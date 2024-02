Hrvat pogledao oglas za stan i ostao paf: ‘Sad će cijene nekretnina doći na svoje’

Autor: I.G.

Na popularnom subredditu “AskCroatia” nedavno se pojavila zanimljiva objava koja je potaknula brojne rasprave o stanju na tržištu nekretnina u Hrvatskoj. Korisnik je iznio svoje zapažanje da je broj ponuđenih stanova na internetskoj platformi Njuškalo znatno porastao u proteklom razdoblju.

Prema njegovim riječima, dok je ljetos broj stanova u ponudi iznosio oko 42,000, danas se u ponudi nalazi čak 51,000. Ovo povećanje ponude sugerira da tržište nekretnina možda nije u skladu s potražnjom.

“S vremena na vrijeme znam upaliti njuškalo i pogledati broj ponuđenih stanova. Ako se ne varam na ljeto je bilo oko 42 000 stanova u ponudi, danas sam bas ponovo otvorio i nudi se 51 000 stanova. Iz ovoga mi se čini da potražnja ne prati bas ponudu, ali cijene ostaju iste. Mislim sigurno bi bilo korisnije da se gledao broj oglasa na popularnim lokacijama, ali ovo mi se čini kao ogroman rast ponude, ali cijene i dalje rastu”, napisao je korisnik Reddita.

Kaos u komentarima

Ova objava potaknula je niz komentara korisnika koji su dijelili svoja iskustva i primjedbe na stanje tržišta nekretnina u Hrvatskoj. Jedan korisnik je naveo primjer tipiziranih kuća čije su cijene značajno oscilirale u posljednje dvije godine, dok je drugi istaknuo kako je svoju kuću kupio po znatno nižoj cijeni nego što se danas nude slični objekti.

“Kod nas su tipizirane kuće i na vrhuncu pranja novca, odnosno krajem 2022., išle su za 270.000 €. U prvom mjesecu 2023 susjed je stavio svoju za 300.000 €, pa je par mjeseci poslije stavio 270.000 evo sad je 2024 stavio je na 220.000 i nema kupca. Tko je oprao pare je oprao sad će se cijene doći na svoje. Ja pratim jednu kuću imanje u Slavoniji, s 290.000 je spušteno na 190.000 € ali ništa”, napisao je jedan Redditor, a drugi mu je odgovorio: “Ja sam svoju dobio za 110k 2016 čisto da se vidi koliko su cijene nerealne”

“Moj bratić isto tako negdje 16/17 kupio novu kuću na selu jer su se vlasnici ipak trajno preselili vanka. 200 kvadrata stambenog prostora za 60k eura. I još uložio malo para i dobio tip top kuću”, napisao je jedan komentator, a drugi se nadovezao: “U Zagrebu za te novce dobiješ cca 800-850 kvadrata građevinskog zemljišta 🙂 kad već pričamo o ludostima..”

Jedan komentator je istaknuo problem duplikata oglasa, gdje se isti stanovi nude od strane više agencija po različitim cijenama, dok drugi spominju da je tržište usporilo, ali gradnja nije.









“Ima jako puno duplikata, viđam da 20 agencija prodaju jedno te isti stan, čak koriste i iste slike, samo nalijepljen watermark jedan preko drugoga. A cijene drže a nisu realne”, stoji u još jednom komentaru.









‘Agent mi je nudio zemljište za 150.000 eura’

“Ljetos mi je jedan agent nudio zemljište za 150.000 eura ja sam rekao da realno vrijedi 80, ali mogu mu dat 90 hajde. On mi se smijao i kaže da će to prodat sljedeći tjedan. Fast forward 02/2024 like me zove i kmeči kako će mi ga dat za 100.000 i da je to daleko ispod cijene. Rekao sam da mi se ne žuri s time i da pošto cijene padaju mogu mu sada 75 dat. Računam da će me za 2-3 mjeseca zvat i da ćemo sklopiti deal. Pratim dosta kako idu stvari, uglavnom one ‘ok’ stvari i dalje stoje i cijene im malo po malo idu dolje. Da se razumijemo, neće cijene drastično pasti ali će se prikazivati za realno koliko vrijede”, stoji u još jednom komentaru, a drugi korisnik se nadovezao:

“Tržište je dosta usporilo, gradnja nije. Iduće godine će građevinski poduzetnici kmečati po TV-u i novinama. Država će im bit kriva. A to što sad idu po kasinima i kurvama to ništa”.

Kritike su upućene i bankama, s obzirom da je jedan korisnik naveo probleme s dobivanjem kredita za kupnju stana u novoizgrađenim zgradama zbog nedostatka uporabne dozvole.

“Živim u okolici Zagreba i koja god zgrada se napravi gotovo svi stanovi budu prodani prije nego što zgrada dobije uporabnu dozvolu. Planirao sam kupiti stan u novoizgrađenoj zgradi kreditom iz banke, međutim nema kredita dok zgrada nema uporabnu dozvolu. Jedini način je bio ostaviti kaparu u iznosu od 10% vrijednosti stana i onda kad je zgrada dovršena te dobije uporabnu dozvolu se može realizirati kredit, s time da ne možeš podići nenamjenski za kaparu pa zatim stambeni. Na kraju sam kupio stan iste kvadrature za iste novce u 20 godina staroj zgradi”, napisao je komentator.

“S vremenom bi se cijene trebale spuštat. U Hrvatskoj malo to sporije ide, jer su ljudi ekonomski i financijski nepismeni. Iako se kupuje manje, prodavatelji i dalje drže cijene jer misle da će neko kupit suteren na rubu grada za 200.000€ pa će si oni kupit neki jeben stan na trešnjevci”, napisao je jedan komentator, a drugi mu je odgovorio:

“Ma kakva ekonomska i financijska nepismenost, više žrtve pranja novaca. 2022 preko 50% stanova kupljeno gotovinom tj. preko 40 milijardi eura plaćeno u kešu. Sva sreća tko je oprao pare, oprao je, sada treba čekati godinu ili dvije da se ispuše balon i cijene padnu u normalne granice”, stoji u komentaru.