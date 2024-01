Hrvati masovno koriste trik pri kupnji nekretnine, uštede tisuće eura: ‘Svima dobro osim državi’

Hrvatska je europski rekorder po rastu cijena nekretnina. Pokazuju to podaci Državnog zavoda za statistiku za treći kvartal prošle godine. S prosječnim rastom cijena od 10,9 posto u odnosu na jesen 2022. godine, sve je veći jaz između mogućnosti za kupnju stana ili kuće i životnog standarda. No, kao i svugdje, iznimke postoje pa se nerjetko događa da se nekretnine kupuju za gotovinu, bilo da je riječ o punoj cijeni ili isplati samo jednog dijela dogovorenog iznosa.

S obzirom na situaciju na tržištu, mnoge je to začudilo. Pitaju se kako netko ima toliko novca, ali i što to znači prodavatelju. Gotovina je, koliko god to neobično bilo s obzirom na rastuće cijene, još i dalje popularan izbor pri kupnji nekretnina.

“U pregovorima pri kupnji nekretnine često se spominje da se dio plati u kešu, zanima me zašto je to prodavatelju bitno, u čemu je stvar? Moja pretpostavka je da se tu misli na keš na ruke pa da službena cijena prodaje bude manja i onda se plaća neki manji porez ili tako nešto. Međutim, ako je taj keš također službeni, onda ne razumijem u čemu je razlika i zašto je to značajno, i zašto je prodavatelj voljan dati neki popust ako dio dobije u kešu umjesto preko kredita”, zapitao se jedan Hrvat na Redditu.

Novac iz torbe

Iako je logično da posjedovanje gotovine znači da kupac nekretnine ne treba dizati kredit, neki još uvijek misle da je to novac iz torbe, stečen na sumnjive načine i investiran kako bi se umanjila porezna opterećenja ili za prikrivanje drugih sumnjivih financijskih radnji.

“Imaš apartmane na moru, plaćaš sitni paušalni porez. Dobiješ keš na ruke i već opisano prije da izbjegneš porez. Baviš se kriminalom, samo keš, opereš dio love kroz kupnju nekretnina. Stranac si, imaš viška love, inflacija je, u Hrvatskoj raste cijena iz godine u godinu, štediš u betonu, nema poreza na nekretnine, raj za njih. Posljedice? Par stotina tisuća stanova prazno, najamnina raste u nebo. Ako nemaš nasljedstvo, pomoć bogatih roditelja i živiš od plaće možeš se…”, nabrojio je sve potencijalne slučajeve jedan komentator.

S kreditima koje je sve teže dobiti, zbog sve većih kamata, ali i sve strožih uvjeta u bankama, mnogi vide gotovinu kao alternativu. Ova platežna opcija je dobra i pri kupnji novogradnje ili nekretnine koja se tek treba izgraditi, pri čemu, naravno, treba biti iznimno oprezan. Investitori će u nekim slučajevima rado prihvatiti keš, pogotovo ako su odlučili pokrenuti svoju investiciju putem kredita, a svaka uplata od kupaca smanjila bi njihovo zaduženje u bankama. Postoji i još jedan razlog zbog čega investitori vole gotovinu.

"Kod novogradnje investitor plaća PDV. Dakle, neka je cijena 200 tisuća. Daš mu, recimo 50.000 na ruke i stavite cijenu 150.000 na ugovor. Onda se na tih 150.000 obračunava PDV, a ne na 200.000. E sad, s obzirom na to da on štedi 25 posto od 50.000 eura, možeš mu smanjiti taj dio na način da se dogovorite da mu daš 43.000 na ruke, a ne 50.000. Svima dobro osim državi", izračunao je jedan komentator.









Gotovina rješava probleme

Prednosti kupnje stana ili kuće gotovinom osjećaju i kupci, barem prema onome što kažu stručnjaci s Reddita. Naime, nekima je čekanje na kredit, uz sve uvjete, prevelika tlaka, a nekoliko mjeseci čekanja mnogima je presudno, pogotovo kad se uzme u obzir koliko se često mijenjaju cijene nekretnina.









“Keš = imaš tu lovu ovog trenu na računu, spreman si investitoru sutra isplatiti i on može sutra to uložiti u daljnju izgradnju (jer su te ponude uglavnom samo za nedovršene objekte kojima treba lova za dovršetak pa im je u cilju sniziti malo cijenu, ako će moći što prije završiti i onda dići cijenu kad prodaju kao gotov objekt). Kredit = čekanje od jednog do šest mjeseci da mu lova sjedne, ovisno o okolnostima. Nije to ista priča, investitor ti ne želi dati tu cijenu ako neće sutra dobiti lovu”, smatra jedan Hrvat.

Jasno, nitko neće ići na gradilište s torbom novca. Sve se sad rješava putem banke, no i tu treba biti oprezan. Naime, banke imaju ograničenja na iznos transakcija, a ako ona budu prekoračena, mogu aktivirati mehanizme za sprječavanje pranja novca. Uz to, treba paziti i na poreze, pogotovo ako banka ili Porezna uprava procijene da je pri ugovaranju kupoprodaje dogovorena niska cijena.

Predujam je uvijek u kešu

Gotov novac se može koristiti i pri kupnji već postojeće nekretnine, kao polog, odnosno kapara. Pri dogovaranju cijene s prodavateljem, odnosno pri potpisivanju predugovora o kupoprodaji, kupac i vlasnik nekretnine ili agent u praksi dogovaraju isplatu predujma kao jamstva da kupac neće odustati od nekretnine. Taj se predujam uplaćuje prije sklapanja ugovora u iznosu koji dogovaraju kupac i prodavatelj.

Uglavnom se radi o gotovinskoj transakciji koja može biti vraćena u cijelosti kupcu, kad on dobije kredit kojim će prodavatelju pokriti dogovorenu cijenu nekretnine. No, ona može isto tako ostati kod prodavatelja, ako njen iznos, ali i kredit u konačnici daju dogovorenu svotu za kupoprodaju nekretnine. U trećem slučaju, kapara može biti vraćena kupcu u djelomičnom iznosu, što opet ovisi o visini kredita i dogovorenoj cijeni kuće ili stana. U tom će slučaju kapara pokriti razliku između kredita i dogovorene cijene, dok će ostatak, ako je iznos bio veći biti vraćen kupcu.

No, sve je stvar dogovora između dviju strana i stavki koje su potpisane u predugovoru, odnosno ugovoru o kupoprodaji. Naravno, uvijek postoji opcija da kupac gotovinom plati i neku stariju nekretninu pa i njeno eventualno uređenje.