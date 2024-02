Hrvate muči neobičan sindrom: ‘Počeo sam zarađivati, a onda mi se dogodilo nešto čudno’

Autor: Dnevno.hr/M.D.

Novac je još prije nekoliko tisuća godina postao mjerilo svega. U današnjem užurbanom vremenu žudnja za novcem postala je još izraženija. Stalne krize, inflacije, recesije i financijski šokovi utječu na sve, pa nije čudno da je uz puno sreće i zdravlja, česta želja imati i puno novca.

To, pak, dovodi do neobičnog osjećaja stalnog nezadovoljstva, neovisno o tome imali prazan račun ili milijune u čarapama. Jedan Hrvat se suočio s tim stanjem. Požalio se na Redditu ne pronalazeći logično objašnjenje zašto se iznutra osjeća gore sad, kad ima više novca, nego prije kad nije imao gotovo ništa.

“Kako se uspješno nosite sa osjećajem kao da nikad nemate dovoljno”, upitao je, a potom obrazložio što mu se događa: “Počeo sam štedjeti/ulagati prije dvije godine i prikupio sam vrlo lijepu svotu novca. Međutim, osjećam se isto, ako ne i gore nego kada sam imao 100 eura viška na računu. Kako biti zahvalniji što se tiče financija i situacije u kojoj se nalazim? Svjestan sam svih statistika koje govore kako stoji prosjek što se tiče štednje, ulaganja, plaće i financija općenito te da bolje stojim od ‘većine’, ali takvo što mi nije previše ohrabrujuće.”

‘Samo da imam…’

Začudo, on nije jedini koji pati od ovog “sindroma”. U komentarima mu se javilo još ljudi koji dijele istu sudbinu nezadovoljstva svojim materijalnim, odnosno financijskim bogatstvom. Kažu kako su bili zadovoljniji dok su imali malo novca, nego sad s pristojnom zaradom. Neki, pak, tvrde da nikad neće biti zadovoljni.

“Nikad neću biti zadovoljan. Do ne tako davno razmišljao sam: ‘Joj samo da imam x eura ušteđevine, totalno ću bit miran i bezbrižan’. Tu x svotu sam dosta brzo premašio i nakupio doslovce 14 puta više. Jesam li bio miran? Naravno da ne. Sad opet razmišljam: ‘E, samo da imam, onda ću ja mirno živjeti'”, otkrio je još jedan komentator.

Nezadovoljni Hrvat otkrio je kako mu je cilj zapravo financijska neovisno i štednja za “budućeg sebe”, odnosno za mirovinu. Trošio bi isključivo na “nova iskustva”, štogod to značilo. Otkrio je kako traži “balans života u trenutku i štednje za bolje sutra”. No, s problemom kojeg ima, ali i samom prevrtljivošću financija, teško će to moći postići, što su mu neki i sugerirali.

Novac ne donosi sreću

“Zato, jer novci stvarno ne donose sriću. Ja sam najsritniji kada sam na selu u prirodi vikendom i uopće ne razmišljan o novcima”, “Nije u šoldima sve. Shvatiš kad ih imaš, prije ne vjeruješ. Također, nemoj se uspoređivati s ljudima, uvijek netko ima više”, savjetovali su mu komentatori.

Neki su istaknuli da novac potiče zadovoljstvo, već samo “olakšava život i pruža privremena zadovoljstva”, ali i da je “dobar sluga, a zao gospodar”. Zato smatraju da je bolje riješiti se financijskih stresova i imati nešto novca sa strane, za svaki slučaj, nego trčati za svakim eurom.









“Prije pet godina radio za 5000 kuna, sad za preko 2000 eura, i opet nikad dosta love. Ali sam zadovoljan, sretan, svi smo zdravi, ulažem redovno, do mirovine ću imati bar 300.000 eura uloženo, to će biti dosta za mirovinu. Ako umrem prije, djeci ostaje pa nek’ rade što hoće s tim. Materijalne stvari me ne čine sretnim, vrijeme sa obitelji me čini sretnim. Imam mobitel od 200 eura, skuter koji sam kupio prije četiri godine za 2000 eura, sad ima 72.000 kilometara, ali i dalje ide. Auto ima osam godina sad, bitno mi je da ide”, naveo je jedan Redditovac.

Prokletstvo ljudske psihologije

Ima onih koji tvrde da je to prokletstvo ljudske psihologije. Štoviše, drže da na nezadovoljstvo ne bi trebalo gledati negativno, pogotovo ako znaju da mogu još bolje i više. Upravo je u tome, neki smatraju, najveći problem.

“Nemam savjet kako to ‘riješiti’ neki dani/periodi su bolji neki lošiji. Ja pokušavam prihvatiti to da će biti perioda kada će me to stresirati, iako nema realne osnove, a nekada neće. Možeš pokušati s meditacijom, jogom, boravkom u prirodi, nečime što te veseli. Možda da razmisliš o nekoj vrsti psihoterapije, ako ti ta briga nije vezana samo za financije nego se generalno brineš više nego što bi trebao u životu”, glasi jedan od savjeta.

Ipak, generalni stav je da ljudi neće “nikad biti zadovoljan količinom novca”. “Na subredditima vezanim za financije je mnogo ljudi kojima je bitno da na svom računu imaju dosta novca nauštrb života. Neću namjerno reći normalnog života, jer je to osobni dojam, ali svakako programiranog i s dosta uskraćivanja”, zaključio je jedan komentator.