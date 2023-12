Hrvati bi u novoj godini mogli dobiti poklon od banke

Autor: Milan Dalmacija

Iako su najave bile drugačije, guverner Hrvatske narodne banke, Boris Vujčić otkrio je kako bi kamatne stope u 2024. godini trebale pasti. Ranije procjene Europske komisije i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) govorile su o daljnjem rastu kamatnih stopa tijekom sljedeće godine, a zatim i o snižavanju u 2025. No, čini se da su ekonomska kretanja ostavila dovoljno mogućnosti da se to dogodi i prije nego što je predviđeno.

“Ciklus rasta kamatnih stopa europske središnje banke se zaustavio. Ako se naša projekcija realizira, onda bi monetarna politika trebala biti u dovoljno restriktivnom teritoriju da ne zahtijeva povisivanje kamatnih stopa. Ako se naša projekcija realizira na ovakav način, iduće godine možemo početi očekivati početak trenda smanjivanja kamatnih stopa”, rekao je Vujčić.

Njegove riječi potvrdio je i član Vijeća guvernera Europske središnje banke (ECB) i guverner Banque de France, François Villeroy de Galhau. On je medijima poručio da je “povećanje kamatnih stopa završeno, a smanjenje bi se trebalo dogoditi negdje tijekom 2024. godine”, prenosi Bloomberg Adria.

Zaustavljen rast kamata

Doduše, HNB je još krajem listopada zaustavio dizanje kamatnih stopa, jer su one tijekom posljednjih godinu dana znatno porasle. No, guverner Vujčić tad je rekao da je moguće da će se kamatne stope još neko vrijeme podizati.

“Rekao bih da kako smo završili s dizanjem kamatnih stopa, barem za sada. Došli smo do četiri posto, veći dio toga se prelio u aktivne kamatne stope, odnosno kreditne kamatne stope za potrošače, za poduzeća, a djelomično, iako još ne u toj mjeri i na depozitne kamatne stope za kućanstva i za poduzeća. Moguće je da ćemo imati još neko malo vrijeme rasta kamatnih stopa, ali ne značajno”, objasnio je guverner HNB-a.

Inflacija je popustila, a kreditna aktivnost je smanjena. Za projekcije budućeg kretanja kamatnih stopa važno je vidjeti kako će se ponašati ta dva faktora, ali i koji će biti njihov utjecaj na tržište. Za procjenu smo upitali dvojicu ekonomskih analitičara, Damira Novotnyja i Predraga Bejakovića.

Plan protiv inflacije

Novotny tvrdi da ECB ima plan kako utjecati na inflaciju, osim podizanjem kamatnih stopa. Tvrdi da je smanjivanje novca u optjecaju na tržištima Europske unije dovelo do toga da je inflacija u većini zemalja pod kontrolom.









“Bankama su ponuđene visoke kamatne stope da deponiraju novac kod središnjih banaka i na taj način je povučeno dosta novca iz bankarskog sustava, što je onda rezultiralo manjom kreditnom aktivnosti banaka i manjom količinom novca u optjecaju u ekonomiji. Time je zapravo suzbijen taj prvi val veliki val inflacije. Tako da ako bude inflacija 2024. godine pala ispod tri posto, može se očekivati postupno snižavanje osnovnih kamatnih stopa Europske središnje banke”, pojasnio je Novotny.









Ranije procjene Europske komisije govore o stopi inflacije od 2,8 posto tijekom sljedeće godine, što bi, prema riječima analitičara, trebalo zadovoljiti kriterije da kamatne stope padnu. No, naglim spuštanjem kamatnih stopa bi se ponovno mogla potaknuti inflacija. Na to je upozorio i francuski guverner de Galhau koji je zatražio da se s tim mjerama barata strpljivo i uravnoteženo, “jer ako prerano smanjimo kamatne stope, riskirali bismo ponovni povratak inflacije.”

“To je na neki način slično principu spojenih posuda. Ako možete prodati proizvod po višoj cijeni, u uvjetima inflacije, prodat ćete ga, a onda će svi malo povisiti svoje cijene, jer potražnja postoji. Ako se potražnja povećala, a vjerojatno će se povećati uslijed niskih kamata, onda se opet može očekivati bujanje inflacije. Samo, nije to baš jednoznačno, ali takva opasnost realno postoji”, upozorio je Bejaković.

