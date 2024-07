Hrvate čeka jeftinije grijanje: Europa pronašla novog iznenađujućeg opskrbljivača plinom

Autor: Ratko Bošković/7dnevno

Uz jedini hrvatski terminal za prihvat i uplinjavanje ukapljenog prirodnog plina (UPP, eng. LNG) instaliran na brodu “LNG Croatia” podno Omišlja na otoku Krku 22. svibnja privezao se i svoj teret – tekući metan – iskrcao tanker “Ougarta”. Bio je to 92. tanker koji je pristao uz “LNG Croatia” od početka njegova rada, ali prvi koji je ukapljeni prirodni plin dovezao iz Alžira, izvijestio je internetski portal specijaliziran za mediteranske, crnomorske i kaspijske luke Ports Europe.

Na svojim mrežnim stranicama taj događaj zabilježio je i omišaljski Terminal za UPP, ali tek rutinski, istaknuvši da je Alžir postao dvanaesta država iz koje je do sada dopremljen UPP na Terminal te da to “potvrđuje činjenicu da je Hrvatska izgradnjom i puštanjem u rad Terminala za UPP maksimalno povećala sigurnost opskrbe prirodnim plinom s obzirom na to da sada, u odnosu na položaj Hrvatske prije izgradnje Terminala, može dopremiti prirodni plin iz svih dijelova svijeta”. No tek s portala Ports Europe saznajemo da je vlasnik tankera “Ougarta” alžirska državna kompanija Sonatrach, a da isporuka 22. svibnja nije bila za Hrvatsku, nego za Mađarsku, po ugovoru Sonatracha i neimenovanog mađarskog kupca.

Komu je bio namijenjen plin s tankera “Ougarta” manje je važno jer kao za mađarskog je jednako tako mogao je biti i za hrvatskog kupca i hrvatske potrošače (mađarski i hrvatski trgovci i onako plin koji sa sjevera i istoka pristiže cijevima razmjenjuju za plin koji pristiže na obalu brodovima). Puno je važnije što se i alžirski plin pojavio i na jugoistočnom, jadranskom ulazu u Europu kao solidna potpora kod izostanka ruskoga plina kojem je Europska unija uvela sankcije, odnosno blokirala uvoz.

Hrvati se neće smrzavati?

U tom kontekstu nameće se pitanje koliko uopće Alžir može proizvesti i Europi prodati svojega metana, može li to biti supstitut za ruski plin, koji su načini i koje količine dopreme tog plina preko Mediterana, kakve su mu cijene? Mogu li se Europljani, pa tako i Hrvati, u nedostatku ruskoga plina osloniti na Alžirce da se sljedeće zime neće smrzavati?

U svibnju ove godine potrošnja plina u Europskoj uniji snizila se šest posto u odnosu na prethodnu godinu, izvijestio je redoviti mjesečni bilten Foruma zemalja izvoznica plina – GECF za mjesec lipanj ove godine, a od siječnja do svibnja ukupno 4,1 posto – na 147 milijardi prostornih metara (bcm). Posljedica je to kontinuirane provedbe mjera za smanjenje potrošnje plina.

Manje se grijalo

Kućanstva su se manje grijala: proljeće (ožujak – svibanj) ove godine bilo je u Europi najtoplije otkako postoje mjerenja, 1,5 Celzijevih stupnjeva toplije od prosjeka 1991. – 2020. te 0,36 stupnjeva toplije od prethodnog rekorda iz 2014. Potrošnja plina u industrijskom sektoru najrazvijenijih europskih država oporavila se zahvaljujući niskoj cijeni plina, dok su europske elektrane, s udjelom plina u proizvodnji struje od 13 posto, na godišnjoj razini potrošile 16 posto manje plina.

Od oko 24 milijarde prostornih metara koliko je u travnju ove godine potrošila, Europa je u sama proizvela 15,7 bcm vlastitog plina ili 0,6 posto manje nego u travnju prošle godine. Pad je posljedica smanjenja proizvodnje u Ujedinjenom Kraljevstvu i Nizozemskoj, koji je rastom svoje proizvodnje i ponude Norveška samo dijelom nadomjestila. Golemi jaz između potrošnje i vlastite proizvodnje Europa mora nadomjestiti uvozom prirodnog plina, što je moguće više cijevima, odnosno kopnenim plinovodima. Još 2022. najviše je plina cijevima Europa uvozila iz Rusije, zatim iz Norveške pa iz Alžira te iz Azerbajdžana i Libije.









