Hrvat otkrio na čemu lijepo zarađuje: ‘Imam 23 godine i plaća mi je 2100 eura’

Autor: Z.S.

Užasna financijska situacija sa 21 godinom, i osjećaj da nemam izlaza. Požalio se tako jedan mladić na hrvatskom Redditu te je izazvao veliku pozornost.

“Kako naslov glasi, imam 21 godinu, imao sam odličan posao (1200€ primanja – po meni skroz okej sa 21 godinom), no shvatio sam nakon konverzije eura i inflacije da mi jednostavno taj iznos nije dovoljan. Htio sam otići raditi van (Austrija), i sve se organiziralo, ja dao otkaz na poslu, i sve se raspalo od samog dogovora. To je bilo krajem 6., početkom 7. mjeseca. Od tad sam imao nešto usteđevine i htio raditi, no svaki put sam dobio odbijenicu.





Dugovi se gomilaju

Trenutno sam u situaciji gdje živim sam, imam osjećaj da mi se dugovi gomilaju, i trenutno imam 4 eura na svojoj kartici, a ne znam kada ću dobiti nekakav prihod. Situacija sa roditeljima je katastrofalna, računi dolaze, no ja ih ne mogu platiti i strasno se bojim. Molim vas savjet i pomoć ako ikako može jer ne želim završiti na ulici, i želim postići nešto od sebe jer znam da mogu, no trenutno ne uspijevam ništa.

Iz dana u dan prodajem stvari koje mi trebaju kako bih imao za još malo dok se nešto ne desi. Odrastao sam tako da od nikog ne tražim pomoć i da pokušam sam sve nositi na svojim leđima što me učinilo 50 puta boljom osobom, no trenutno imam ogroman strah i ne znam što napraviti. Napravio sam burner account, ako mi netko može ikako pomoći, javit ću se privatno sa pravog accounta. Svaki savjet je dobrodošao, iako znam da prekasno reagiram na cijelu situaciju”, stoji u postu koji je izazvao brojne reakcije.

“Nađi posao kakav god sto prije, dostava, supermarket, skladište, kafić. Bilo kakav prihod je bolji od toga da nemaš prihod. A posao u struci traži za to vreme pa kad nešto nađeš da je bolja plaća ti pređi.”

“Hvala na savjetu! Kontaktirao sam trgovine, no oni traže studente, za kafić sam jednostavno nesposoban iskreno, a za dostavu sam poslao na 6-7 mjesta pa ćemo vidjeti što će odgovoriti.”

“Zaposli se bilo gdje (npr. McDonalds) da možeš plaćati račune, i za to vrijeme traži bolji posao.”









Koristan savjet za ubuduće

“Sad je već kasno, ali savjet za ubuduće. Uvijek imaj ušteđeno bar 3-6 mjeseci svojih mjesečnih troškova. To će ti dati neku sigurnost i vrijeme da se snađeš u slučaju da izgubiš posao.”

“Slažem se, lekcija za ubuduće da imam za malo više od mjesec i pol dana.”

“Meni s hrpom iskustva u polju u kojem radim ne žele dati više od 1300 eura mjesečno. Šta si to radio s 21 god da si imao 1200 e neto? Ja imam 32 godine, ako je bitno.”

“Hej, IT sektor, UX dizajner. Čime se baviš?”

“Ma daj, da toliko strugglaš naći posao u IT. Sjedni i nauči novo nešto, ne trati uzalud vrijeme.”









“Obrada metala, proizvodnja strojeva. Pa kaj nemreš to nastaviti raditi za nekog drugog.”

Kriza u IT sektoru

“Nažalost je trenutno prezasićeno područje za zaposliti se, otpušta se jako puno ljudi, jer su zaposlili previše ljudi jer su imali jako puno klijenata, klijenti odustali, morali se riješiti ljudi. Na jednoj prijavi za jednu poziciju se prijavi u tjedan dana 200-300 ljudi, ovisno o firmi.”

