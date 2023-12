Hrvat pitao kako doći do više para, dobio odličan savjet: ‘Evo kako ćeš dobiti 535 tisuća eura’

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za rujan 2023. iznosila je 1 156 eura, dok je medijalna neto plaća u istom razdoblju iznosila 998 eura, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

U zemlji koja još nije svladala inflaciju i u kojoj su troškovi iz mjeseca sve viši, polovica njezinih građana zarađuje manje od 998 eura mjesečno i pita se kako preživjeti do kraja mjeseca. Nije nikakvo čudo da mladi koji su tek stupili na tržište rada pitaju mogu li tako do kraja života.

‘S takvom plaćom, nemaš što ulagati’

“Shvatio sam da se s prosječnom plaćom u Hrvatskoj ne može ništa osim živjeti isti život iz dana u dan dok ne umreš. Ako netko ima nekih savjeta kako “izaći iz matrixa” u smislu ulaganja i sličnog za početnike u financijskom svijetu, molim za savjet”, postavio je pitanje 21-godišnjak na hrvatskom Redditu za financije.

Većina se složila da s tolikom plaćom nema što razmišljati o ulaganju, već da se posveti obrazovanju u nadi da će jednog dana naći posao koji se bolje plaća.

“Ne znam koje si struke. Ulozi u sebe, odi na tečaj za CNC stroj, za Windows admina itd. HZZO sufinancira hrpu toga na ovom linku https://vauceri.hzz.hr/”.

“S takvom plaćom, nemaš što ulagati. Nađi bolji posao, nauči neku vještinu pa to radi. Kad porastu primanja, onda kreneš ulagati. Vrlo si mlad tako da možeš svašta”.

‘Osnuj svoju firmu’

“Nauči video editing pa firmama naplati 1000 do 1500 eura mjesečno. Možda copywriting pa piši scenarije za videa koje onda firma snimi. Ti ih urediš, dobiješ 100 tisuća pregleda i svi sretni. Ja sam u digitalu pa navodim te primjere, a svaka branša ima tako nešto”, bio je jedan savjet.

“Osnuj svoju firmu, makar bio obrt za vožnju Ubera”, “Odradi dvije godine keramike kod nekog i kada se naučiš, otvori svoje i biti će kuća sa bazenom”, samo su neki od savjeta koje je dobio mladić.

Povećati prihode

“Nije nužno istina, imam slična primanja, ovisno o mjesecu i manja, i uz sve životne troškove uspije se staviti nešto na investicijski račun. Doduše, tu govorimo o dugoročnim investicijama, “za penziju”. Nisu potrebne basnoslovne cifre za ulagati, kreni s koliko god možeš. I uz sve troškove i ulaganje, ne živim kao štakor, priuštim si putovanje s vremena na vrijeme i izlazim”.

“Svakako gledaj povećati prihode, ali ne slažem se sa većinom komentara da s tom plaćom ne možeš ulagati. S obzirom da si jako mlad, složena kamatna stopa može za tebe jako dugo raditi, osim toga, kod štednje i ulaganja bitna je navika i kontinuitet, a iznose povećavaš kada si u mogućnosti. Ako uzmemo povijesne podatke za S&P 500 i projiciramo mjesečno ulaganje od 100 EUR, do svoje 61 godine (za mirovinu) imat ćeš 535.000 EUR. Kreni čim prije, po malo. Kad ti porastu prihodi, povećaj ulaganje. Kažem, važno je steći naviku”.

“Prvo plati sebi ne manje od 10 posto svojih primanja. To znaci da je tvojih 100 eura TVOJE. Na kraju godine to će biti 1200 eura. To možeš onda potrošiti na neki tečaj da razviješ koju vještinu, što će ti dići plaću”.