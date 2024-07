Hrvat smještaj u malom i trošnom apartmanu plaća 110 eura dnevno: ‘Evo zašto to nije puno’

Autor: M.D.

Turistička sezona je na svome vrhuncu, turisti dolaze iz svih krajeva Hrvatske, Europe, ali i svijeta. Oni odsjedaju na raznim mjestima, ali treba reći kako je privatni smještaj u sobama i apartmanima u znatnom porastu. Štoviše, toliko je apartmana izniklo na jadranskoj obali i otocima, da samo u Istri postoji pola milijuna registriranih kreveta.

No, Mirko Bulić, predsjednik Hrvatske zajednice udruga obiteljskog smještaja, nedavno je rekao kako je broj noćenja u privatnom smještaju ove je godine podbacio za više od sedam posto. Iznajmljivači su ljutiti jer više ne mogu napuniti sve termine. Pokazao je to i jedan iznajmljivač čiji se video ovih dana širi društvenim mrežama.

“I šta bi vi? Stan od 50 kvadrata da van ga dan za 50 eura? Ako nemate para, uzmite šator pa ajte na ledinu. U životu nikad ništa niste radili, sad bi na more. Ma je li, boga ti? Dva zahoda san renovira, došlo me 13.000 eura, a on bi sad da mu ja dan za 50 eura, je li? Za 50 eura bi ti litova u ovome? Ajte u Grčku ako van ne valja ili uzmite šator pa ajte na ledinu. Netko je usra cili svoj život u apartmane, a vama sad smeta šta čovik zarađiva”, grmio je iznajmljivač uz mnoštvo psovki i tako izazvao zgražanje većeg dijela javnosti.

Iznajmljivači su ljuti

No, ima onih koji shvaćaju njegovo nezadovoljstvo. Tako nam se, potaknut tom pričom, javio jedan čitatelj koji kaže da ne odobrava “pljuvanje” ljudi po iznajmljivačima zbog skupog smještaja. “Vlasnik apartmana je ljut jer nije zadovoljan sezonom, koja je izgleda podbacila, i ima financijskih problema. Možda i nema, ali mu se očekivanja ne ostvaruju pa je loše volje”, ustvrdio je on.

Pozvao je ljude da se probaju staviti u poziciju iznajmljivača ili da naprave vlastitu računicu, koliko bi morali investirati u prostor kojeg bi kasnije mogli iznajmljivati turistima. Tek tada, kaže on, mogli bi formirati cijenu smještaja.

“Nisam iznajmljivač, naprotiv, plaćam apartman od 45 kvadrata u Istri 110 eura dnevno i mislim da toliko i vrijedi iako namještaj nije najnoviji, iako hladnjak zna slabo hladiti, iako nema klime, iako mi puhovi po noći ulaze u apartman, iako je TV mali, a slika očajna, iako ima još nekih nedostataka ali ja sam zadovoljan i ljetujem tamo već preko 40 godina”, poručuje naš čitatelj koji je sve izračunao jer se stavio u kožu iznajmljivača.

Vlastita računica

Sam je napravio vlastitu računicu ulaganja koja je potrebno pokriti prije stavljanja apartmana u funkciju. Za one koji žele kupiti apartman odredio je cijenu od 2500 eura po četvornom metru, iako priznaje da je nemoguće više pronaći išta po toj cijeni, pogotovo na udaljenosti 10 minuta pješice od mora.

Tako je stan od 50 četvornih metara procijenio na 125.000 eura. U slučaju kupnje na kredit, uzeo je kamatnu stopu iz jedne hrvatske banke od 4,163 posto, uz rok otplate na 30 godina. Tako bi mjesečni anuitet bi tako trebao iznositi 603, a godišnji 7236 eura.









Da bi pokrio troškove godišnjeg anuiteta, iznajmljivač bi trebao izdavati svoj apartman 100 dana u godini po cijeni od 72,36 eura po noćenju. No, apartman treba opremiti namještajem, poplaćati režije, porez, proviziju posredniku (u slučaju Bookinga je to oko sedam posto dnevno). Apartmane još treba očistiti, kao i posteljinu koje treba oprati i izglačati, popraviti nešto po potrebi, svakih nekoliko godina ponovno obojiti zidove, a svakih 10 godina napraviti renovaciju i promijeniti namještaj, tvrdi naš čitatelj.

Tri apartmana za ugodan život

“Treba uzeti u obzir da gosti često od apartmana naprave ‘svinjac’ što iziskuje dodatni rad. Treba uzeti u obzir da gosti često kradu ručnike, posteljinu i posuđe. Treba uzeti u obzir da gosti često nose ručnike na plažu i unište ih tako da više nisu za upotrebu”, napominje čitatelj. To su neki iznajmljivači riješili detaljnim cjenicima oštećenih stvari koji su također osvanuli u javnosti.

Iako je naš čitatelj, koji je složio ovu računicu, to učinio za jedan apartman, napominje da bi prosječni hrvatski iznajmljivač, da bi mogao živjeti od tog posla, trebao zapravo posjedovati najmanje tri apartmana.

“Da bi se živjelo od apartmana vlasnik mora imati minimalno tri apartmana pod uvjetom da ih iznajmljuje po 150 eura dnevno 100 dana godišnje od čega bi njemu ostajalo 50 eura dnevno po apartmanu, odnosno 15.000 eura godišnje, odnosno 1250 eura mjesečno bruto. Zašto su apartmani ipak jeftiniji i to oko 50 posto od navedene računice? Zato što su vlasnici uglavnom naslijedili nekretninu, koju su vlastitim radom osposobili za najam, namjestili ju najjeftinijim namještajem i sami ju održavaju”, zaključio je naš čitatelj.