“Nisam znala da je u IT-u tako loše stanje.”

“Da, katastrofalno je, Hrvatska pokušava bit Sillicon Valley, i kad je 2021. bilo masovno zapošljavanje u Silicon Valleyu, i Hrvatska je isto napravila. I sad recimo mid/senior mogu naći posao, ali pun ku*ac teško, a juniori nemaju praktički skoro nikakve šanse jer svatko misli da je dizajner a jednim tečajem i prijavljuju se konstanto jer su čuli da je solidna para u tom.”

“Ovisi što u IT-u. Npr. za role poput Backend Engineer, Cloud Engineer i DevOps Engineer posla koliko hoćeš. Imam 23 godine i plaća mi je 2100 eura. Relacija između koliko je posao jednostavan i koliko je zasićen je jako stroga veza. To ti se dogodi radi jato novih ljudi friško s faksa svake godine koji su spremni raditi za kikiriki s mentalitetom samo da uđem u IT’, a to automatski narušava cijelo područje za taj specifični smjer.”

Bitni prijatelji

“Prijatelju, meni je 38 godina i nisam daleko od situacije u kojoj si ti. A ove situacije sam prošao nekoliko puta u životu, od rada za firme gdje mi nisu isplaćivali plaću preko firmi gdje su kršili dogovor i zakidali me na provizijama i sl., do mojih loših odluka poput davanja otkaza u firmi gdje sam imao stabilna primanja kako bi se vratio u firmu od bivšeg šefa da bi se ovaj predomislio nakon što bih odradio otkazni rok, a da ja nisam potpisao nikakav ugovor nego sam čovjeku vjerovao na riječ. A najjača stvar da je on mene zvao za posao, a ne ja njega…

U ovakvim situacijama ti je najbitnije da imaš prave prijatelje, dobre odnose s obitelji, širom/užom, u sve treba uložiti energiju u dobrim vremenima. (Pouka za ubuduće). Uglavnom, ako dođeš u ZG, možeš ostati kod mene dok se ne snađeš. Ja sam podstanar, ali gazda mi je ok, žena mi je najbolja osoba na svijetu koja sam ja upoznao i vjerujem da bi i ona pristala na to dok se ne snađeš kroz koji tjedan.

Ako možeš odi kod nekog prijatelja/šire obitelji dok se ne snađeš. Uštedit ćeš bar na stanarini/režijama. Ako želiš pošalji kontakt u private pa ti se javim kad budem u Osijeku. (Budem cca jednom mjesečno). Možemo popit piće ako ništa drugo, a tko zna možda dogovorimo neku suradnju ili možda ti mogu barem dogovoriti intervju u firmama gdje mi rade poznanici/prijatelji. Sretno i drži se!”

Masivno traže radnike

“Stari evo radio sam u Burger Kingu, masovno traže ljude, dođi u Arenu i od sutra radiš, placa redovna, gablec džabe (jest da nije zdravo ali ti imaš 4 eura i ne možeš birat puno), 2 slobodna dana u tjednu, plaćaju i prijevoz. McDonalds isto masivno traži, kronično im svima fale ljudi. I onda od tamo kad radiš traži drugi bolji posao ali ne daj otkaz dok nemaš drugi riješen 100%, to je pravilo kojeg bi se svi morali držati.”

“Pi*ku lika, ja imam 26, radim u struci, magistar sam, imam 740 eura misečno, živim sam i moji nemaju para da me uzdržavaju. Drži glavu visoko, gledaj pred sebe, ako budem radija marljivo i dobro, i šta više učija, pare će doć kad tad. A i da ne dođu ko im jebe ma*er, nije sve u parama i nekretninama, ako sam moga dosad bez njih moć ću i nadalje. Život je amplituda i svaki dan je nova prilika.”

“Zahvaljujem puno, i hvala svima na savjetima!”