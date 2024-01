Hrvat postavio nezgodno pitanje o financijama, ljudi ga rasturili: ‘Pajdo, vrište ti kompleksi’

Djeca obično gledajući svoje roditelje, rodbinu i druge odrasle maštaju što će postići u životu kad odrastu. No, stvarnost i životne okolnosti im ponekad odrede neki sasvim drugačiji put. Stereotipi o uspješnim i lošim đacima se u nekim slučajevima ne pokažu stvarnima u životu, iako nije rijetkost i da u odrasloj dobi djeca nastave živjeti u skladu s tim nametnutim stereotipima.

S druge strane, ljudska je potreba “zaviriti” u tuđi život. To nas ujedno i čini društvenim bićima, iako su konotacije i motivi često izazvani ljubomorom i zavišću. Na Redditu se povela upravo takva rasprava zbog pitanja kojeg je postavio jedan Hrvat. Neke je posebno zaboljela činjenica što se zanimao za materijalnu situaciju ljudi koje ni ne poznaje.

“Kako stoje vaše kolege iz srednje sada financijski, ako se uopće još čujete sa njima? Kako stoje oni lošiji đaci, za koje se pričalo da će biti propalice bez faksa i slično? Pitam jer imam par prijatelja koji stoje vrlo dobro financijski, pa me zanima kako je kod Vas”, upitao je.

Loše usporedbe

Ako izuzmemo one koji se ne čuju sa svojim društvom iz srednje škole, ali i one koje nije briga, rijetki su odgovori na ovo pitanje koje je mladić tražio. Naime, komentatori na Redditu su bili nemilosrdni, jer su iz postavljenog pitanja otkrili neke sasvim druge motive.

“Pajdo, iz pitanja ti vrište kompleksi. Uspoređivanje s drugima, a osobito s ekipom iz srednje, siguran je put u jadan i crvljiv život, ma koliko god ti novca zarađivao sada ili u budućnosti. I novac i financije su naravno bitni u životu, ali život ti se sigurno ne bi trebao svoditi na to, a djeluješ vrlo opterećen s tim. Mlad si pa napravi zaokret dok još možeš”, savjetovao mu je jedan komentator.

Neki su mu odlučili dati još dobronamjernih savjeta, potaknuti njegovim pitanjem. Smatraju da bi prvenstveno trebao gledati sebe i ono što je postigao u životu i usporediti to s onim što je imao prije i o čemu je sanjao tijekom svoje mladosti.

"Treba se uspoređivati s jučerašnjom verzijom samoga sebe i poboljšavati se na temelju te usporedbe. To ima smisla. Ove komparacije s drugima, potaknute zavišću, su gubitak vremena i produktivnosti. Jedine usporedbe s drugima, koje nam mogu pomoći su one koje nas motiviraju, tipa kad netko s minimalno izgleda za uspjeh, ipak uspije i dogura daleko. Onda možeš reći: 'Ako je mogao on, pa zašto ne bih i ja!' Druga vrsta korisne usporedbe s drugima je ona koja nas nauči cijeniti ono što imamo, pogledati teško bolesno dijete ili mlađu osobu i shvatiti da kvar auta ili kredit ili prekid veze, zapravo nije neki veliki problem", glasi jedan od savjeta.









Razbijanje predrasuda

Bilo je onih koji su dodali da se ne treba uspoređivati s drugima, zbog toga jer nisu svi imali istu početnu poziciju. Doduše, neki se nisu susprezali od komentara koje su smatrali primjerenima pitanju, poput, recimo, ovog: "Propalice bez faksa? Daj se spusti dolje sa snobovskog konja". Neki su se osvrnuli na vlastitu priču, pritom razbivši uvriježene predrasude.









“Sjećam se da mi je jedna profa u srednjoj rekla da od mene neće biti ništa. U osnovnoj sam išao po posebnom programu neko vrijeme, tj. nije bio poseban program nego se pedagoginja bavila sa mnom i još par jako loših đaka. Kasnije sam zapošljavao ljude s fakultetima. Danas mi je placa 6000 eura. Vozim se u skupocjenom otplaćenom autu itd. Nisam primjetio da je itko oko mene iz osnovne ili srednje postigao toliko”, priznao je jedan Hrvat.

Drugi su, pak, naglasili kako su ponosni na svoju ekipu iz srednje škole, pogotovo onu koja je uspjela u životu. Pod uspjehom su pritom mislili na zasnivanje obitelji, stalan i dobro plaćen posao i rješavanje stambenog pitanja. Naravno, isticali su, bilo je i onih koji su “zabrazdili” u poroke, ponekad i u djelovanje izvan zakona.

“Ako gledam bivše kolege iz srednje i osnovne, nema neke poveznice između ocjena i nekakvog financijskog uspjeha danas”, zaključio je jedan komentator.