Rastu udjeli oročenih depozita

Držanje visokih kamatnih stopa bi moglo, pak, dovesti do recesije. Natruhe toga se već vide u Njemačkoj, gdje je građevinski sektor potpuno zaustavljen, a trgovine i tvornice zatvaraju svoja vrata jedna za drugom, mahom zbog visokih cijena, ali i kamatnih stopa. Guverner Vujčić je još prije dva mjeseca poručio kako su krediti općenito u Hrvatskoj povoljniji nego u Njemačkoj. Novotny smatra da bi domaća ekonomska politika trebala regulirati nepovoljne trendove na tržištu.

Europska je središnja banka tijekom ove godine u nekoliko navrata dizala kamatne stope. Ona referentna, euribor, po kojoj banke određuju svoje kamatne stope trenutno je na 3,6 posto s tendencijom pada. Novotny ističe kako naše banke u ovom trenutku nude kredite s kamatnim stopama od pet do osam ili devet posto. No, značajno su niže kamatne stope na depozite, koje se uglavnom kreću oko dva posto. U cijeloj slici se ističe Hrvatska poštanska banka, koja građanima nudi kamate na depozite od tri posto.

Povećanje kamatnih stopa moglo bi utjecati na naše građane, ne samo zbog visokih stopa euribora koje utječu na nove kredite, tako i na nacionalnu referentnu stopu (NRS) koja je zaštitni mehanizam od pretjeranog rasta kamatnih stopa. Ipak, kretanja su takva da se NRS povećava. U trećem kvartalu ove godine on je iznosio od 0,1 do 0,52 posto (ovisno o obuhvatu sredstava), što je značajno više nego u istom kvartalu lani.

“U listopadu se rast kamatnih stopa intenzivirao pa su kamatne stope na ukupne depozite stanovništva porasle na 0,23 posto, a na ukupne depozite nefinancijskog sektora (uz stanovništvo obuhvaća i nefinancijska poduzeća) na 0,38 posto. Uz porast kamatnih stopa na oročene depozite, rast troškova izvora financiranja dodatno jača prelijevanje sredstava s transakcijskih računa na oročenja. Tako je već godinu dana vidljiv porast udjela oročenih depozita poduzeća, a od listopada je po prvi put nakon dugog vremenskog razdoblja povećan i udjel oročenih depozita stanovništva.

Razmjerno visoka dostignuta razina kamatnih stopa na nove oročene depozite (2,33 posto za sektor kućanstva u listopadu) nastavit će djelovati na povećanje troška izvora financiranja banaka i u narednim mjesecima. No, intenzitet tog povećanja uvelike će ovisiti o elastičnosti depozita, odnosno mjeri u kojoj se poveća udjel oročenih depozita s trenutnih vrlo niskih razina”, otkrili su iz HNB-a.

Povoljniji uvjeti štednje

Dakle, kamatne stope bi mogle pasti u sljedećoj godini, ali za koliko – ovisi o tome kako će se kretati kamate na oročene depozite. Građani bi svakako mogli računati na nešto jeftinije kreditiranje, odnosno nešto povoljnije uvjete štednje nego što su ih imali dosad. Novotny upozorava na to da su građani u bankama i mirovinskim fondovima uštedjeli oko 50 milijardi eura, koje su u ovakvoj konstelaciji snaga, s niskim kamatama na štednju i još uvijek relativno visokom inflacijom – mrtvi kapital.

Štednja je nekakav pokretač razvoja i bez odgovarajuće štednje nema središnja banka, ni bilo koja banka, svoja sredstva, ona ima sredstva građana i gospodarstva. Ako građani i gospodarstvo vide da se takvi ulozi ne isplate, onda će ih oni povući. S jedne strane je to dobro, ali s druge strane nije dobro jer će onda neće postojati jači okvir štednje. Dobro je sa stanovišta onih koji koriste kredite, ali sa stanovišta štediša nije”, nadovezao se Bejaković.

Uz to, smanjenje euribora, odnosno općenito kamatnih stopa, moglo bi dovesti do ispravljanja još jedne anomalije. Analitičar Novotny drži da su u inflaciji profitirali samo dužnici, jer su se zaduživali po niskim kamatnim stopama i prije inflacije, pa im je vrijednost onoga u što su ulagali, a najčešće su to nekretnine, znatno porasla. Na gubitku su bili oni koji su imali štednju, jer je novac s inflacijom izgubio na vrijednosti. Ponovit ćemo ponovno da pad kamatnih stopa u Europskom gospodarskom prostoru ne znači samo povoljnije kreditiranje, već i suzbijanje inflacije.