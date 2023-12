Hrvate čekaju velike promjene u cijenama namirnica i usluga: Neke će drastično poskupjeti

Autor: Dnevno.hr

Nakon gotovo dvije godine snažne inflacije koja je došla nakon krize uzrokovane zastojem u prometu roba i usluga zbog pandemije koronavirusa, stručnjaci procjenjuju kako bi se stanje moglo normalizirati. Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) je u svojem najnovijem predviđanju za sljedeće dvije godine prognozirala usporavanje rasta BDP-a.

Na globalnoj se razini očekuje rast BDP-a od 2,7 posto, što je 0,2 postotna boda manje od ovogodišnjeg rasta. Uzrok tomu su stroži financijski uvjeti, odnosno veće kamatne stope, što je odraz nižeg poslovnog i potrošačkog povjerenja te slab rast trgovine. Tek u 2025. godini bi BDP trebao skočiti na tri posto zbog oporavka realnog rasta prihoda i smanjenja kamatnih stopa.

No, u Europi na kretanja u znatno većoj mjeri utječu visoke kamatne stope i troškovi energije. U posljednjem kvartalu ove godine, europsko bi gospodarstvo u cjelini, prema OECD-u, trebalo rasti svega za 0,5 posto, odnosno za 0,6 posto na godišnjoj razini. Sljedeće bi godine BDP trebao porasti za 0,9 posto, a u 2025. godini na 1,5 posto, prenosi Euronews.

Inflacija bi trebala usporiti

Inflacija je tijekom ove godine pala gotovo posvuda. Cijene energije u prvih šest mjeseci 2023. bile su nešto umjerenije. No, poremećaji u opskrbi naftom i rezovi u gospodarstvima ključnih proizvođača nafte rezultirali su nešto višim cijenama od ljeta na ovamo. U kombinaciji s neizvjesnošću oko ishoda trenutnih sukoba, to dovodi do nešto nejasnije situacije o kretanju inflacije u sljedećem razdoblju. OECD ipak procjenjuje da će inflacija u eurozoni usporiti na 2,9 posto tijekom 2024., da bi godinu kasnije stala na 2,3 posto.

Procjena je Europske komisije kako će inflacija na razini cijele 2023. godine u Hrvatskoj iznositi 8,1 posto, ali bi sljedeće godine već trebala pasti na 2,5 posto. Kad smo već kod kretanja cijena, specijalizirana banka za hranu i poljoprivredu Rabobank procjenjuje da bi inflacija u sljedećoj godini mogla biti nešto niža zbog pada cijena ključnih namirnica poput šećera, kave, kukuruza i soje.









No, Bloomberg piše da bi mogli još poskupjeti pekarski proizvodi, meso te povrće i to za pet do sedam posto. Cijene u restoranima i plodovi mora mogli bi poskupjeti između tri i pet, a mliječni proizvodi i voće između jedan i tri posto.

Neizvjesnost zbog sukoba

Financial Times procjenjuje da će potražnja zbog toga, ali i visokih kamatnih stopa pasti. Srećom, ljudi ne bi trebali gubiti poslove. Očekuje se kako bi tijekom sljedeće dvije godine stopa nezaposlenosti u svim zemljama OECD-a trebala biti oko 5,1 posto. Blagi rast nezaposlenosti vjerojatno će pogoditi SAD, Veliku Britaniju i Australiju, dok će u eurozoni i Japanu ostati na sadašnjoj razini od otprilike 6,5 posto.

Ipak, posljedice sukoba u Ukrajini te na Bliskom istoku mogle bi promijeniti očekivane gospodarske prognoze, naročito u Europi. Jačanje sukoba u Izraelu moglo bi dovesti do novih poremećaja na energetskim tržištima, a blokade glavnih trgovačkih ruta dodatno bi potaknule rast inflacije. Uz to, ako središnje banke zadrže više kamatne stope dulje od očekivanog, potrošnja će se usporiti, što će, pak, dovesti do rasta nezaposlenosti i bankrota.