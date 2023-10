Hrvat otkrio što ga najviše ljuti u trgovačkim lancima: ‘Ne morate me tjerati da se osjećam kao klošar’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Jedan je Hrvat, iznerviran ponašanjem trgovaca u našoj zemlji, na popularnoj društvenoj mreži Reddit postavio pitanje zašto je baš u Hrvatskoj trgovcima toliko teško vratiti 1 cent kupcima.

“U svim zemljama Europe koje sam do sad posjetio sam dobio jedan cent nazad. Ako nešto košta 1,49 ili 2,99 eura ili bilo koju kombinaciju cijene gdje u igru ulazi 1 cent, svaki put, bez greške, dobio sam 1 cent nazad.





Neki dan na Ini plaćam sok – 1,59 eura – čovjek govori “1,60”. Ja mu kažem nije 1,60 nego je 1,59. Prevrće očima. U Konzumu ista stvar, na jednom kiosku sam doživio isto.

Ne boli me taj jedan cent niti malo, boli me to da ljudi ne cijene niti taj jedan cent niti 5 niti 10 centi. Ja sam ga zaradio, ne ti i ja se ne moram osjećat kao klošar (zbog drugih klošara koji ne cijene svoj novac) jer tražim svoj jebeni cent nazad. U svim daleko bogatijim državama od naše, prodavačima ne pada na pamet ne vratiti taj jedan jebeni cent. Zašto je to kod nas problem i da li imate slična iskustva?”, upitao je Redditovac.

Uvijek te traže taj jedan cent

Odmah su se javili i brojni drugi korisnici koji su doživjeli isto u našim trgovačkim lancima.

“Je li ja jedina imam dojam da su strani radnici na blagajnama, u pekarama, kafićima i sličnim radnim mjestima puno uljudniji i pristojniji od naših domaćih radnika. U zadnje vrijeme strance na blagajnama i u pekarama srećem više nego naše, a nisam imala ni jedno iskustvo gdje su bili namrgođeni ili neuljudni. Uvijek pozdrave, zahvale i pruže smiješak. I dobro pričaju hrvatski.

Je li to do toga što cijene što imaju uopće priliku raditi ikakav posao ili je jednostavno do njihove kulture u kojoj se pristojnost trenira i cijeni”.

“Ja sam probao pogoditi 50 eura na benzinskoj, pa sam falio i kaže aparat 50.01 eura. Ulazim s novčanicom od 50 i žena mi govori da mi fali cent. Zakolutam očima u sebi, ali kontam pa ima žena pravo, vratim se u auto i u onoj rupi za bocu kopam po kovanicama i donosim joj 1 cent.

Za par dana dolazim na istu benzinsku i opet gađam 50 eura i pogodim 49.99. S osmjehom na licu idem unutra mašući s novčanicom od 50 eura i u glavi pripremam kako ću reći: “A moj cent gospođo”. Pružam joj novce, međutim ova mi bez riječi daje račun i moj cent. 2-0 za vas gospođo ali još ovo nije gotovo, vidjeti ćemo se opet”.









“I meni se to vrlo često događa. Uvijek idem na istu benzinsku, uvijek točim za 50 eura. Uvijek te traže tih 1 ili 2 centa, ako fale. Ako daš više nikad ne izvraćaju kusur. Već neko vrijeme plaćam isključivo karticom kod njih”.

‘Znali su mi vratiti zaokruženo u moju korist’

“Moja iskustva su suprotna sa benzinskima, zaokruže i plus i minus par centi”.

“Ja sam obično na Ini imao drugačija iskustva. Znali su mi vratiti zaokruženo u moju korist i do 50 lipa. Zadnjih par godina plaćam karticom gdje god je moguće pa onda nemam problema s vraćanjem, tj. ne vraćanjem”.

Jedna korisnica je ispričala kako je i sama imala veliki okršaj s trgovkinjom u Konzumu.

“Nedugo u Konzumu, račun 21,42 eura. Od kovanica sam imala 1 euro, 2 eura i dvije kovanice od 20 centi. Rekoh ajde, dait ću joj tih 1,40 eura, ionako uvijek ostavljam te cente, ali kaže cura fali vam 2 centa. Ispričam se, dam joj kovanicu od 2 eura i onda mi vrati 55centi. Vrag u meni mi nije dao mira i ja mrtva hladna kažem: “Niste mi vratili 3 centa!” Pogledala me i kao nema mi za vratit. Rekao ja vi meni niste htjeli pregledat 2 centa, ne budem ni ja vama 3! Lik iza mene se smijao, nije mogao k sebi doći, a ja sam mrtva hladna čekala ta 3 centa kao da su 300 eura.









‘Kroz smjenu oprostim i do 10 centi’

Bilo je i onih koji su rekli da je slično i u drugim zemljama Europe.

“To znači da nisi bio u Nizozemskoj, Irskoj, Finskoj, Belgiji i Italiji koje su sve donijele zakone da kovanice od 1 i 2 centa trgovci nisu dužni primati, te da se po sili zakona konačna cijena zaokružuje na najbližih 5 centi.

Ti si vjerojatno bio u Njemačkoj i Austriji gdje je lokalna kultura značajno različita, pa oni inzistiraju na tom 1 centu, ali to nije tako svugdje”, kaže.

Javila se i jedna prodavačica pa ispričala svoju stranu priče.

“Ja radim u prodaji i kroz smjenu oprostim i do 10 centa po računu masu puta. Nekad i zaokružim na veći iznos ako je razlika par centa. Ako neko traži, uvijek ću mu vratit u cent. Uvijek ima ljudi koji ostave, ima i onih koji traže točno nazad. Ja ti samo savjetujem da živce čuvaš za veće stvari nego 1 nevraćeni cent u dućanu”, zaključila je prodavačica.