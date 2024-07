Hrvate razljutila cijena omiljenog doručka: ’15 eura za ovo? Postajemo zemlja apsurda’

Autor: M.D.

Kako se naša obala svakog ljeta puni turistima tako rastu i cijene usluga. Statistički gledano, trenutno cijene usluga, u što spadaju restorani i hoteli, najviše rastu. No, s uvođenjem eura sve većem broju turista je jasno da su brojne, čak i jednostavne stvari u Hrvatskoj precijenjene. Tako je jedna Austrijanka nedavno platila ručak za troje 437 eura, a naplatili su joj čak i kruh te vodu.

Pedantni Austrijanci su izračunali kako turistu za jedan dan boravka u Hrvatskoj treba čak 135 eura. No, to vrijedi samo ako se snađu. Naime, na Redditu je osvanuo jelovnik “Italian sandwich bara”, navodno iz Dubrovnika, na kojem je vidljivo kako sendviči koštaju čak 15 eura. Mnoge je zgrozila činjenica da za jednostavnu hranu, koju čak nije potrebno niti kuhati moraju izdvojiti toliki novac. Neki su išli toliko daleko da su pripomenuli da je to više od 100 kuna, točnije 113 kuna i dvije lipe.

“Preko 100 kuna sendvič? Za par komada mesa, sira i povrća između dvije šnite kruha ili peciva? Stvarno postajemo zemlja apsurda. Bitno da se fancy zove ‘Italian sandwich bar'”, komentirao je jedan ozlojeđeni građanin.

Otvoreno samo za sezonu

Neki su, pak, uspoređivali što su sve mogli nekada, ali i donedavno pojesti za taj novac. “Prije 15 godina si za to mogao dobiti večeru u kubanskom restoranu u Zagrebu. Cuga i desert uključeni”; “Za ove pare kupim avionsku kartu za Napulj, smještaj i bolji sendvič od ovog”, samo je dio komentara.

Drugi su se, pak, osvrnuli na poslovnu logiku, koja im je sličnija naslovu filma “Zdrpi i zbriši”, nego održivom financijskom poslovanju. “Nije ni čudo što se ovakvo nešto otvori za sezonu i nakon toga zatvori”; “Uzmeš poticaje od države, otvoriš ovo, držiš otvorenim koliko je država rekla da trebaš, nabiješ cijene, ako prođe prođe, ako ne, nema veze – država je pokrila razliku. Nemaš što izgubit”, ustvrdili su komentatori.









Kako svaka roba ima svog kupca, neminovno je da će netko i dati 15 eura za sendvič. No, smatraju mnogi, takvi ljudi nisu osobito bistri. “Treba se rugati ljudima koji potroše 15 eura na ovu brlju”; “Tko da 15 eura za ovo taj i zaslužuje da ostane bez 15 eura. Ja neću ni blizu jer ne dozvoljavam da se radi magarca od mene (i točno tako bih se osjećao da dam više od 100 kuna za neki j*beni sendvič) a ovi pametniji od mene neka to plaćaju”, poručili su im.

Sve je poskupjelo

Nisu poskupjeli samo sendviči. “Jučer vidjeh miješanu pizzu, normalna veličina, za 42 eura. Tako da ovo je još i povoljno obzirom da cijeli turizam ide ka konverziji 1 kuna = 1 euro kad su cijene u pitanju. Na primjer, ovi sendviči su prije samo dva ljeta koštali 19-28 kuna”, otkrio je jedan komentator s Reddita.

No, to je očito realnost hrvatskog turizma. “Bokte, četveročlanoj obitelji treba pola minimalca samo da se najedu u pizzeriji”; “Hrvatska je odavno postala smiješna zemlja kada su u pitanju cijene i turizam. Tko voli nek izvoli, čisto vrijeđanje inteligencije”; “U Kauflandu pet eura mala kutija napolitanki. Ne čudi me ovo uopće”, glasili su neki od komentara.









Javio se i jedan Srbin koji je lani ljetovao u Splitu. Požalio se na cijene koje su tad bile aktualne. No, treba reći da su one ove godine još više nego što su bile lani. “Bio prošle godine u Splitu. Cijene su stvarno nenormalne u odnosu na okruženje. A došao sam tu iz Njemačke i šokirao se”, napisao je Srbin.

Još se jedan komentator javio s iskustvima iz Njemačke. “15 eura? U Njemačkoj nađeš kineski restoran za to ili malo više i najedeš se da se us*reš. Više vrsta mesa, ribe i morskih plodova, prilozi, sve toplo, sjediš, desert. Uključeno piće često”, napisao je.

Koliko koštaju sendviči u Italiji?

Potom se povela rasprava koliko koštaju sendviči u Italiji. S obzirom na to da se ovaj ugostiteljsku objekt reklamira kao talijanski sendvič-bar, jasno je da se ova tema nametnula sama od sebe. “Ovo u Bologni košta šest eura”; “U Firenzi je prosle godine najskuplja varijanta bila devet eura. Ovako nešto obično – sedam”, glasio je dio komentara.

Neki su ustvrdili da je to još jeftino, čak i za Italiju. “Ne znam kako je u Firenzi. Bio sam prošli tjedan u Milanu i Bergamu, tamo su ovakvi sendviči 12-15 eura. Kakva je porcija u Firenzi ne znam, ako je stvarno ista kao ovo što sam ja jeo onda je to stvarno jeftino za 7-8 eura. Evo u Karlovcu kebab sendvič dođe 6,50 eura, trebam uz to još uzeti nešto da budem sit. Jedan sendvič za 12 eura ovakav mi je skoro i previše za usporedbu, a po kvaliteti i ukusu je neusporedivo bolji”, napisao je netko i odmah dobio odgovor.

“Antico vinaio kod muzeja Uffizi u Firenzi najpoznatija paniniteca na svijetu trenutno bez ikakvih diskusija. Bio nekoliko puta. Sendviči koštaju ispod 10 eura. Tako da ovo je sr*nje realno. Prestanimo normalizirati ovakve stvari”, napisao je netko.

No, čini se da su talijanski sendviči na zlu glasu u Hrvatskoj. “Ovo nije ništa novo, niti je otvoreno samo za sezonu. Ovakvi talijanski sendviči su uvijek bili skupi svugdje. Imaš u Zagrebu Paninoteka Mangia, 12-15 eura sendvič. Ne za*ebavam se, odi tamo jedanput i vidi za sebe. Sendviči su prva liga, i veći su nego izgledaju na slici. Pošteno se najedeš od toga”, zaključio je netko.