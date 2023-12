Hrvati bi se na skijanju mogli smrznuti od cijena: Popularna zimovališta drastično poskupjela

Autor: Dnevno.hr

Tisuće Hrvata iskoristit će i ove zimske praznike za odlazak na skijanje. Popularne destinacije su uglavnom u Sloveniji, Austriji i Švicarskoj. No, tko želi uživati u zimskim radostima u potonje dvije zemlje, morat će zavući ruku dublje u džep.

Tako, prema najnovijem istraživanju Instituta za ekonomska istraživanja BAK Economics, červeročlana obitelj za tjedan dana uživanja u švicarskim skijalištima morati izdvojiti u prosjeku oko 6000 franaka. Ponegdje će tjedan dana skijanja koštati i gotovo 8500 franaka, odnosno 9000 eura. U principu skijanje u Švicarskoj košta 25 posto više nego lani, piše Tagesschau.

Jak franak i manjak snijega

Osim inflacije, na skuplje zimovanje utjecao je i jak franak. To se posebno osjeti na skijalištima na istoku zemlje, poput St. Moritza ili Davosa, gdje se već sad bilježi pad broja jednodnevnih dolazaka skijaša iz usjednih zemalje te povećan broj domaćih gostiju.

Uz to, zbog rasta cijena energenata poskupjele su i karte za skijališta. U prosjeku su skuplje za devet posto u odnosu na lani, no dobra je vijest što većina skijališta ima “dinamične” cijene karata. To znači da one nisu svaki dan iste, već ovise o vremenskim uvjetima, pa čak i danima u tjednu ili broju ranih rezervacija.

Austrijanci očekuju rekord

Naravno, skijaška sezona ovisi i o snijegu. Klimatske promjene ovdje igraju svoju ulogu, pa zapravo svi strahuju od rasta temperatura. Ista stvar je i u Austriji, ne samo po pitanju klime, već i cijena na skijalištima.









Karte za skijališta su poskupjele između osam i 13 posto, a hotelski smještaj od osam do 12 posto. Dan skijanja u prosjeku košta 56 eura. Najskuplje je skijanje ove godine, pak, u Arlbergu, gdje dnevna karta košta 75 eura.

U prvih nekoliko tjedana skijaške sezone Austrijska gospodarska komora bilježi manju potrošnju u hotelima. Neki se, pak, pribojavaju da bi skijaši mogli skratiti svoje zimovanje u Austriji ili, pak, odabrati jeftinije destinacije. Unatoč tomu, iz Austrijske nacionalne turističke organizacije, tragom rezultata s početka sezone, očekuju dobre rezultate. Smatraju kako bi na zimovanje u Austriju moglo doći 20 milijuna ljudi, što je tri milijuna više nego 2022. godine.