugostitelji se suočavaju s velikim manjkom radne snage, zbog čega su često prisiljeni zatvarati terase, pa čak i čitave objekte.

Ljetna sezona je počela još u lipnju, no radnici očito nisu pretjerano zainteresirani za ovakav rad. Stoga je najveća platforma za informacije o studiranju u Njemačkoj, Studying-In-Germany, pripremila detaljan vodič kroz najpopularnije i najplaćenije sezonske poslove, ali i uvjete koje sezonski radnici moraju zadovoljavati.

Državljanima zemalja Europske unije, Islanda, Norveške, Lihtenštajna i Švicarske nije potrebna radna dozvola, ako njemački poslodavac ispunjava kriterije za sezonski rad. No, neke stvari su ipak potrebne. Tako sezonski radnici moraju imati minimalno 18 godina, biti državljani zemalja EU ili Europskog ekonomskog prostora (EEA). Studenti, pak, moraju biti upisani na akreditirano sveučilište u inozemstvu, ne biti stariji od 35 godina te moraju raditi najviše 90 dana u 12 mjeseci i to tijekom službene pauze u akademskoj godini.

Poželjno znanje jezika

Prethodno radno iskustvo na sezonskim poslovima je poželjno, ali nije nužno. No, nužno je raditi najmanje dva do tri mjeseca tijekom sezone u Njemačkoj te imati traženu razinu znanja njemačkog jezika, koja varira ovisno o poslu.

Mnoge zemlje, uključujući i Hrvatsku, imaju partnerske organizacije Savezne agencije za zapošljavanje (Bundesagentur für Arbeit) koje mogu organizirati sezonske poslove. Vrste sezonskih poslova, plaće i prosječni radni sati su isti za državljane svih zemalja i ovise o samom poslu i potpisanom ugovoru.









No, prosječne se satnice kreću između 12 i 20 eura, i to za poslove na kojima rade studenti. Za usporedbu, u Hrvatskoj se prosječne satnice za takve poslove kreću od 5,25 eura, koliki je zakonski minimum, pa do 15 eura.