Ali nakon što je Rusija pokrenula agresiju na Ukrajinu pa joj Europa više ne želi financirati vojsku kupovinom njezina plina, Alžir je odjednom, i bez znatnijeg povećanja količine isporuka, poslije Norveške postao drugi najveći opskrbljivač Europe plinom “iz cijevi”. Ukupno je u prvih pet mjeseci ove godine Europa plinovodima uvezla 67 milijardi prostornih metara plina, od čega oko 20 milijardi kubika iz Alžira, kroz tri plinovoda položena po dnu Sredozemnog mora, dva prema Španjolskoj i jedan prema Italiji. Osim cijevima, Europa prirodni plin može uvoziti brodovima stlačen do tekućeg stanja, kao ukapljeni (UPP ili eng. LNG) plin. I tu je Alžir dočekao svoju priliku. U svibnju mjesecu ove godine svjetski su proizvođači isporučili ukupno 33,15 milijuna tona ukapljenog (tekućeg) prirodnog plina.









Borba za tržište

Daleko su najveći isporučitelji, od šest do skoro osam milijuna tona, bili Sjedinjene Države, Australija i Katar, tri milijuna tona isporučila je Rusija, dok se Alžir s nešto više od milijun tona ugurao odmah iza Malezije, Indonezije i Nigerije, kao osmi najveći isporučitelj na svijetu. Mali dio tih isporuka, koliko stane u jedan tanker, dopremljen je i u Hrvatsku na Terminal za UPP na Krku.

No, dok je europski uvoz plina iz Rusije plinovodima drastično smanjen – Nord Stream i Yamal preko Poljske su izvan funkcije, transport preko Ukrajine je s nekadašnjih maksimalnih dvije milijarde kubika tjedno smanjen na oko 300 milijuna, a TurkStream doprema samo oko 350 milijuna kubika – uvoz ruskoga ukapljenog plina u Europu nakon agresije na Ukrajinu gotovo se uopće nije smanjio.

Izostanak ruskog plina dopremljenog plinovodima nadomjestio je američki UPP, no doprema iz ostatka svijeta – Afrike, Bliskog Istoka, Rusije i ostalih izvora – sve posljednje četiri godine zadržala je približno istu strukturu, otkriva baza podataka jednog od vodećih europskih ekonomskih think tankova Bruegela.

Europa bez ruskog ukapljenog plina još uvijek ne može, ali isporuke iz Amerike ove su se godine nešto smanjile pa se Europa za kupovinu UPP-a mora jače osloniti na Bliski Istok i Afriku, a u Africi na Alžir. Za Alžir to je bila prilika da isporuke svojega ukapljenog plina lani poveća za čak 25 posto.

Za proizvodnju, ukapljivanje i otpremu UPP-a u Alžiru zadužena je državna kompanija Sonatrach. Osnovan prije samo 60 godina, Sonatrach se do danas razvio u najveću afričku kompaniju, 2021. godine sedmu najveću plinsku tvrtku na svijetu, s više od dvjesto tisuća zaposlenih, ukupnom proizvodnjom ugljikovodika od 206 milijuna tona (1500 milijuna barela) ekvivalenta nafte godišnje te prihodom od 77 milijardi dolara. Hrvatska nacionalna naftna kompanija INA s proizvodnjom od 25,5 milijuna barela ekvivalenta nafte godišnje (izvor: Wikipedia) i 9,5 tisuća zaposlenih prema Sonatrachu pravi je patuljak.

Maksimalni uvoz

Zahvaljujući ponajviše smanjivanju potrošnje plina, a zatim i pojačanom uvozu cijevima iz Norveške i ukapljenog plina iz Sjedinjenih Država te maksimalnom uvozu plinovodima i brodovima iz Afrike i s Bliskog Istoka, Europljani će ove zime i pored sankcija Rusiji imati dovoljno plina za grijanje, a europska industrija za proizvodnju. Ukupno gledajući europska podzemna skladišta plina pune se maksimalnom brzinom i u 26. tjednu ove godine u njima je 84.300 milijuna prostornih metara plina.

Najveća skladišta, ona u Njemačkoj, Italiji i Austriji, puna su više od 80 posto, u Nizozemskoj i Francuskoj gotovo 70 posto. Hrvatsko podzemno skladište plina Okoli s kapacitetom od pet teravatsati popunjeno je samo 59 posto, što je uz latvijskih 58 posto gotovo najmanje u Europskoj uniji.