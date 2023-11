Hrvate uskoro čeka iznenađenje na računima: Evo tko će najviše profitirati

Autor: Dnevno.hr/M.D.

Država je odlučila dati svojevrsnu zahvalu radnicima te im povećati neoporezive iznose naknada. Ovo je pomoć i poduzetnicima koji ne moraju plaćati poreze dok istovremeno više novca isplaćuju svojim zaposlenicima.

U javnom je savjetovanju prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dohodak kojim se regulira neoporeziva svota svih naknada. Njime bi se trebao povećati neoporezivani iznos čak 47 naknada koje se isplaćuju radnicima. Najavljeno povećanje odnosi se na naknade za topli obrok, putne troškove, otpremnine zbog umirovljenja ili poslovno uvjetovanog otkaza… Pravilnik na snagu stupa 1. prosinca, no uvećane neoporezive naknade će biti moguće isplaćivati tek od 1. siječnja.





Dio poreznih promjena

Ovo, nije prvi put da su podignute neoporezive naknade, no čini se kako je ovoga puta riječ o borbi protiv inflacije i zaokruživanju iznosa, s obzirom na to da velik broj naknada pokriva troškove poput hrane ili energenata. Uz to, riječ je o mjeri koja se poklapa s već ranije najavljenim izmjenama Zakona o porezu na dohodak, kojima se, primjerice, iznos osobnog odbitka povećava na 560 eura.

“Radnici mogu primati nekoliko naknada. Prve su naknade koje mogu primati svi radnici koje mogu primati ako im poslodavci to odluče isplaćivati”, poručio je ministar financija Marko Primorac i počeo nabrajati koje su sve mjere obuhvaćene.

Povećat će se neoporezivi iznos prigodne nagrade radnicima sa 663,62 eura na najviše 700 eura. Nagrada za radne rezultate također će biti veća, jer sa 796,44 eura raste na 1200 eura. Novčana paušalna nagrada za troškove prehrane se podiže sa 796,44 eura na 1200 eura godišnje, što znači da će poslodavci radnicima za hranu moći isplatiti 100 eura mjesečno. Samo po tim naknadama radnik će imati pravo na povećanje isplate za 564,51 euro godišnje. Uz to, diže se i neoporeziva naknada za troškove prehrane radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije s 1592,76 na 1800 eura.

Veće potpore, otpremnine, regresi…

Bit će lakše i putovati, jer se naknada za korištenje službenog vozila ili osobnoga u poslovne svrhe podiže s 40 na 50 centi po kilometru. Uz to, dnevnice za službena putovanja unutar zemlje podižu se s 26,55 na 30 eura. Za rad od kuće će se moći isplatiti četiri eura dnevno, ali najviše 70 eura mjesečno.

Podižu se brojne potpore zaposlenima i članovima njihovih obitelji. Tako će potpore zbog invalidnosti, smrti u užoj obitelji, zbog dugotrajnog bolovanja ili potpore djetetu umrlog radnika sa sadašnjih svoti porasti na 560 eura.









Dizat će se i otpremnine. Za umirovljenje će od 1. siječnja radnik dobiti umjesto dosadašnjih 1327,24 eura dobiti do 1400 eura. Otpremnine će zbog poslovno uvjetovanog otkaza porasti po godini staža provedenoj kod poslodavca s 862,71 na 896 eura, dok će otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti porasti s 1061,79 na najviše 1120 eura, također po godini staža. Podići će se i jubilarne nagrade za ostvarene godine staža i to od 30 do 90 eura, s time da će bolje proći oni koji imaju recimo 15 godina staža.

Regresi i božićnice će porasti na 700 eura, što je 37 eura više nego sad, a i dar za djecu će biti povećan za osam eura, tako da će ostati izvan poreznih škara sve do iznosa od 140 eura.

Najviše profitiraju mladi

No, najviše od svih će profitirati učenici i studenti. Oni ionako nisu obveznici plaćanja poreza na dohodak, koji im se do 25. godine života uopće ne obračunava, a do 30. godine im se obračunava u 50-postotnom iznosu. Tako će svi oni koji putem učeničkih ili studentskih servisa ostvare godišnji prihod od 3360 eura moći i dalje biti prijavljeni kao uzdržavani članovi obitelji. Oni koji zarade više, to neće moći, ali će biti zaštićeni osobnim odbitkom od 560 eura mjesečno ili 10.080 eura godišnje. Na tu svotu neće biti oporezivani.









Uz to, neoporezivi iznosi stipendija će porasti s 232,27 na 560 eura mjesečno, a stipendije za izvrsna postignuća se neće oporezovati do iznosa od 840 eura mjesečno.

Uz sve nabrojeno, podići će se i neoporezivi iznosi sportskih stipendija, također na 560 eura, nagrada za sportska ostvarenja na 2800 eura godišnje, a naknade za sportaše amatere po posebnim propisima na 6720 eura godišnje.

Ministar Primorac ostavio je mogućnost da će Vlada uvažiti prijedloge iz javnog savjetovanja koji bi se ticali i podizanja neoporezivih dijelova drugih naknada, poput, primjerice, naknada za izvrsnost u umjetnosti.