Hrvat se razočarao kad je otkrio caku s mirovinama: ‘Da ne bi završili na prosjačkom štapu’

Autor: Dnevno.hr/M.D.

Novac je u proteklih nekoliko stoljeća postao najvažnija stvar u životu. Tako su se razvili i razni načini za njegovo skupljanje. Neki će puniti jastuke i čarape, drugi će novac položiti u banku, treći će investirati u dionice, obveznice, nekretnine, a neki razmišljaju i o budućnosti, recimo o mirovini.

U svijetu, pa tako i u Hrvatskoj, raširen je model privatnog mirovinskog osiguranja. Ono se uglavnom dijeli na obvezno i dobrovoljno. Iako funkcioniraju po istom principu, a to je da uplate mirovinskih doprinosa nositelji fondova investiraju u razne oblike kapitala kako bi povećali svotu za isplatu mirovine svakom pojedincu, razlika je u tome što su u obvezne mirovinske fondove građani dužni uplaćivati. Još jednu razliku spoznao je jedan Hrvat koji se na Redditu zanimao za to može li povući svoj novac iz drugog stupa i uložiti ga drugačije.

“Zanima me može li se povući novac iz II. mirovinskog stupa bez ikakvih posljedica? Da sa sredstvima koje imam, prebacim recimo na revolut štednju ili ulaganje u pojedinačne dionice ili ETF-ove? Isplati li se to uopće”, zanimalo je Hrvata.

Nemoguća misija

Na svoju veliku žalost, svi koji su mu odgovorili na pitanje, dali su mu do znanja da je to nemoguće. I to je točno. Naime, Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima propisano je da u trenutku odlaska u mirovinu građanin može birati između povratka u prvi stup, pri čemu se sva sredstva iz drugoga prebacuju u državni proračun ili primanje kombinirane mirovine iz prvog ili drugog stupa.

Tek kad potpiše ugovor s mirovinskim osiguravajućim društvom (MOD), a to je po novom dužan učiniti u roku od godinu dana nakon odabira modela isplate, može dobiti novac iz drugog stupa u obliku mjesečnih isplata. Druga opcija je da odjednom povuče između nula i 20 posto ukupnog salda na svom mirovinskom računu. No, tad će mu mjesečne isplate biti znatno niže.

“Koliko znam ne može se to upravo iz ovakvih i sličnih razloga; prebacivanje sredstava na ‘revolut štednju ili ulaganje u pojedinačne dionice ili ETF-ove’. Tek kada idete u mirovinu možete početi koristiti sredstva, da ljudi ne bi prokockali lovu i u starosti završili na prosjačkom štapu i samim time bili teret državi i društvu”, pojasnio mu je jedan komentator.

Isplata samo u jednom slučaju

Doduše, moguće je izvući novac iz drugog stupa na jedan način. Ipak, tu nije riječ o vlastitim uplaćenim sredstvima, odnosno pet posto mjesečne bruto plaće, već o nasljedstvu iza pokojnika. Naime, saldo u mirovinskim fondovima gleda se u procesu nasljeđivanja gleda kao i sva druga financijska imovina.









“Možeš naslijediti i onda ti bude isplaćeno, a za svoj možeš do 20 posto iznosa povući odmah kad ostvariš uvjete za mirovinu (do sad je bilo 15 posto). To je to”, kratko i jasno je zaključio jedan komentator.

Naravno, bilo je i onih koji smatraju da nitko taj novac neće vidjeti za svog života. To je zapravo i točno, jer se uplaćeni doprinosi, kako je zaključio jedan Redditovac, “koriste sada za isplate trenutnih mirovina”. Ima i onih kojima je ovako posložen mirovinski sustav potpuno besmislen.

“Ti bi koristio svoj novac kako ti hoćeš? Budalo…”, “Naravno da ne možeš. Pa odakle bi se kralo da svatko barata sa ‘svojim’ novcem?”, samo su neki od komentara.









Država mijenjala zakone

Vrijedi podsjetiti kako je Vlada izmijenila čak četiri zakona koja se tiču mirovinskih fondova. Cilj im je bio, kažu, povećati atraktivnost mirovina iz drugog stupa. Naime, lani se gotovo 80 posto građana odlučilo vratiti u prvi stup i primati mirovinu na taj način, jer im je u obračunu, kojeg je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje dužan napraviti pri odlasku u mirovinu, to bila povoljnija opcija.

No, među silnim promjenama, od povećanja dodatka za kombiniranu mirovinu na 27 posto, mogućnosti povlačenja više novca odjednom u trenutku umirovljenja i drugih, najviše su reakcija izazvale izmjene koje su omogućile osnivanje alternativnog investicijskog fonda u kojeg bi mirovinski fondovi mogli ulagati, s time da bi im za pokriće uloga jamčila država, ali i rok od godinu dana za potpisivanje ugovora o isplati mirovina iz drugog stupa.

Iako se medijima proširila fama kako bi u slučaju da ne potpišu ugovor u zadanom roku, umirovljenici mogli ostati bez dijela mirovine iz drugog stupa, to nije točno. Ova se odluka odnosi samo na one koji su odabrali kombiniranu mirovinu iz oba stupa, a nisu definirali način isplate u roku od godine dana. Pritom se novac ne gubi, već se automatski prebacuje u državni proračun. Mirovina se tada zaračunava kao da je osoba bila samo u prvom stupu, što je i jedna od ponuđenih opcija, koju, rekli smo, bira većina građana. Cilj je te mjere omogućiti što raniju isplatu i spriječiti praksu čekanja vlastite smrti, nakon koje nasljednici, kao što smo ranije objasnili, imaju pravo na isplatu svih sredstava iz drugog stupa.