Hrvat otkrio što ga najviše smeta u Lijepoj našoj: ‘To svi osuđuju, ali će prvi to iskoristiti’

Autor: F.F

Na hrvatskom Redditu često se raspravlja o razno raznim temama. Mnogi pričaju o aktualnostima, bilo da je riječ o politici ili kakvim vijestima, često se traže razni savjeti prilikom kupovine, ljetovanja i slično. Jedan Hrvat sada je započeo temu o tome što ljudima najviše smeta u Hrvatskoj.

“Što vas najviše smeta u Hrvatskoj? Koje su to stvari u društvu, medijima, politici, školstvu, u svakodnevnom životu, koje jako mrzite i zbog kojih se pomislili iseliti van? Što vam svakodnevno ide na onu stvar u Hrvatskoj”, pitao se jedan korisnik Reddita.

Malo je reći da je započeo pravu lavinu komentara i rasprava. Najčešće spominjane stvari su nepravda, nepotizam te situacija u politici.

Dosta je toga

Komentar s najviše lajkova bio je kratak, ali savršeno jasan: “Nedostatna pravna zaštita, u skoro svakom smislu”, napisao je jedan Hrvat. Ubrzo su se u raspravu uključila još dva Hrvat, koji pišu:

“Gdje god pogledaš, na kojoj god razini organizacije, igraju se političke igre. Stvari koje bi unaprijedili tu organizaciju se ne rade jer se prkosi drugim političkim strankama, ili nitko od toga nema osobne koristi. Primjera takvih je masu, od lokalne firme do grada i države. Dok čuješ projekte koji nisu prošli jer tu nema šta za ukrast, dođe mi da odem”, napisao je korisnik Reddita. Vrlo sličnog stava je još jedan Hrvat:









“Opća tolerancija korupcije i nepotizma na svim razinama i granama gospodarstva i javne uprave. Ljudi u RH generalno osuđuju korupciju i nepotizam, ali će prvi iskoristit špage, makar da dobiju neku minimalnu prednost.”









Politika se najčešće spominje

Mnogi mladi Hrvati već razmišljaju o odlasku iz Lijepe naše:

“Mislim da se svi mogu složiti da je najveći faktor definitivno politika i mentalitet prosječnog Hrvata gdje žudi za promjenama, a onda sve jedno ili ne ode na izbore ili opet zaokruži HDZ jer kradu ali barem su naši. To je nešto što me definitivno dovelo do toga da se poželim iseliti (možda i budem nakon diplome iduće godine), a sve ostalo naspram toga mi se čine kao neke sitnice s kojima mogu živjeti i boriti se”, napisao je jedan mladi Hrvat.

Neki su pak ukazali na neke stvari koje je možda jednostavnije promijeniti, ali ni to nam ne ide od ruke:

“Bacanje smeća posvuda, pogotovo u prirodu, a imamo toliko reciklažnih dvorišta i zelenih otoka, neodvajanje otpada, igranje djece na prometnim ulicama, umjesto da ih roditelji odvedu u park ili na igralište, bahatost u prometu ( oduzimanje prednosti, nekorištenje žmigavca, stajanje u traci za ravno da se ubace u traku za lijevo/desno, da budu prvi jer se samo njima žuri).”

“Smeta me što za većinu stvari moraš imati, vezu, i što je zemlja lopova”, “Kmečanje, žaljenje a ne poduzimanje ikakvih akcija za promjenu, klasični mentalitet žrtve. I ljubomora i osuđivanje bilo kakvog uspjeha (govorim za onaj koji je stečen na pošten način)”, “Mentalitet”, Ravnodušnost”, pisali su ostali Hrvati.